Ayuso ataca a Sánchez por lo mismo que hizo Rajoy y deja en ridículo a Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha atacado a Pedro Sánchez por lo mismo que hizo Rajoy cuando accedió a la presidencia en 2011 y deja en ridículo a Feijóo. Habla de bajada de impuestos, cuando Rajoy los subió, cuando había prometido su rebaja en la campaña electoral contra Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ayuso y las bajadas de impuestos

Las medidas acordadas por varias comunidades autónomas de rebajar los impuestos a los ricos son puramente propagandísticas, porque no tienen un impacto significativo en las clases medias y trabajadoras. Por el contrario, los efectos están siendo muy negativos en otros países.

Por ejemplo, en Reino Unido, el anuncio de rebajas fiscales del nuevo gobierno de Truss, han provocado una reacción tan negativa de los mercados que la libra esterlina haya marcado mínimo históricos en la apertura de la sesión de hoy. La divisa británica se ha desplomado ya a valores desconocidos desde 1971 en su cotización frente al dólar.

Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno organizado por el diario ‘El Mundo‘, ha pedido al PSOE “coherencia” a la hora de hablar de impuestos tras recordar que Zapatero ya quiso suprimir el de Patrimonio, pero no lo hizo y a pesar de lo que afirmen algunos medios, sigue estando vigente.

Sánchez “está amasando la mayor hucha política de la historia”

Ayuso ha afirmado de forma sorpresiva ante los invitados presente que: “Sánchez, lejos de solucionar los problemas de España y los españoles está amasando la mayor hucha política de la historia de la democracia y se la está guardando para su año electoral”.

Si alguien le está haciendo la campaña gratis a Pedro Sánchez, es la propia Ayuso y sus salidas de tono varias veces al día, todos los días del año.

Además, por un lado, Ayuso afirma que el presidente del Gobierno “está amasando la mayor hucha política de la historia de la democracia” y por otro, asegura que Madrid va a seguir bajando los impuestos siempre que tenga ocasión, “en el ejercicio legítimo de su cuota de autonomía fiscal y con lealtad a la Nación”.

Si las declaraciones de la lideresa madrileña benefician a Sánchez, ¿Por qué sigue insistiendo por el mismo camino? Una de las razones quizá podría ser la caída de Alberto Núñez Feijoo como líder de los populares.

Isabel Díaz Ayuso ha incidido en que “los españoles le vamos a pagar la campaña política. De hecho, ya se la estamos pagando”.

Ataques gratuitos de Ayuso a Sánchez

Esta mañana se ha celebrado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, presidida Alberto Núñez Feijóo. Una cita a la que no acude la presidenta del PP madrileño, por tener un acto con el Rey.

Pero sus palabras, insistentes y muy repetitivas, siempre tienen el mismo enemigo, que no es otro que el presidente del Gobierno. Con esta senda de declaraciones, boicotea todos los actos de su presidente, y se postula como la lideresa de la oposición nacional dejando en ridículo a Feijoo, al cual ignora.

Ayuso «desprecia» a Feijóo

“Cada anuncio que el presidente realice de aquí al 10 de diciembre de 2023 no debemos olvidar que está patrocinado por el asfixiado, harto y maltratado contribuyente español y por las siguientes generaciones que se verán atadas por una deuda pública que no votaron y su soberanía y capacidad negociadora en el mundo, en manos de quienes hayan comprometido esa deuda”. Ignora, no sabemos si por ignorancia o por astucia, que fue el expresidente Rajoy quien más incrementó la deuda pública española, dejándola en el 100%.

“No les quepa duda de que desde la Comunidad de Madrid seguiremos combatiendo esta política contraria a la seguridad jurídica, autoritaria y de voracidad fiscal. Defenderemos nuestro modo de vida: libre, próspero y alegre. Y seguiremos haciéndolo con más fuerza si cabe, cada vez que Sánchez nos ponga palos en las ruedas”.

Ayuso acusa de electoralismo a Sánchez

“Lo que tiene este presidente del Gobierno con Madrid, como capital de España, y solo por el simple hecho de que no la controla, es pura obsesión: esté en España o Nueva York. Todos los anuncios que está haciendo este gobierno llevan de manera velada o a la vista de todos, consecuencias nefastas concretamente para la Comunidad de Madrid. Todo lo que anuncian está diseñado para perjudicarnos y bloquearnos la administración. Todo, por puro electoralismo”.

Ayuso celebra el triunfo de la extrema derecha en Italia

La presidenta madrileña ha celebrado el triunfo de la lideresa de la extrema derecha en Italia, Giorgia Meloni con esta frase: “Es un poco pronto para hablar a estas horas con la resaca electoral encima, necesitamos ver con más detalle propuestas, que lanzará el gobierno al largo de estos días y, sobre todo, también la reacción de los adversarios, lo que me parece muy curiosa, ya que solamente el electorado acierta cuando gobierna la izquierda”.

La ultraderecha gana los comicios por primera vez en Italia con el 44%, cuando ya se han escrutado el 99% de los distritos. Y lo hace 100 años después del triunfo del fascismo de Benito Mussolini, que subió al poder en diciembre de 1922.

Ayuso apoya a Meloni al criticar a la prensa nacional e internacional por sus informaciones en contar del triunfo del fascismo italiano, heredero de Mussolini. La lideresa populista ha afirmado que, “ver también la catarata de titulares en contra de la elección de los ciudadanos en las urnas me parece significativo. Parece que solo unos pueden acceder al gobierno”.

“Hay algunas partes del discurso que a lo largo de los días fui escuchando” y que efectivamente comparte, como “el diagnóstico de la situación de Italia”. Así que, para Ayuso, “es un buen día para ver titulares, reacciones y sacar de aquí una serie de conclusiones”.

Un buen día, disfrutemos del fascismo y de las camisas negras, en unos años lloraremos por no haberlo visto a tiempo. La historia se repite 100 años después.