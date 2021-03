Aguado suspende su rueda de prensa tras conocerse la moción de censura en Murcia

Vuelven los rumores de crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Está mañana, el vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado ha suspendido su rueda de prensa habitual de los miércoles, para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, tras conocerse la moción de censura en la Región de Murcia.

Está previsto que Aguado de una rueda de prensa desde la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid.

En un comunicado del departamento de prensa, se anuncia que “la información acerca de los acuerdos adoptados hoy se remitirá a través de sus correspondientes notas de prensa”.

Ayuso a la greña con Aguado

Desde hace semanas se sabe de las discrepancias publicas dentro del Ejecutivo de Coalición madrileño, entre Ayuso y Aguado. La presidenta desautorizó a su vicepresidente y portavoz, por sugerir que los vacunados pudieran circular libremente en Semana Santa. Se trató de su tercer tropiezo con la Consejería de Sanidad del PP.

Hoy, tras la moción de censura en Murcia, vuelven los rumores de crisis.

En el entorno del vicepresidente no están contentos con las continuas zancadillas de Ayuso. “Lo dicho por Ignacio es su opinión y la del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Si la otra mitad del Gobierno no está de acuerdo, que lo manifieste pero que no escurra el bulto”, afirmaron la pasada semana.

Hace una semana Aguado informó sobre el inicio de las vacunaciones a los mayores de 80 años a la semana siguiente, y la presidenta Ayuso le corrigió acto seguido, e insistió en que iban a iniciarse en 24 horas.

Moción de censura en Murcia

Este miércoles se ha presentado en la Asamblea Regional de Murcia una doble moción de censura contra el Gobierno regional y municipal, que cuenta con la firma del PSOE y de Ciudadanos. El Ayuntamiento murciano pasaría a ser gobernado por los socialistas, mientras el Ejecutivo autonómico estaría en poder de Ciudadanos. Mientras Génova acusa ahora a Arrimadas de estar con Podemos.