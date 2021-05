- Publicidad-

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido para comunicar las últimas decisiones tomadas conjuntamente con las comunidades autónomas en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud y ha asegurado que «ya hay once territorios que no han tenido ningún fallecido por Covid». Un dato que invita a la esperanza y el deseo es que ojalá lleguemos pronto a que no haya territorios con fallecidos».

El Ministerio de Sanidad ha notificado 5.007 nuevos contagios y ha sumado 54 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada continúa su descenso y se sitúa en 126 casos por 100.000 habitantes, se trata de la incidencia más baja desde el 17 de agosto.

Certificado covid digital

Sobre el certificado Covid digital, la ministra ha explicado que «ya cuenta con la aprobación por parte de la UE, estamos a la espera de la aprobación del reglamento que será la semana del 7 de junio y estará activo para el 1 de julio». Para la ministra, se trata de «un paso muy importante para garantizar la movilidad segura y con confianza».

Sobre cuáles son las autoridades sanitarias competentes para emitir este certificado, Darias ha avanzado que «serán las comunidades autónomas». El Ministerio de Sanidad, ha asegurado la ministra, «ofrecerá todas las garantías y medios técnicos para hacer posible esta tarjeta».

Vacunas

«El próximo lunes llegará 1,3 millones de dosis de AstraZeneca, en principio serán suficientes», ha dicho Darias.

Darias considera que no habrá problema de abastecimiento con las vacunas de AstraZeneca. «Con estas nuevas dosis, más en torno al millón que ya tienen las comunidades, serán suficientes. Tenemos que ver qué cantidad de personas menores de 60 años escogerán esas dosis, pero en principio no habrá problema».

Turismo

Carolina Darias ha asegurado que «se dan las condiciones para abrir el turismo en nuestro país, en especial, el turismo británico, que es un sector fundamental para la economía de nuestro país».