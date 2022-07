Unidas Podemos denuncia los recortes de Ayuso en las plazas de FP

- Publicidad-

El diputado de Unidas Podemos, Agustín Moreno, ha registrado una petición de comparecencia urgente del consejero de Educación, Enrique Ossorio, en el pleno de la Asamblea de Madrid para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional que condena cada año a miles de alumnos a ser rechazados de los ciclos de Formación Profesional (FP) en la región. Los datos del curso pasado revelan que 29.311 alumnos se quedaron sin plaza.

Desde la formación morada insisten que no se puede precisar el número de plazas previstas para el próximo curso “ por la falta de transparencia de la Consejería de Educación que obliga a ver centro a centro y ciclo a ciclo el número de admitidos y de no admitidos”. Por otro lado, resaltan que “aún no se conocen los datos de matriculación en los Ciclo de Grado Superior de FP y los de FP a distancia que saldrán en septiembre”. En todo caso, Agustín Moreno afirma categóricamente que “el compromiso no demostrado del gobierno de Ayuso de crear 10.000 plazas queda muy lejos de las 30.000 plazas no atendidas del curso pasado”

La razón de esta situación, tal y como afirma Moreno, “hay que encontrarla en una estrategia deliberada del gobierno de la Comunidad de Madrid que impulsa un proceso de privatización de la FP que ha hecho que en una década haya crecido el porcentaje de alumnado escolarizado en la privada en un 14%. Hay tres mecanismos para ello: 1) mantener un déficit estructural en la oferta de plazas públicas; 2) no ofertar en los centros públicos muchos ciclos de gran demanda y mayor empleabilidad que se reservan para la oferta privada; 3) ampliar la política de cheques escolares para derivar alumnado a los centros privados; en concreto, este año se pretende que haya 12.915 alumnos en ciclos privados de FP de Grado Superior y de Grado Medio”

Un escándalo. Otro año más se quedan miles de jóvenes sin una plaza pública de FP. Es una estrategia deliberada de Ayuso para privatizarla con una insuficiente oferta de plazas y los cheques regalo a familias ricas/Hemos pedido la comparecencia de Ossorio en la Asamblea de Madrid pic.twitter.com/B4m49asbHw — Agustín Moreno (@MorenoG_Agustin) July 29, 2022

Desde Unidas Podemos denuncian que “Es disparatado que se deje sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes, en una comunidad que tiene una alta tasa de paro juvenil y de precariedad laboral. En la misma línea añaden que “No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo”

Para paliar la deficiencia de plazas, Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid exige a Diaz Ayuso que aborde esta situación de emergencia en la Formación Profesional y le insta a implementar un “Plan de Choque” que incremente la oferta pública y permita atender en septiembre la demanda insatisfecha.

Las propuestas concretas

Los puntos más importantes del “Plan de Choque” propuesto por la formación morada al Gobierno de la Comunidad de Madrid se centran en:

– Garantizar la gratuidad de las matrículas de Formación Profesional de Grado Superior, eliminando la actual tasa de 400 € que no se cobra en la gran mayoría de las CCAA.

– Apostar por la construcción urgente de nuevos centros públicos de Formación Profesional, para atender la demanda existente de plazas de Formación Profesional.

-Invertir de forma integral para la creación de plazas en la Formación Profesional pública la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid de los 103,9 millones de euros que el gobierno central distribuirá para la creación de 55.408 plazas públicas de Formación Profesional en todo el Estado. En este punto, desde la formación morada añaden que “Los Fondos Europeos para la Recuperación y Resiliencia deben ser una oportunidad para fortalecer seriamente la Formación Profesional, abandonando la propaganda en torno a la FP dual y bilingüe, programas que siguen sin evaluarse”

– Aumentar el profesorado público de Formación Profesional para permitir el uso de los centros de Formación Profesional en horario de tarde, aumentando la oferta de plazas.

-Apostar por aumentar el porcentaje de plazas de Formación Profesional públicas en la Comunidad de Madrid para alcanzar la media del Estado del 70%.