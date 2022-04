UGT y CCOO Madrid exigen a Ayuso que deje de hacer oposición a Sánchez y ayude a rebajar la desigualdad

- Publicidad-

Las secretarias generales de UGT Madrid y CCOO Madrid, Marina Prieto y Paloma López han presentado sus principales reivindicaciones con motivo de la manifestación del 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En la primera rueda de prensa en el que las lideres sindicales madrileñas son mujeres, han pedido a la patronal madrileña, el desbloqueo de “muchas negociaciones colectivas paralizadas” y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, “medidas para luchar contra la desigualdad social y territorial”.

1º de Mayo, la solución: Subir salarios, contener precios y más igualdad

UGT Madrid y CCOO Madrid marcharán juntos el próximo domingo con una pancarta estatal, “1º de Mayo, la solución: Subir salarios, contener precios y más igualdad”. Este año, debido a las obras de la Puerta del Sol, la manifestación saldrá del Edificio Metrópolis, en la Gran Vía hasta la plaza de España.

En un rueda de prensa conjunta celebrada esta mañana, la secretaria de CCOO Madrid, Paloma López, ha pedido a la patronal madrileña que “desbloquee las negociaciones de los convenios colectivos pendientes y que estos se pongan al día”.

Subir salarios

“No puede ser que paguemos todos la crisis. Sería positivo que la patronal acompañe el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva en el ámbito nacional”, señaló la secretaria general de CCOO Madrid. Un acuerdo que ayer, Pepe Álvarez y Unai Sordo alejaron, por la negativa de la CEOE

“Si no se desbloquea, habrá una movilización importante para que no se pierda poder adquisitivo, sobre todo para aquellas personas vulnerables, gente que no llega a final de mes”, ha advertido Paloma López.

Contención de precios

La secretaria de CCOO de Madrid, Paloma López también ha pedido una contención de los precios, “no solo de la energía, sino de toda la cadena de alimentación porque son las familias y los colectivos más vulnerables, los que más sufren la escalada de los precios”.

Igualdad

Ambas secretarias generales ha exigido más igualdad. “En Madrid no hay una buena Renta Mínima de Inserción (RMI), que está muy por debajo de otras comunidades y no compensa el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Vemos que los pobres son cada vez más pobres y la desigualdad social cada vez es más grave y que hay gente que se enriquece con los colectivos más vulnerables”, ha apuntado López.

Ayuso actúe de una vez

La secretaria general de CCOO Madrid ha hecho un llamamiento a Ayuso para “que deje de estar todo el día actuando de oposición al Gobierno central y haciendo inacción a sus funciones. Que deje de estar quejándose de los demás, actúe y empiece a tomar medias políticas para los trabajadores y la ciudadanía madrileña en su conjunto”, ha exigido.

Logros de los sindicatos de clase

La nueva secretaria de UGT Madrid, Marina Prieto, ha animado a participar a todos los trabajadores y trabajadoras en la manifestación del 1º de Mayo, para reivindicar, pero también en celebrar los logros de los sindicatos de clases, con la firma de 13 acuerdos que protegen a la gente trabajadora”.

Marina Prieto ve la necesidad “de poner en marcha mesas de diálogo social para garantizar condiciones labores seguras y, de esta manera mejorar sus condiciones de vida”. Para ello, ha defendido “la subida de los salarios, contener los precios y garantizar la igualdad”.

Nosotros si sabemos donde están los pobres de Ayuso

Para Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, “esta desigualdad se evidencia cuando nos enfrentamos a determinadas declaraciones de cargos públicos”, ha asegurado en referencia a la vergonzosa frase del consejero de Educación Enrique Ossorio sobre un informe de Cáritas el 17 de marzo.

Prieto ha recordado que Madrid “es una región tremendamente desigualdad desde el punto de vista social y también territorial. Los consejeros no saben dónde están los pobres. Si se fuera a preguntar a cualquier trabajador de sus municipios verá que hay trabajadores que no llegan a final de mes. Muchos tienen dificultades para pagar la luz, dar a comer a sus hijos, pagar la hipoteca. Los esfuerzos no pueden ser solo de la clase trabajadora, que generan la riqueza y economía de país”, ha reprochado indignada.

“Nosotros sí sabemos dónde están los pobres”, ha expresado Prieto, a la vez que ha señalado a municipios como Navalcarnero -municipio de 30.000 habitantes- en donde los servicios sociales atienden a unas 3.000 personas, que en su mayoría tienen un trabajo pero que tienen problemas para llegar a final de mes.

Redistribución justa de la riqueza

La secretaria general de UGT Madrid ha exigido “una redistribución justa de la riqueza, que no se devalúen los salarios y que se contengan los precios”. “La libertad solo se consigue garantizando igualdad de oportunidades y esta no es una comunidad que se garantice eso», ha denunciado.

Los sindicatos y el Covid

Prieto ha recordado la importancia de los sindicatos de clase durante la pandemia. “Mientras negociábamos ERTES para salvar puestos de trabajo, cuando nos peleábamos para que no mandaran sin protección a los empleados en esta terrible pandemia, mientras muchos liberados se incorporaron a los puestos de trabajo; muchos estaban tranquilos en sus casas, o haciendo footing, o adjudicando contratos sospechosos con condiciones millonarios. El patriotismo no se lleva bordado en la ropa, sino cuando defendemos las condiciones de la gente de vida de España. Nosotros hemos sido el escudo protector de este país”, ha concluido.

Muertes en el trabajo

79 trabajadores fallecieron en 2021 en el trabajo, según un informe de siniestralidad laboral elaborado por ambos sindicatos, la cifra registrada más alta en los últimos cinco años. Durante el año pasado murió un trabajador cada cinco días, un accidente grave cada día y otros 237 leves de forma diaria. Respecto a 2020, el índice de incidencia de la siniestralidad ha aumentado un 6,31 por ciento.

Para ambas lideres sindicales madrileñas estas cifras son intolerables y “exigirán a la Comunidad de Madrid que destinen más recursos humanos y materiales a la inspección de trabajo y a la prevención de riesgos laborales” este 1º de mayo, Día de los Trabajadores.

Críticas contra Isabel Díaz Ayuso

Según Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso debería abandonar la postura “de queja constante ante cualquier acción o declaración del Ejecutivo central de Pedro Sánchez”. Y le pide encarecidamente que se centre en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía madrileña y de los trabajadores.