Sánchez aclara que el encuentro con Biden en los pasillos “era una primera toma de contacto”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado que el encuentro con Biden en los pasillos “era una primera toma de contacto”, en rueda de prensa desde Bruselas. La conversación con el mandatario estadounidense, le ha dado de sí porque abordaron la actualización de los lazos militares España-EE. UU., de Latinoamérica, de migraciones. También la agenda progresista que ambos comparten.

Encuentro con Biden

Sánchez ha afirmado que no tiene cronómetro, cuando se le ha preguntado sobre las imágenes de ambos líderes de unos 20 segundos tras la foto de familia de los jefes de Estado y de Gobierno que acuden a la 30 cumbre de la OTAN en Bruselas.

“No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estado Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos”, espetó. Sánchez dio un rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Mofa en las redes

Las imágenes facilitadas por Moncloa sobre este encuentro de segundos en los pasillos ha generado mofas y críticas al Gobierno, tras anunciar a bombo y platillo una reunión entre ambos mandatarios que no se ha producido realmente.

“Hemos tenido una breve conversación y, posteriormente, un breve paseo porque así nos lo han pedido los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones”, explicó Sánchez sobre las imágenes que se han visto del presidente español junto al americano.

Ha dado mucho de sí

Y, “fíjese si me ha dado de sí”, reseño el presidente, que “abordaron temas como reforzar los lazos militares entre España y EE. UU.”, así “como de Latinoamérica, la migración, la situación económica de esa zona tras la pandemia, y la agenda progresista que ambos gobiernos proyectan”.

Reforzar esos lazos militares

“Hemos estado hablado de reforzar esos lazos militares que tenemos”, porque el acuerdo bilateral de defensa vigente data de 1998 y la posición del Ejecutivo es la de “actualizar” ese marco de entendimiento.

Además, Sánchez glosó que han “conversado, yo en particular, de la situación de Latinoamérica tras su reciente gira, y su preocupación por la situación migratoria y económica en la región por la pandemia”.

En conclusión, el presidente español comentó que “ha felicitado a Joe Biden por la agenda progresista que ha puesto en marcha y esa vuelta a los grandes consensos multilaterales. Más allá de lo que haya podido conversar con el presidente Biden, lo que sí que era evidente es que era una primera toma de contacto”.

Biden, líder progresista

Por último, Sánchez destacó “que Biden, como líder progresista, nos ha inspirado a muchos cuando ganó las elecciones y esos primeros pasos que ha tomado corroboran y certifican esa inspiración progresista que ha hecho a otros gobiernos progresistas, como es el Gobierno de España”.

“En definitiva, cuestiones que nos unen como gobiernos progresistas y después de esta primera toma de contado, hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto”, concluyó Sánchez.