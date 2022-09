Podemos denuncia que el sistema educativo que promueve la Xunta contribuye al abandono escolar en Galicia

- Publicidad-

Podemos Galicia denunció esté miércoles el “caos” en los centros de enseñanza pública en el inicio del curso, una tónica habitual que se acrecentó con la llegada de la pandemia y la inacción del Gobierno de Rueda.

La falta de profesorado en las escuelas de infantil, primaria y educación secundaria elevan las ratios hasta un número de 50 alumnos y alumnas por aula, lo que provoca el “máximo de grupos y de horas” y que no se pueda prestar atención a la diversidad.

«A La Consellería de Educación le da igual la calidad y aún encima culpan al profesorado del desorden en los centros”, alega la responsable de Enseñanza de Podemos Galicia, Julia Torregrosa.

Se publicaron las programaciones LOMLOE para aplicar este curso en infantil y primaria, aún así, para secundaria aun no se divulgó el currículo por parte de la Xunta, lo que implica que los cursos de bachillerato no tienen una estructura definida y el profesorado no puede preparar el material. “Es imposible organizar los centros en una semana pero la Xunta prefiere jugar con la improvisación que hacer su trabajo”, continúa Torregrosa.

Además, uno de los problemas que atraviesa Galicia en el sistema educativo es el abandono del rural y el cierre de escuelas, la falta de transporte público y de oportunidades para alumnos de secundaria. “Con la excusa de que la natalidad disminuye, el PP cierra centros y segrega al alumnado, algunos no pueden impartir optativas y están orientados claramente hacia formación profesional y a los estudiantes se les muestra solo esa opción”, denuncia.

“Con los datos que tenemos de envejecimiento de la población deberíamos preocuparnos de que el alumnado esté el más atendido posible, hay que equilibrar las zonas del rural con las demás para que todas puedan tener las mismas oportunidades. Quien vive en el rural no puede usar el transporte público para ir a la escuela y eso es una tremenda injusticia para la gente de nuestro país”, sostiene Torregrosa.

En este sentido, Podemos propone un “conjunto de políticas que comiencen por atender a la enseñanza primaria” que es “donde se deja de lado a igualdad. Hay que equilibrar el territorio y conseguir que cualquier niña o niño pueda acabar sus estudios con la misma facilidad que la población que vive en las ciudades y no secretar a la alumna según se encuentre su familia. Hay que poner medios humanos para la atención a la diversidad, apoyos en las aulas. Si no nos preocupamos va a pasar lo que pasa, y seguiremos viendo en las noticias que el abandono rural y escolar existe, por mucho que la Xunta nos venda que la educación está mejor que nunca”.