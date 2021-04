Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha condicionado el cambio de gobierno a que voten los barios trabajadores. “Esto no va de pedir el voto, esto va de si gana la mayoría, de que Parla y los barrios trabajadores vayan a votar. Si eso ocurre, claro que pueden cambiar las cosas”, ha señalado. Iglesias se ha reunido este sábado en Parla con organizaciones de la sociedad civil que defienden la educación y la sanidad públicas.

Iglesias se ha reunido en Parla con organizaciones de la sociedad civil que defienden la educación y la sanidad públicas.





La visita a este municipio del sur de la Comunidad de Madrid ha comenzado por la explanada donde está previsto, desde la anterior legislatura por los gobiernos del PP, la construcción de un instituto público. Esta es una de las reclamaciones históricas de Parla, junto a la construcción también de un colegio público y una mayor inversión en profesorado que permita disminuir las elevadas ratios de las aulas.

Las asociaciones por la defensa de la sanidad pública han denunciado el abandono de la Comunidad de Madrid a los territorios del sur, donde los ambulatorios siguen cerrados por la pandemia y donde la falta de inversión ponen en peligro la atención a enfermedades no covid.



«Estos problemas de transporte, de sinhogarismo, de falta de inversión en infraestructuras educativas y sanitarias, no se pueden entender en una región como la Comunidad de Madrid. Esto no va de pedir el voto, esto va de si gana la mayoría, de que Parla y los barrios trabajadores vayan a votar. Si eso ocurre, claro que pueden cambiar las cosas», ha señalado Iglesias al término de la reunión.





Al encuentro le han acompañado los y las candidatos a la Comunidad de Madrid Isa Serra, Alejandra Jacinto, Jesús Santos y la portavoz de Podemos Parla, Leticia Sánchez.



Las asociaciones que han asistido han sido Unión de AMPAS, Plataforma por la Escuela Pública, Inclusión real Ya, Plataforma pensionistas de Parla, Plataforma con Parla no se juega, Parla Obrera y Popular, Parla Cuida.

Hoy nos hemos reunido en Parla con asociaciones que defienden los servicios públicos y denuncian el abandono al que la derecha ha sometido a su municipio desde hace 25 años.



Todos los barrios, ciudades y pueblos deben movilizarse el 4 de mayo para ser escuchados en las urnas. pic.twitter.com/lo50vn8GA7 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 3, 2021