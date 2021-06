Nadia Calviño ha puesto en riesgo al sistema financiero con el Caso Popular-Santander

- Publicidad-

La sentencia dictada ayer en Luxemburgo sobre inversores cualificados, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que, en primer lugar, la Directiva 2003/71 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de una oferta pública de suscripción de acciones dirigida tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto no ampara solamente a los inversores minoristas, sino también a los inversores cualificados.

En segundo término, el TJUE indicó que no se opone a disposiciones de Derecho nacional como las españolas que, en caso de ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de un inversor cualificado por la información contenida en el folleto, permitan al juez tomar en consideración que dicho inversor tenía o debía tener conocimiento de la situación económica del emisor de la oferta pública de suscripción de acciones en función de sus relaciones con este y al margen del folleto, o incluso obliguen al juez a tomar en consideración ese hecho, siempre que las citadas disposiciones no sean menos favorables que las que rijan acciones similares previstas en el Derecho nacional ni surtan el efecto práctico de hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de la acción de responsabilidad.

Graves consecuencias para Santander

Esta sentencia ha provocado una reacción inmediata de los grandes fondos de inversión, no sólo en relación con la salida a bolsa de Bankia, sino que tendrá una transcendencia directa en el Caso Popular-Santander.

Esto, evidentemente, va a provocar unas consecuencias gravísimas al Santander, no porque vaya a perder en los tribunales, dado que ya está sobradamente demostrado que la ampliación de capital de 2016 se hizo de manera correcta, tal y como hemos publicado en Diario16, sino porque esos nuevos litigios judiciales que abrirán los fondos se encontrarán con un escenario de tierra quemada gracias a las decisiones adoptadas por Nadia Calviño.

«Enhorabuena, Nadia»

Nadia Calviño culminó el trabajo iniciado por Luis de Guindos en septiembre de 2018, sólo tres meses después de haber accedido al cargo (y con el verano de por medio), y autorizó la fusión por absorción del Banco Popular por el Santander, lo que provocó la inmediata eliminación de la personalidad jurídica de aquél.

El 11 de septiembre de 2018, apenas tres días después de haber ejecutado al Popular, Calviño, en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, hizo una crítica frontal a las políticas de Luis de Guindos y llegó a afirmar que «hay que cambiar la política económica». Sin embargo, el Santander comunicó el 8 de septiembre de ese mismo año que el Ministerio de Economía de Calviño había dado la autorización a la fusión.

Si retrocedemos unos meses, nos encontramos con el tuit de bienvenida de Ana Patricia Botín a Calviño y, viendo lo que ocurrió sólo un trimestre después de que lo publicara, las cosas parecen cuadrar. «La nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso […] Enhorabuena Nadia». En realidad, ¿Calviño es una garantía para España o para el Santander? Los hechos dan una respuesta muy preocupante para el pueblo español.

En un momento clave para la Unión Europea, tener a @NadiaCalvino como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas. Enhorabuena Nadia. — Ana Botín (@AnaBotin) June 5, 2018

Escenario de tierra quemada

La eliminación de la personalidad jurídica del Popular se produjo sin tener en cuenta los cientos de miles de causas abiertas en distintas instancias y jurisdicciones en las que se presentan decenas de elementos que prueban la nulidad de la resolución del Popular y, en consecuencia, de la venta al Santander. La decisión de Calviño, por tanto, podría ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación.

La aprobación por parte de Economía de la fusión por absorción sin tener en cuenta todas las causas judiciales abiertas era lo que más beneficiaba al Santander. El banco cántabro necesitaba al Popular en un escenario de tierra quemada que le permitiera acceder tanto a lo activos como al negocio principal sin ningún problema. Sin embargo, en la actualidad la resolución está muy en el aire y no es nada descartable que en Europa se determine la nulidad de toda la operación por las evidentes irregularidades que se produjeron.

Popular no es, todavía, del Santander

Por otro lado, la aprobación de la fusión permitió que el Santander actuara como si el Popular ya fuera suyo, cuando no es así. En estos años el banco presidido por Ana Patricia Botín ha estado manejando los activos del banco de manera absolutamente indiscriminada. Está reclamando y ejecutando títulos que, hasta que la Justicia determine la validez de la resolución, no le corresponden porque pertenecen al Banco Popular. Sin embargo, si ya se ha eliminado la personalidad jurídica, gracias a la decisión de Nadia Calviño, ¿a quién pertenecen dichos títulos? Al Santander, desde luego que no, puesto que el banco cántabro no tiene la legitimidad legal hasta que los tribunales decidan.

Calviño legitimó lo ilegítimo

La actual ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha hecho honor al nombre de su Ministerio, puesto que hizo una transformación «a dedo» de una propiedad legítima que, a día de hoy, debería continuar siendo de los verdaderos dueños de la entonces sexta entidad financiera de España: sus accionistas.

Calviño legitimó lo ilegítimo con su decisión y ha colocado al Estado y a la propia Unión Europea en una situación límite, puesto que las decisiones judiciales más importantes vendrán de Luxemburgo, no de los tribunales españoles que, más o menos, podrían estar presuntamente controlados por el Santander, tal y como afirmó un alto directivo del banco cántabro a Andrea Orcel, palabras que, supuestamente, están recogidas en una grabación en poder del banquero italiano.

Ahora son los grandes fondos de inversión los que reclamarán al Santander y eso es un caso inédito para el banco cántabro, puesto que sus abogados, que tanta importancia e implicación directa tuvieron en la resolución del Popular, se enfrentarán a grandes despachos de un nivel igual o superior a los de Uría y Menéndez.

Esos fondos, llegado el caso, no se centrarán sólo en la ampliación de capital de 2016, sino que irán más allá y reclamarán la nulidad de todas las actuaciones, incluidas las ejecutadas desde el Ministerio de Economía. Esto tendrá una trascendencia importante, puesto que Calviño ha trasladado la responsabilidad de lo privado a lo público y será el Estado quien se tenga que hacer cargo de resarcir a los afectados. Un lío, un verdadero lío es lo que ha provocado Nadia Calviño. ¿Esto no es causa de cese inmediato? Evidentemente, sí.