Mónica García, Más Madrid: “A mí también me ha insultado Ayuso, ¿y a ti?”

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha protagonizado un momento estelar en la denominada nueva política. Una intervención corta a cuenta de los insultos que habitualmente balbucea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso desde su escaño en la Asamblea.

Pida perdón Sra. Ayuso

García ha exigido a la presidenta que se disculpe y pida perdón “por insultar a las mujeres que abortan y a los inquilinos” en el programa de Ana Rosa. Además espetó a una Ayuso que rehuía mirarla a los ojos, en que “la patria son los desfiles cotidianos diarios y discretos de la gente que cuida”.

La fiesta del aborto

Preguntada sobre si el PP va a derogar la ley del aborto si llega a gobernar en España, Ayuso afirmó que no, mientras atacaba a “las feministas profesionales que están en los entornos del PSOE y de Podemos” y que según ella, “venden ese derecho al aborto como una fiesta. Es horroroso”. ha seguido la líder popular insistiendo en que muchas mujeres toman esta decisión “cada cuatro veces». «Muchas veces como no ven alternativas, pues venga, me lo quito de encima», remató en su habitual trance político.

Ataque a los inquilinos

Ayuso también afirmó que “hay 150.000 viviendas vacías porque a los ciudadanos no se les da confianza. Entonces, yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la okupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda y cuando no me destrozan la casa”, dijo.

Pero habría que recordar que la Comunidad de Madrid tiene transferidas las competencias en materia de vivienda, sin que se haya cumplido ninguna de las medidas prometidas por el PP.

Insultos

“No son los primeros ni los últimos insultos, por cierto. Las personas que hacían cola en las colas del hambre eran ‘mantenidos subvencionados’, los sanitarios somos ‘unos ladrones y unos boicoteadores’, los ecologistas ‘queremos volver a las cuevas’, el resto de comunidades fueron ’inútiles porque no sabían vivir a la madrileña en plena pandemia. Y una servidora es ‘una pija con la boca mustia y con tirabuzones”, ha dicho García, en referencia a algunas de las frases de Ayuso en los últimos meses.

Colectivos de personas insultadas por Ayuso

“Y así es un largo etcétera de insultos con sindicatos, progresistas, colectivos LGTBI, feministas, presidentes, papas. Luego dirá que es que es la izquierda la que colectiviza, pero es que usted está haciendo el colectivo mayor de España: el de las personas insultadas por Ayuso”, ha afirmado la portavoz de Más Madrid.

“Su Gobierno tiene como bandera política la nada. Para reconstruir la maltrecha sanidad, la nada; para acabar con el problema de vivienda, nada; combatir cambio climático, nada; para combatir los discursos de odio, nada; para el futuro de los jóvenes y las familias, nada; para una Comunidad innovadora y puntera, nada. Si usted fuera médica, su receta sería esta, la nada”, le ha criticado García en su intervención.

La camiseta

El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha creado una camiseta con el eslogan ‘A mí también me ha insultado Ayuso, ¿y a ti?’ ante la «escalada de insultos» que ha perpetrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en contra de “inquilinas, sanitarios, mujeres que han abortado, feministas, colectivo LGTBI, sindicatos, colas del hambre”.

Liberar el diseño

Gracias al gran éxito de la camiseta en en redes sociales, se están planteando liberar el diseño de la camiseta para que la gente se pueda hacer la suya propia o adaptarla al merchandising que quiera.

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, Mónica García ha indicado que se conformaría con que la presidenta en este Pleno no les insultara, aunque lamentaba llegar tarde a esta petición porque ya había llamado «sinvergüenzas» a los socialistas.