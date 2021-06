Más Madrid exige al alcalde que despliegue la bandera LGTBI

- Publicidad-

Más Madrid exige al alcalde que despliegue la bandera arcoíris. Por qué Madrid es una ciudad referente mundial para las personas LGTBI. En 1978 se autorizó por primera vez en la capital la manifestación del Orgullo LGTBI; en 2007, Madrid fue elegida capital europea del Orgullo y, desde entonces, es la ciudad de Europa con mayor número de asistentes.

World Pride 2017

Todos estos avances permitieron que Madrid acogiera la V edición del World Pride 2017. Y ya no hay vuelta atrás, solo es posible avanzar en derechos, reconocimientos y protección a este colectivo

La bandera arcoíris tiene que ondear sí o sí en el Palacio de Cibeles

Por eso, tras la pandemia, este año resulta de especial relevancia que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad promoviendo de verdad una sociedad igualitaria, libre, diversa y respetuosa con las personas LGTBI. El día 28, el próximo lunes, la bandera arcoíris tiene que ondear sí o sí en el Palacio de Cibeles.

Almeida rechaza colocar la bandera

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, y el diputado Eduardo Rubiño han denunciado hoy la decisión del Gobierno de Martínez´-Almeida de no desplegar, por segundo año consecutivo, la bandera del Orgullo en la fachada del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo y han urgido al regidor a que la ponga.

Rita Maestre, además, ha detallado la proposición que su grupo defenderá en el Pleno del próximo martes, que incluye esta petición y varias medidas en defensa del colectivo LGTBI.

“Estamos en el mes del Orgullo, que no es una fecha cualquiera, sobre todo para nuestra ciudad”, ha declarado Rita Maestre. Madrid es referente internacional en la defensa de los derechos LGTBI “y su Orgullo es el mejor del mundo. Y así tiene que seguir siendo, para eso se necesita un compromiso firme, sin dudas, por parte del Ayuntamiento. Esto significa que la bandera del arcoíris tiene que estar desplegada en la fachada de su Ayuntamiento”.

Ames a quien ames, Madrid te ama

La bandera del Orgullo representa a las y los madrileños,” es una enseña de concordia, derechos humanos, diversidad y de alegría por ser como somos: un pueblo abierto en el que Amas a Quien ames, Madrid te ama”, ha insistido la portavoz de Más Madrid

UEFA

No hay excusas y la fuerza mayoritaria de la ciudad exige que el día 28 “sí o sí, la bandera del arcoíris esté en la fachada de Cibeles, como lo va a estar en las principales capitales europeas. Ser más como el alcalde de Múnich y menos como la UEFA”, ha denunciado Maestre.

Los derechos hay que defenderlos sin titubeos, sin buscar excusas para no hacerlo. En este sentido, Rita Maestre ha remarcado que una ciudad como Madrid, libre e igualitaria, donde cualquiera puede ser lo que quiera ser, debería tener un alcalde que hiciera frente a los discursos de odio -como el regidor de la ciudad alemana- y LGTBIfofia y dejara de esconderse detrás de las proclamas de la extrema derecha.

Almeida se ha negado a poner la bandera en Cibeles

La portavoz de la primera fuerza política madrileña ha recordado que la realidad es que Almeida se ha negado a poner la bandera en Cibeles, “es una pena, porque las ciudades modernas tienen que estar a la cabeza y al frente de la defensa de los derechos LGTBI”. De hecho, hace poco más de un mes, Más Madrid remitió al Gobierno municipal una propuesta para que el Pleno aprobara una Declaración Institucional con motivo del Día del Orgullo 2021, a la que Almeida ni siquiera se dignó a responder.

Es el tercer año que la capital se queda sin este reconocimiento y el segundo sin bandera arcoíris (en junio de 2019 Almeida sustituyó la gran bandera de 100.000 lazos cosida por la ciudadanía que se desplegaba en la fachada de Cibeles en el mandato anterior por una pequeña en el lateral).

Texto íntegro de la propuesta de Más Madrid al Pleno del 28 de junio

“Las revueltas de Stonewall del año 1969 en la ciudad de Nueva York marcaron el inicio de la reivindicación moderna contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Estas revueltas supusieron un antes y un después, a nivel mundial, en la consecución de los derechos de las personas LGTBI”.

“España cuenta con una sociedad que por abrumadora mayoría acepta y reivindica los derechos LGTBI. Este impulso social ha permitido que en el año 2005 se modificara el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio por personas del mismo sexo. Incluso la aprobación de la Constitución de 1978 reconoce en su artículo 14 la prohibición de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social”.

“Madrid, como capital de España, no se ha quedado atrás en ser una ciudad referente a nivel mundial para las personas LGTBI. Ya en 1978 se autorizó por primera vez en la ciudad la manifestación por el Orgullo LGTBI convirtiéndose así en una seña de identidad. En 2007 Madrid fue elegida capital europea del Orgullo, y desde entonces, ha contado con una participación social multitudinaria, siendo la ciudad europea con mayor número de asistentes. Todos estos avances a lo largo de tantos años permitieron que Madrid fuese elegida en 2012 como ciudad para la celebración de la V edición del World Pride 2017”.

“Sin embargo, a pesar de todos estos avances, no podemos olvidar que aún existen manifestaciones de discriminación y odio contra las personas LGTBI. Esta es una realidad que no puede ser invisibilizada y que las administraciones públicas deben hacer frente para alcanzar la igualdad real. Las administraciones locales deben ser garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia ciudadana y agentes esenciales de la protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

“Merecen una especial atención, por ser la parte más vulnerable del colectivo LGTBI, las personas trans, algunas de las cuales fueron clave en el éxito de las revueltas de Stonewall y cuyos derechos básicos aún no están completamente reconocidos. Este año, más que nunca, bajo el lema oficial del Orgullo 2021 “Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya””.

“Por ello, y con el propósito de hacer de Madrid una ciudad cada vez más igualitaria y orgullosa de su diversidad, es fundamental que el Ayuntamiento de Madrid manifieste su firme compromiso en la lucha contra la LGTBIfobia, con el desarrollo de medidas que concretan los derechos reconocidos en las leyes y fomentan el respeto a las personas LGTBI”.