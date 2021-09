Los sindicatos tachan de insulto el ERE del Sabadell para 1.900 trabajadores

- Publicidad-

Ayer tuvo lugar la primera reunión del periodo previo de negociación del ERE en el Sabadell, donde los sindicatos han advertido que la cifra es desproporcionada, irreal y “un insulto a toda plantilla”, según CCOO.

Desde UGT de Catalunya rechazan el ERE y lo consideran “incompatible con la reciente contratación de 200 personas como gestoras”.

Un ERE sin alternativas

Plantear un ERE sin buscar previamente alternativas y sin que apenas hayan acabado las vacaciones, es una muestra del poco respeto que parece tener el Banco. No sólo a sus Representantes Legales, sino a toda la plantilla que lleva años trabajando y sacrificándose para sacar adelante Banco Sabadell.

El Banco aduce causas estructurales y que necesita reducir costes para generar más beneficios.

En cuanto CCOO les ha preguntado por las medidas que piensan aplicar, han respondido que les hagan una propuesta.

Aquí no sobra nadie.

CCOO ha reclamado al Banco el informe completo que debería justificar este ERE. El sindicato no ve los motivos que puede esgrimir para justificarlo. Además afirman que “cuando tengan ese informe”, su Gabinete Económico hará un estudio exhaustivo para demostrar, “que los argumentos del Banco no tienen ningún fundamento”.

Desde CCOO piensan “que no hay motivos para acometer un proceso de estas características”. Sobre todo cuando, cuando fruto de un acuerdo, se ha reducido la plantilla en 1800 personas con prejubilaciones y jubilaciones anticipadas y se han realizado contrataciones durante el 2021.

UGT rechaza rotundamente la medida drástica anunciada.

Desde UGT no entienden que “esta sea la moneda con la que la entidad paga a unos trabajadores que ha sido esenciales durante la pandemia”. Asimismo, denuncian que la dirección no ha sido capaz de presentar otras opciones. Entre ellas “la adhesión voluntaria a un plan de desvinculaciones tal como se hizo en el pasado”. No hay ninguna causa que lo justifique. Y, además, consideran de todo incompatible “el anuncio del ERE cuando recientemente se han contratado 200 personas para hacer de gestoras”.

Así lo defenderán en la próxima reunión, que tendrá lugar el martes día 7, cuando la dirección de Banco Sabadell facilite toda la información del expediente.

Mala gestión de esta Dirección

Que aparezcan ahora con un nuevo proceso de reestructuración es, para CCOO, síntoma de la mala gestión de esta Dirección.

Los sindicatos CCOO y UGT cree firmemente que “NO hay razones para plantear un ERE en Banco Sabadell, ya que no concurren causas económicas, técnicas, productivas ni organizativas”. Es más, “existen alternativas ya que la composición de la plantilla permite acometer una reestructuración basada en prejubilaciones y jubilaciones anticipadas”, afirman.

El ERE

Banco Sabadell ha planteado este jueves a los sindicatos el despido de unos 1.900 empleados en España, cerca de un 12,5% de la plantilla, con el objetivo de que la entidad gane rentabilidad y eficiencia.

Las salidas afectarán, sobre todo, a la red de oficinas y ‘servicing’ al concentrar el 85% del total de salidas propuestas, si bien la afectación final dependerá del empeño y del esfuerzo de la mesa negociadora.

La intención de Sabadell es incluir un mecanismo de prejubilación, bajas incentivadas y un plan social de recolocación, que llevará a cabo Manpower, «muy por encima de los estándares de mercado». La próxima reunión se producirá el martes, 7 de septiembre. Además, pretende proteger a la plantilla con mayor dificultad de acceso al mercado laboral, es decir, aquella con entre 50 y 55 años.

El banco ha aludido a causas estructurales al plantear su Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y a la necesidad de reducir costes para general más beneficios. El reto es llegar a unas ganancias de 700 millones y una rentabilidad (ROTE) del 6% al final de su plan estratégico en 2023.