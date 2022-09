- Publicidad-

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian que el aumento salarial de los docentes anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no consigue la equiparación salarial con el resto de CCAA, además el arranque del llamado “MIR del profesorado” está siendo un absoluto caos.

Los sindicatos revientan la estrategia educativa de Ayuso

Ayuso anunció el aumento salarial para el profesorado no universitario madrileño de 75€ para maestros y maestras y 90€ para el Secundaria y Bachillerato, durante su intervención de ayer en el Debate del estado de la Región.

También anunció una partida de veinte millones que, en concepto de productividad, irá destinado a docentes que realicen proyectos que mejoren la oferta formativa madrileña.

Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid considera que ese aumento “no permitirá alcanzar la equiparación salarial con el resto del Estado. Como venimos demandando desde hace más de dos décadas”.

A los profesores les debería corresponder por justicia para igualar sus condiciones salariales según el IPC regional. “Continuamos situados muy por debajo de la media nacional, como puede comprobarse en un Informe realizado por UGT”.

La secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid exige que, “de llevarse a cado este aumento de salarios, se convoque Mesa Sectorial para su negociación. Como han avanzado se va a hacer en Sanidad”.

Y, sobre todo, “que se dejen de parches para al sector docente madrileño, que es y seguirá siendo de los peor retribuidos de España. Proceda de manera inmediata a bajar las ratios en todos los niveles y etapas. Reclama que se reduzca la jornada lectiva con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y la atención más individualizada al alumnado”, ha señalado Jusdado.

MIR Educativo de Ayuso

El arranque del llamado “MIR del profesorado” está siendo un absoluto caos en los centros educativos, denuncian desde CCOO.

La gestión y coordinación de las prácticas, programa de Capacitación Integral Docente, a día de hoy, con el curso arrancado, está siendo un verdadero caos. Sobre todo para aquellos profesores que, “superado el concurso oposición, tienen que pasar el periodo de prácticas de un año”, señalan desde CCOO. Las dificultades de esta mala implementación de las prácticas del profesorado vienen a acumularse a un inicio de curso. Especialmente caótico y a un profesorado sobrecargado de trabajo.

El pasado marzo, el consejero de educación de la Comunidad de Madrid presentó un llamado “MIR educativo”. Se comprometía a “aumentar la formación de los docentes” que hubieran ganado la plaza en el concurso oposición. “El objetivo de la medida es reforzar e incrementar la calidad en las aulas madrileñas gracias a la mayor preparación de la plantilla del profesorado de los cerca de 1.500 colegios públicos e institutos”, aseguró. Unas prácticas docentes que ya existían y el proyecto estrella de un gobierno sin propuestas educativas reales.

Las prácticas no han sido reguladas

De momento, las prácticas no han sido reguladas, lo que ha sembrado una gran incertidumbre en los centros educativos. Según la Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, “la fase de prácticas se regulará por la oportuna resolución de la Dirección General de Recursos Humanos que se dicte al respecto”.

A día de hoy, todavía no ha sido publicada con lo que no se sabe en qué consisten exactamente ni cómo se evaluará a los profesores aspirantes. Si el “MIR educativo” tiene que durar un año, y su regulación aún no ha sido establecida, las fechas no cuadran.

Los centros trasladan su descontento y hastío por la falta de gestión de Ayuso

“Los centros escolares nos han trasladado su descontento y hastío por la falta de gestión y de planificación de la Consejería”, explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. Los tutores que acompañan durante el periodo de prácticas deben cumplir un periodo de capacitación especializada antes de ser nombrados. Y, según Isabel Galvín, “a día de hoy no se ha formado los suficientes maestros y profesores para tutorizar a los más de 2.700 aspirantes en el proceso de oposición, faltando cerca de 1.000 tutores”.

No hay tutores

Galvín asegura que “no hay tutores suficientes en todos los centros, incluso hay muchos centros donde no hay porque hay un rechazo entre los profesionales”. La realidad es que se están nombrando tutores de otras especialidades distintas a la especialidad por la que se ha aprobado. “Lo que va en contra de la calidad. ¿Cómo un profesor de matemáticas puede ser el mentor de un profesor en prácticas de historia?”

También existe un atraso en la gestión muy preocupante dado que “no ha sido enviado a Muface el listado de los aprobados y no están dados de alta aún con todo lo que eso significa”, denuncia Galvín.

Desde CCOO exigen que se publique lo antes posible la resolución con las normas y directrices del programa de Capacitación Integral Docente y que se garantice la asignación de tutores formados según los perfiles y especialidades. Asimismo, “es necesario que se vuelva a valorar el tiempo excesivo de prácticas ya que consideramos que con seis meses es suficiente”.

Ayuso debe convocar la Mesa Sectorial Docente

Desde el sindicato reclaman que la regulación en cuanto a tiempo y a las condiciones que se exigían a los funcionarios en prácticas en los cursos anteriores sea la más que adecuada.

Los sindicatos reclaman que se convoque urgentemente una Mesa Sectorial Docente para tratar todos los asuntos educativos.