Ayuso con la vieja escuela: “Estamos absolutamente en contra” de suprimir los exámenes de recuperación en la ESO

- Publicidad-

La presidenta madrileña se ha mostrado insumisa y ha manifestado que no aplicará el Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, ya que a su parecer tener una buena nota “el verdadero ascensor social para todos los niños, pero muy especialmente para aquellos que se esfuerzan y que estudian”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que está «absolutamente en contra» de la suspensión de los exámenes de recuperación en la ESO, ahora denominados de evaluación extraordinaria que ha aprobado el Gobierno y manifiesta que estudiará la forma de ver cómo no aplicarlo.

Ayuso y la vieja escuela

“Vamos a usar todas las herramientas legales que estén en nuestras manos para evitar (cumplir el Real Decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros que suprime la evaluación extraordinaria) porque esto, lo único que hace, es devaluar la calidad del sistema, va directamente contra la calidad de este cuando este es el verdadero ascensor social para todos los niños, pero muy especialmente para aquellos que se esfuerzan, que estudian y, precisamente, no vienen de entornos más favorecidos. Es decir, la educación y el esfuerzo es uno de los conductos para crecer y para ascender por parte de los niños más vulnerables.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que elimina la evaluación extraordinaria a partir del próximo curso. Serán los profesores, al finalizar el curso, los que determinen en una evaluación los alumnos que promocionan de curso a pesar de tener asignaturas suspensas.

Los estudiantes de secundaria podrán promocionar de curso cuando el profesorado “considere que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica”, señala la norma.

Los sindicatos a favor

UGT considera que la supresión de la evaluación extraordinaria una medida “en consonancia con los objetivos de la LOMLOE. Se centra en poner medidas antes de que se produzca el fracaso escolar y en la detección temprana de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, señala Maribel Loranca, responsable de Educación.

No obstante, Loranca “teme que no se cuenten con los recursos necesarios que, a juicio de la UGT, pasan por una reducción de las ratios y de la carga lectiva de los docentes para conseguir una educación más individualizada, que es, en definitiva, en el único contexto que tiene sentido la medida”, ha señalado a Diario16.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ve la propuesta de suprimir los exámenes de recuperación en la ESO, que ahora se denominan evaluación extraordinaria. como “una forma de plantear una evaluación más flexible y menos punitiva donde se repita menos, ya que, tal y como recuerda, España tiene unas altas tasas de abandono educativo temprano y de fracaso escolar”.

Los claustros ya deciden si un alumno promociona o no

Según García, esto ya se venía haciendo «de manera informal», esto es, que el claustro de profesores ya decide si un alumno promociona o no, más allá de si tiene suspendidas algunas asignaturas. Y esto se relaciona con que si un alumno suspende una asignatura, se le puede aprobar si ha cumplido con los objetivos de la materia, y así no tiene que ir a la evaluación extraordinaria. «No me parece una propuesta desafortunada», señala.

Las comunidades del PP en contra

No es solo Madrid, otras comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Galicia se han posicionado en contra de aplicar esta nueva normativa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que va a hacer «todo lo que esté en nuestras manos para evitarlo” porque “considera que esta medida, «o único que hace es devaluar la calidad del sistema”.

El vieja mantra: No aprendas pero saca buena nota

“La educación y el esfuerzo es uno de los conductos para crecer y ascender sobre todo por parte de los niños más vulnerables”, explica la presidenta madrileña.

El real decreto aprobado es de obligado cumplimiento, pero Ayuso asegura que van a estudiar “Ahora lo que vamos a hacer es en distintos tribunales ir viendo de qué manera podemos, con margen, aplicar o no este decreto y no hacerlo. Estamos absolutamente en contra de devaluar el sistema”.

Para la líder populista de derechas, pasar con un suspenso es igualar a todos los alumnos a la baja. “Es decir, como ahora hay problemas en la calidad de la enseñanza, pues la devaluamos y el lugar de subirla, en lugar de ayudar a que los niños que se quedan atrás puedan mejorar, lo que hacemos es igualar a todos a la baja”.

¿Qué es un niño o niña excelente?

Ayuso insiste, “hay que ayudar a los niños que se quedan atrás, pero hay que dejar que los niños excelentes también suban”.

¿Pero que es un niño o niña excelente?

Ejemplos de premios Nobel, de grandes científicos, escritores, artistas, pensadores, hombres y mujeres que suspendieron en su etapa escolar y que en muchos casos repitieron curso, y que finalmente, cuando se libraron de la soga de las notas, brillaron con luz propia y cambiaron el mundo.

Añade la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, que esta es solo, “una de muchas de las que está haciendo este Gobierno (central) que tiene las calles ahora mismo-incendiadas por parte de los sectores más vulnerables: ganaderos, agricultores, transportistas… Siempre cada decisión que está tomando perjudica a las clases más vulnerables, a las más desprotegidas”.

Es una garantía unos padres ricos y un colegio privado concertado

Para la presidenta madrileña “es un agravio enorme entre colegios porque cada claustro de profesores puede decidir ya de manera arbitraria lo que sube y lo que baja”.

Cuando Ayuso insinúa que los profesores pueden estar condicionados a aprobar a un alumno o alumna, ¿a qué se refiere? ¿A la enseñanza pública o a la enseñanza concertada?