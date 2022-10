La sociedad madrileña se harta de Ayuso y saldrá a la calle en defensa de su sanidad pública

- Publicidad-

Crece la indignación en la sociedad madrileña por el maltrato a la que está sometida desde hace años la sanidad pública en la región. Los madrileños se han hartado de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Asociaciones vecinales, científicas, de usuarios, sindicatos y plataformas profesionales de la salud están aunando fuerzas para defender el sistema sanitario público madrileño. El sábado, 22 de octubre, a partir de las 18.00 horas y bajo el lema “Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad”, convocan a la ciudadanía a la manifestación que recorrerá las calles madrileñas desde la plaza de Neptuno hasta las inmediaciones de la estación de metro de Sevilla.

Laura Muñoz, secretaria de Servicios Sociales y Sector Público de UGT Madrid, Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO Madrid, foto Agustín Millán

En la rueda de prensa han intervenido, Laura Muñoz, secretaria de Servicios Sociales y Sector Público de UGT Madrid, Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO Madrid, Marian Díaz Palacios, presidenta de FACUA Madrid, Julián Ordoñez, responsable del sector de sanidad de UGT Servicios Públicos de Madrid. También ha asistido una representante de la Federación de Asociaciones de vecinos, Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y el portavoz de la Plataforma de Centros Salud.

Acabar con las privatizaciones y externalizaciones encubiertas

Las organizaciones convocantes reclaman un refuerzo en los mermados servicios de salud pública, acabar con las privatizaciones y externalizaciones encubiertas, mantener en funcionamiento el actual modelo de consulta en los Centros de Salud y el de todos los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), Servicios de Atención Rural (SAR) y las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), entre otras demandas.

Julián Ordóñez sector de sanidad de UGT Servicios Públicos de Madrid ha señalado que el objetivo es “frenar la puesta en marcha de este plan de Atención Primaria, que conlleva un detrimento de los derechos laborales de los profesionales”. “Tenemos una plantilla mermada a la que se quiere exprimir lo que supondrá que tengan que trabajar el doble que ahora, y apostar así por más recursos”.

El plan de la Consejería de Ayuso no puede pasar por la voluntariedad de los trabajadores

“El Servicios Madrileño de Salud (Sermas) no es una ONG y el plan de la Consejería de Ayuso no puede pasar por la voluntariedad de los trabajadores de cubrir o no las guardias. Un servicio que no se puede cubrir con guardias, es un servicio que se cierra. Ese es el objetivo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, laminar la Atención Primaria”, ha denunciado.

Convocantes de la manifestación por la Salud Pública el próximo 22 de octubre, foto Agustín Millán

La movilización es la respuesta a las continuas políticas de recortes y de promesas incumplidas llevadas a cabo durante estos años por el Gobierno regional, que antepone el interés económico, favoreciendo claramente al sector privado, a conservar y fortalecer el sistema sanitario público. Subrayan que el déficit de medios está afectando negativamente a la correcta atención de la salud de los y las pacientes, además de sobrecargar de trabajo al personal sanitario. Todo ello ha generado una ola de indignación ciudadana y movilizaciones constantes en los últimos meses.

Política de regalos fiscales de Ayuso

Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO ha resumido todos los problemas que tiene la sanidad madrileña y que se resumen “en una falta de profesionales y de financiación”. Por eso ha denunciado que “la política de regalos fiscales que impulsa el Gobierno de Ayuso, casa muy mal con la necesaria financiación del sistema de servicios públicos, especialmente en Sanidad”.

Además, ha denunciado que el objetivo del gobierno de Ayuso y el PP, es “beneficiar al sector privado en el ámbito sanitario, en detrimento del bien común. Para el Gobierno de Madrid la sanidad pública universal ha dejado de ser un valor, para convertirse en un obstáculo, y su infrafinanciación, abandono y deterioro, una oportunidad de negocio”, ha afirmado.

Así las cosas, los convocantes, más de un centenar de organizaciones, exigen a la Consejería de Sanidad que realice un estudio de situación del sistema de salud público donde se informe sobre los tiempos medios de espera y se establezca una financiación adecuada. Reivindican, además, que se apueste claramente por la Atención Primaria dotándola de recursos y medios, se acabe con las privatizaciones y externalizaciones de los servicios, y se mejore las condiciones laborales del personal poniendo fin a la temporalidad laboral.

Servicios de Urgencia de Atención Primaria en la ruina

También solicitan que se mantengan en funcionamiento todos los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), Servicios de Atención Rural (SAR) y las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD), se elabore una nueva Ley de Ordenación Sanitaria, se incremente la coordinación entre las Consejerías competentes para mejorar la atención sociosanitaria en las residencias de mayores y se incremente de manera significativa el número de camas hospitalarias.

Para Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), esta manifestación unitaria, “busca doblegar a un Ejecutivo regional que no vive en la realidad”. Ayuso busca “privatizar casi todo lo que se pueda privatizar. Hay motivos suficientes para salir a la calle” y no solo este sábado, sino muchos más, ha defendido.

Listado de convocantes:

ACUSVAL, ADSPM, AFEM, AMASAP, AME, AMYTS, AP SE MUEVE, CCOOMADRID, COORDINADORA TORREJÓN SANIDAD, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, FACUA, FRAVM, MATS, MESAD-MAREA BLANCA, MOVIMIENTO VALDEMOREÑO,PLATAFORMA CENTROS SALUD, PLATAFORMA SANIDAD ALCALÁ,PLATAFORMA SANIDAD ARANJUEZ, PLATAFORMA SAR, RIVAS CON LASANIDAD PÚBLICA, SATSE MADRID, SoMaMFyC, SummAT, UGT MADRID y USAE

Organizaciones que se adhieren:

CSIF, Plataforma Luz Cañada, Alianza Incineradora Valdemingómez No, Alianza delSur.ç

Apoyan: PSOE, MÁS MADRID, PODEMOS e IU