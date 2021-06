La Iglesia no tiene previsto sancionar al padre Báez por su justificación machista del crimen de Tenerife

- Publicidad-

Ningún integrante de la Conferencia Episcopal ha tomado cartas en el asunto, de momento, tras las aberraciones dialécticas vertidas por el sacerdote canario (por definirlo de alguna manera) que justifica el crimen de las dos niñas de Tenerife a manos de su padre. Las últimas disertaciones del padre Báez a propósito de la tragedia son sencillamente vomitivas y deberían suponer la apertura de algún tipo de expediente de sanción por parte de la Iglesia. ¿Dónde están los defensores de la fe y el amor? ¿Acaso las palabras de un cura que justifica la violencia machista no deberían constituir uno de los peores pecados para la fe católica?

“Esto que acaba de pasar en Tenerife, ese hombre que mata a las dos niñas y se mata él, no habría pasado si ese matrimonio hubiera sido fiel. Si no se hubiese roto el matrimonio esas niñas estarían vivas. Por no seguir los caminos antiguos, porque antes el hombre aguantaba a las mujeres, aunque se volvieran locas y las mujeres aguantaban a los maridos, aunque fueran unos borrachos sucios. Pero ahora no. Ahora te dejo y te dejo, y claro, después vienen estas consecuencias”, afirma el padre Báez en una vídeo-homilia que publica Canarias Semanal.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas, por su parte, sí ha procedido de oficio a incoar diligencias de investigación con objeto de determinar si las manifestaciones realizadas durante los pasados días por Fernando Báez Santana, conocido como padre Báez, en diversos medios de comunicación y redes sociales merecen la calificación de infracción penal. Así lo ha anunciado la propia Fiscalía a raíz de que Báez Santana haya achacado el asesinato de las niñas de Tenerife, Olivia y Anna, a la “infidelidad” de la madre, Beatriz Zimmermann. Una vez más, el poder civil adopta decisiones de pura justicia y ética humana mientras los jerarcas de la Iglesia guardan un ominoso silencio.

El Cabildo de Gran Canaria también recaba la documentación necesaria para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el padre Báez, para que investigue y califique los hechos referidos a sus polémicas manifestaciones, según informa La Provincia, diario del grupo Prensa Ibérica. El presidente insular, Antonio Morales, ha transmitido su preocupación por este asunto a las autoridades eclesiásticas.

La Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia de la Corporación Insular, dirigida por Sara Ramírez Mesa, realiza la recopilación de las intervenciones del padre Báez referidas a este caso, unánimemente reconocido como un ejemplo de violencia vicaria.

El escándalo del padre Báez

Tanto en radio como en redes sociales, el sacerdote ha realizado manifestaciones en las que considera que el presunto asesino, Tomás Gimeno, es otra víctima, por la ruptura matrimonial y “la infidelidad” de su pareja. Además, afirma que la madre “recoge lo que sembró”, ya que vincular a las niñas con otro hombre es “robar hijos”.

En el caso de la publicación que realizó el párroco en una red social, se ha constatado que ha sido borrada de su cuenta, pero se planteará solicitar por vía judicial la recuperación de ese texto, que coincide con otras manifestaciones realizadas por el mismo cura en vídeo y radio.

Los representantes insulares manifiestan su absoluta repulsa ante las declaraciones de un individuo que utiliza los medios de comunicación y plataformas de redes sociales para transmitir mensajes machistas y de justificación de la violencia de género. La actuación de este sacerdote es muy peligrosa por la representación religiosa que ostenta, y porque desde su catequesis predica mensajes contrarios a la igualdad entre los géneros, a la legislación vigente y a los principios éticos más elementales.

En este caso de las niñas de Tenerife, además, ha originado un rechazo social inmediato, al verter mensajes de odio que atentan contra la legalidad vigente y los derechos de las personas, que en esta ocasión han tenido el resultado de muerte de las dos niñas, de las que ha sido localizado uno de los cadáveres.

Comunicado de la Diócesis

Por su parte, la Diócesis de Canarias ha emitido un comunicado al respecto. Se rechazan y desautorizan las declaraciones hechas por el sacerdote Fernando Báez. Y expresan su dolor por lo acaecido con las niñas Anna y Olivia.

“El Obispado de Canarias, en nombre del Obispo de la Diócesis, Monseñor José Mazuelos, y de toda la comunidad diocesana desea expresar públicamente su dolor ante los sucesos acaecidos en Tenerife y de los que han sido víctimas las pequeñas Olivia y Anna. A la vez quiere comunicar su rechazo tajante ante las indignas manifestaciones que en las últimas horas ha expresado el sacerdote Don Fernando Báez”.

“Lamentamos profundamente y pedimos perdón por el dolor que estas declaraciones han ocasionado. Rechazamos y desautorizamos dichas opiniones personales que no reflejan los sentimientos de esta comunidad eclesial”, añade el comunicado obispal.