La atleta bielorrusa que se niega a volver a su país ya vuela a Viena como refugiada

La atleta bielorrusa vuela finalmente a Viena en un avión desde Tokio para pedir asilo político y no tener que volver a su país, donde la tortura, el asesinato y la falta de libertad están a la orden del día en el régimen impuesto por el dictador Aleksandr Lukashenko.

A pesar de que en principio la atleta bielorrusa pensaba trasladarse a Varsovia, una vez que Polonia había dado el visto bueno a su exilio, finalmente vuela rumbo a Viena, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores austriaco a la agencia local APA. El cambio de destino ha tenido más que ver con temas de seguridad.

Bielorrusia le obligaba a volver a su país

De hecho, la joven fue obligada por la sección deportiva de Bielorrusia en Tokio a trasladarse al aeropuerto para enviarla por la fuerza a su país. La deportista finamente pudo pedir ayuda a las autoridades de Tokio para no subir al avión.

La atleta, de volver a Bielorrusia, se hubiera convertido en una disidente al criticar al Comité Olímpico de Bielorrusia, que dirige el hijo de presidente del país.

Con un visado humanitario para Polonia, Tsimanouskaya ha emprendido el viaje a Europa en el vuelo de la compañía austríaca Austrian Airlines (AUA) OS 052, cuyo aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Schwechat-Viena está anunciado en la web del aeródromo a las 16:05 hora local (15:05 en España).

Las críticas de la deportista al comité olímpico de su país

El pecado cometido por la deportista bielorrusa fue publicar en twitter que “algunas de nuestras chicas volaron hasta aquí pero no pudieron competir en relevo de 4×400 porque no tenían suficientes pruebas de dopaje. El entrenador me añadió a esta prueba sin mi consentimiento”.

Tras mantener esta postura crítica, la joven de 24 años reveló que, “el entrenador principal se acercó a mí y me dijo que había una orden desde arriba para sacarme”. Pese a no estar preparada físicamente para competir en esa categoría, Tsimanouskaya estaba anotada para disputar la primera ronda el próximo jueves 4 de agosto.

Así, Tsimanouskaya tan sólo pudo competir en una de las dos categorías para las cuales se había preparado. El 30 de julio participó de la sexta serie de la primera ronda de los 100 metros libres y no pudo clasificar al quedar en el cuarto puesto tras completar el sprint en 11.47 segundos.

Después, su país decidió que no competiría más y así lo comunicó de forma oficial a través de su representante. En el comunicado se aludía a problemas en su “estado emocional y psicológico”. Algo que desmintió la propia Tsimanouskaya.