El Día Internacional de la Mujer estará marcado este 2021 por la prohibición de las reivindicaciones en Madrid, mientras en el resto de España se celebrará con ausencia de grandes movilizaciones, como en años anteriores, que han sido sustituidas por concentraciones en la calle con restricciones de aforo o protocolos de seguridad contra el coronavirus, informa Europa Press.



Hasta este domingo, las organizaciones feministas de Madrid mantuvieron la esperanza de poder celebrar esta jornada como habían previsto, tras haber recurrido la decisión de la Delegación de Gobierno de la comunidad de prohibir los actos convocados para el 8M. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado estos recursos y ha mantenido la prohibición alegando que, en estos casos, el derecho de reunión entra en conflicto con valores constitucionales como la salud pública.



Ante esta situación las principales organizaciones convocantes han decidido adaptarse a las circunstancias. El Movimiento Feminista de Madrid usará como estrategia reducir el aforo de sus acciones, ya que menos de 20 personas no se consideran una concentración. «Habrá muchas mujeres por la calle cantando y gritando consignas feministas«, ha explicado la activista de esta entidad Loreto de la Carrera.



Comisión 8M, que ha sido la organizadora de las grandes manifestaciones de los últimos años, tiene por decidir si realizará alguna acción concreta, pero desde sus redes sociales llevan días animando a las mujeres a participar de esta jornada luciendo pañuelos morados en el metro, terrazas o en la calle, decorando ventanas y balcones y subiendo imágenes o mensajes en sus redes sociales.



La única organización que no ha desconvocado su agenda en Madrid para este día es el Sindicato de Estudiantes, que ha organizado para el Día Internacional de la Mujer una huelga estudiantil y una concentración a las 12.00 horas a la Puerta del Sol. «Totalitarismo No, Feminismo Sí», denuncian en sus redes sociales.



En la capital tendrán lugar actos institucionales, por parte de las autoridades locales y autonómicas, así como por parte del Gobierno. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, acudirá el 8M al Ministerio de Igualdad, donde, junto a la ministra Irene Montero, y bajo el lema ‘Por ser Mujeres. España Feminista’, se rendirá homenaje a todas las que han estado en primera línea durante la pandemia.



En cuanto a las fuerzas políticas, PSOE, PP y Ciudadanos ya confirmaron que no asistirían a acciones convocadas por el movimiento feminista. Una participación que sí defendía Unidas Podemos. ERC, por su parte, ha asegurado que irá a las autorizadas en Cataluña.