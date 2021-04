Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones en la Comunidad de Madrid ha afirmado al conocer que la actual ministra de Industria, será la vicepresidenta Economica de Gabilondo: “Me cae súper bien Reyes Maroto. No voy a vetar nadie. Pero hablar, antes de ganar las elecciones a la derecha, de quién va a ser consejero, quién va a repartirse los puestos… Primero hay que salir a ganar. Yo aspiro a ser presidente de la Comunidad de Madrid. Pero hablar de qué cargo va a tener cada uno…”

“Soy madrileño. La política madrileña es crucial para este país. El cambio está más cerca. Creo que tendremos un Gobierno de coalición. Lo vamos a conseguir”, ha insitido el líder de la formación morada.

“Una de las cosas que hice al dejar la vicepresidencia fue firmar un acuerdo para revertir buena parte de los recortes del PP. Y lo hicimos con el acuerdo con patronal y sindicatos. Y también aprobamos un salario mínimo vital”, ha destacado de su paso por el Gobierno.

“Estaré donde me coloquen los ciudadanos. Nosotros somos una fuerza de Gobierno. Los ataques de lo que somos objeto no es por lo que decimos, sino lo que hacemos. Nosotros obligamos a que se cumplan los programas, lo que se firma. Nuestra experiencia de este año es enorme por el contexto de la pandemia. No se puede degradar lo público”.

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones en la Comunidad de Madrid, no entiende la estrategia de Ángel Gabilondo. “Pero vamos a tener sentido común. Un Gobierno de izquierdas tiene que llevar en sus elementos de identidad la eficiencia fiscal. Es decir, que haya una sanidad mejor, educación y transporte públicos mejores”.

Dos años dormidos

Nadie puede plantear que estemos dos años dormidos. No podemos decir que esto es una transición. Tenemos que ponernos a trabajar desde el minuto uno. Son dos años y se pueden hacer muchísimas cosas.

“Madrid ha usado las instituciones para hacer oposición al Gobierno central”

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones en la Comunidad de Madrid, en RNE: “La Comunidad de Madrid ha usado el Gobierno regional para intentar hacer caer el Ejecutivo de coalición que no le gustaba. ¿Por qué Madrid ha tenido los datos de incidencia acumulada, de hospitalizaciones y UCI más escandalosos? Porque quieren hacer caer al Gobierno. Si queremos salvar vidas hay que hacer caso a lo que digan las autoridades sanitarias. En la Comunidad de Madrid no gestionan, usan las instituciones para hacer oposición al Gobierno”.

Iglesias: «El estilo de Yolanda Díaz es el que toca ahora mismo»

El líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones en la Comunidad de Madrid, también ha recordado que “consiguió un Gobierno de coalición, y para eso hay que negociar mucho. Cuando te empeñas en algo, se logra. Se dio posibilidad de Gobierno de coalición. Ahora ya nadie va a cuestionar que eso suceda. El estilo de Yolanda Díaz es el que toca ahora mismo”.