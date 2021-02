Fernando Simón, director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en su rueda habitual de los lunes, a informado que la incidencia en nuestro país, a pesar de seguir en color rojo oscuro, lo que quiere decir que es de grave riesgo, baja y es menor la presion en los hospitales y de las UCI. Y ha destacado que por primera vez desde que empezó la pandemia, los mayores en residencias tienen menor incidencias que los de que están fuera.

“La pandemia sigue teniendo un impacto muy grande tanto en hospitalización como camas de UCI. Se alcanzó el máximo hospitalario hace días y el de UCI hace una semana. “El descenso es muy lento, estamos bajando décima a décima, estamos en el 38% de las UCI cuando el máximo pasó hace una semana”. La ocupación hospitalaria sigue en el 16,5% de pacientes Covid” ha señalado Simón.

702 muertes

Sanidad ha notificado este lunes 30.251 nuevos casos y 702 muertes desde el viernes, lo que supone un descenso con respecto al lunes pasado cuando se registraron 909. Mientras la incidencia acumulada baja 80 puntos desde el viernes y se sitúa en 416,91 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El director del CCAES ha destacado que la positividad de las muestras de las pruebas diagnósticas va bajando acorde con el descenso de la incidencia un 8,6 % de posibilidad de los test que se realizan, llegando a unas cifras de 3.000 muestras por cada 100.000 habitantes en una semana.”

En cuanto a los fallecidos, “parece observarse una estabilización y descenso de los fallecidos. Quizá es pronto para confirmar que se mantiene en el tiempo, pero sí parece que podríamos estar observando un descenso que en los próximo dos o tres días podremos garantizar”, ha señalado Simón.

Mayores en residencias tienen menor incidencias que los de fuera

Fernando Simón, ha afirmado que el descenso en la incidencia se da en todos los grupos de edad. Por primera vez, y esto es importante, desde “que se inició la vacunación vamos confirmando que la incidencia de mayores de 65 en residencias es menor que la de los mayores que no reside en estos centros. Esto es importante porque hasta la semana pasada no se había observado desde el inicio de la pandemia”.

Reunión con la OMS Europa

Simón ha informado sobre la reunión que han mantenido en la jornada de hoy con el director de oficina de la OMS para Europa y la evolución de la pandemia en España: “La opinión sobre las medidas que se aplican en España no ha podido ser más favorable”.

Pero este organismo advierte que en nuestro país no hay que rebajar las medidas; “La advertencia de la OMS no es necesaria porque sabemos que uno de los riesgos que tenemos es que la relajación de las medidas sea más rápida que la mejora de la situación”, ha recordado el director del CCAES.

No ve necesario vacunar en estadios

Fernando Simón ha rechazado la vacunación en estadios. “Nuestro sistema sanitario es suficientemente grande y potente como para que esa solución no sea aplicable en nuestro territorio. Si no hay una barbaridad de dosis disponible no tiene sentido plantearla”.

Variante británica

Con la variante británica no hay una transmisión diferencial por grupo de edad, según la información disponible hasta ahora, de los países donde más presencia tiene. “En España no hemos observado ninguna asociación específica”, ha informado Fernando Simón.