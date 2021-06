El duque de Baviera reconoce públicamente su homosexualidad

- Publicidad-

Por primera vez un miembro de la realeza europea –aunque no reinante en un Estado actual– ha reconocido públicamente su homosexualidad. El duque Francisco de Baviera y su pareja, Thomas Greinwald, han hecho historia posando por primera vez juntos. A pesar de que llevan décadas conviviendo y que su relación no era ningún secreto, esta es la primera vez que el duque de 87 años, que hubiera sido rey de ese estado alemán si no se hubiera abolido la monarquía en 1918, hace público un posado oficial con su pareja, y ha elegido el mes en que se celebra el Orgullo LGTBI+ para esta revelación, informa La Vanguardia.

La noticia ha dado la vuelta al mundo gracias a la publicación de una de las fotografías de su posado en Instagram. En concreto, el fotógrafo Erwin Olaf, autor de la instantánea, ha sido uno de los primero en compartirla, pero ya han sido varios los medios y los periodistas especializados en Realeza los que la han mostrado.

​Baviera y orgullo gay

Según ha desvelado el propio artista, el posado ha tenido lugar en el Palacio de Nymphenburg, antigua residencia de verano de la familia real de Baviera, situado en los alrededores de la ciudad de Múnich.

El citado artista holandés, quien también ha hecho retratos a otros miembros reales como Guillermo y Mäxima de Holanda, ha incluido la fotografía en Increíblemente bello, la exposición que desde el pasado 14 de mayo puede admirarse en el museo Kunsthalle de Hamburgo.

Herzog Franz von Bayern, nacido en 1993, hubiera sido rey de Baviera si la monarquía no se hubiera abolido en 1918. A pesar de la presión social alemana para que tuviera descendencia, jamás contrajo matrimonio y, por consecuencia, no tiene hijos. Así, su hermano menor, Max von Bayern, es su heredero, a quien le siguen sus cinco hijas: Sophie, mujer del príncipe heredero Luis de Liechtenstein; Marie Caroline, esposa del duque de Wurtemberg; Hélène, Élisabeth y Marie Anne.