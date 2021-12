El consejero de Hacienda de Ayuso anuncia la derogación de artículos de leyes LGTBI más allá de los Presupuestos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la popular y populista, Isabel Díaz Ayuso continuará negociando con Vox la derogación de algunos artículos de las leyes LGTBI vigentes en la región, aunque este punto no este reflejado en el acuerdo alcanzado para aprobar los Presupuestos para 2022.

Así lo ha confirmado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa, en la Asamblea de Madrid, donde ha presentado el acuerdo anunciado previamente por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

“Seguimos trabajando conjuntamente en ello, se sigue negociando, se va a seguir negociando. Tanto la presidenta de la Comunidad (Isabel Díaz Ayuso) como el consejero de Presidencia (Enrique López) han dicho reiteradamente, en la Cámara y fuera de la Cámara, que estamos dispuestos a reformarlas y se está trabajando para su reforma”, ha señalado Lasquetty.

También indicado que “al no tener una plasmación presupuestaria, no han considerado ninguna de las dos partes necesario precipitar la negociación o hacerla de una manera más acelerada por el hecho de que pasado mañana sea el debate de totalidad de los Presupuestos”.

“Continúa la negociación, va a seguir continuando, y espero que dé sus frutos. Estoy seguro además”, ha dicho.

Un buen acuerdo para las derechas

Lasquetty por su parte ha enseñado el papel firmado por el PP y Vox donde figura firmado el acuerdo de los Presupuestos y ha manifestado que “es un muy buen acuerdo del cual nos sentimos contentos. Los 65 diputados son determinantes para estos presupuestos y legislatura. Quiero agradecer a Vox y a Rocío Monasterio su voluntad para negociar, su responsabilidad para negociar un acuerdo que es bueno para los madrileños”.

“No ha sido una negociación fácil, han sido dos meses, pero creo que hemos alcanzado un buen acuerdo. Por ambas partes ha habido cesiones. Nos hemos comprometido a no alcanzar ni Vox ni el PP ningún acuerdo ni total ni parcial con otros grupos y por parte de Vox a no presentar ni apoyar las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios”.

Señala Lasquetty que “lo que ha predominado es la misma voluntad de acuerdo que nos llevó al acuerdo de investidura, porque este acuerdo es la plasmación presupuestaria del pacto de investidura”.

Estabilidad

El consejero ha resaltado la importancia de este acuerdo con Vox porque “significa estabilidad y confianza y que frente a la incertidumbre que vivimos en el plano nacional de España, las noticias negativas, los vaivenes de los acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez con sus socios cada vez más radicalizados, creemos que es muy positivo que Madrid una vez más marque la dirección contraria, sea el contrapunto y el que ofrece un marco de estabilidad, una base segura y firme en la que apoyarnos para que Madrid y gracias a Madrid toda España sigamos avanzando, creciendo y progresando en la crisis en la que estamos”.

Fernando Lasquetty

El actual Consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, es un hombre de Aznar y de Esperanza Aguirre que dirigió FAES, la fundación de estudios del expresidente. De ideología ultraconservadora, sin fisuras y ultraliberal, con raíces en el Opus Dei y los Kikos, y tapado de Casado, así es el gestor del dinero de todos los madrileños y madrileñas.

Defensor del neoliberalismo

Fernández-Lasquetty es uno de los ideólogos del neoliberalismo de Isabel Díaz Ayuso y tiene el encargo de realizar “la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid”.

A pesar de tener una amistad con la portavoz de la ultraderecha de Vox, Rocío Monasterio, los Presupuestos de la Comunidad se le resisten. Los últimos desencuentros públicos de los ultras en la Asamblea este jueves, son reveladores de lo lejos que aún se encuentran un acuerdo. Los meses van pasando y las cuentas, no tiene ni siquiera un borrador público.

La Marea Blanca le tumbó

Javier Fernández-Lasquetty perdió en 2014 su cartera de consejero privatizador en el Gobierno de la liberal Esperanza Aguirre, mentora de Ayuso. Quiso dar la batalla contra los defensores de la sanidad pública en Madrid y se encontró con una Marea Blanca en todo su esplendor, de un blanco nuclear que cegaba los ojos.

A pesar de no poder terminar las privatizaciones que le había encomendado Aguirre, nunca abandonó la guerra por imponer sus ideas en la regios. Fue el de vicerrector en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, “La Marro», considerada como el templo liberal de Latinoamérica, un lugar donde los textos de economistas de la Escuela de Chicago, de que dan sostén a las políticas del PP en Madrid son asimilados como creencia.



“España no necesita más despilfarro de gasto público, sino menos. No necesita más políticos tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos”, escribió cuando ejerció como jefe de Gabinete de Pablo Casado.