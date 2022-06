El comisario europeo de Asuntos Económicos niega bloquear el gas ruso por ahora

- Publicidad-

La Comisión Europea (CE) no está considerando actualmente un bloqueo del gas ruso debido a la invasión de Ucrania, dijo este sábado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, sin descartar sanciones adicionales a Rusia.

En una entrevista publicada este sábado en el diario italiano La Stampa , Gentiloni admitió que el conflicto en Ucrania no solo se gana con sanciones a Rusia. Sin embargo, aseguró que el sexto paquete de sanciones europeo tendrá «un efecto devastador en la economía y el poder ruso».

“La posición oficial de la CE es que no hay sanciones fuera de la mesa. Pero hoy no estamos hablando de un bloqueo de gas. El punto es golpear a Rusia, pero sin dañarnos demasiado”, dijo el comisario, y agregó: “ La guerra tiene un costo. Pero ojo: nadie pensó en ganarla con sanciones, porque Vladimir Putin solo estará dispuesto a salir de ella con una negociación que le permita no tener que decir que está derrotado”.

Y Paolo Gentiloni reiteró que “los seis paquetes lanzados por la Comisión tendrán, en cualquier caso, un efecto devastador sobre la economía y el poder rusos”, considerando “indudable” la eficacia de las medidas aprobadas.

A pesar de que el frente europeo está unido en la guerra por Ucrania, Gentiloni expresó su descontento por las dificultades para llegar a un consenso sobre algunas medidas, en alusión a la posición del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en el último Consejo Europeo.