Consuelo Ordoñez a Gamarra: «Vosotros no sólo acercasteis etarras, excarcelasteis a 200»

Consuelo Ordoñez, hermana del concejal asesinado por ETA Gregorio Ordoñez, y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), pone en su sitio a la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, cuando insiste en acusar al gobierno de acercar presos a las cárceles vascas «para cumplir un acuerdo con Bildu».

Así, a través de un twitter, Ordoñez recuerda a Gamarra que «vosotros no sólo acercasteis a cárceles vascas, EXCARCELASTEIS a 200 de los 665 encarcelados, NO detuvisteis a nadie, NO disteis la orden de disolución de ETA y lo primero que hicisteis fue legalizar a SORTU en 2012″:

Vosotros no sólo acercasteis a cárceles vascas, EXCARCELASTEIS a 200 de 665 encarcelados, NO detuvisteis a nadie, NO disteis la orden de disolución de ETA y lo primero que hicisteis fue legalizar a SORTU en 2012.



Vosotros también teníais un pacto, pero con ETA.@cucagamarra pic.twitter.com/l3vgyywafY — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) May 17, 2021

Lo que Cuca Gamarra no cuenta

También se le olvida recordar a Cuca Gamarra que el acercamiento de presos vascos a las cárceles de Euskadi se recogía en el Pacto Antiterrorista firmado por todos los partidos políticos, incluido el PP.

En octubre hará diez años que ETA dejó de matar y ya se han cumplido tres años desde que, el 3 de mayo de 2018, anunciara su disolución definitiva. Sin embargo, desde que el PSOE está en el Gobierno, es un recurso habitual para el PP acusar al Ejecutivo de defender, pactar y colaborar con los herederos de ETA.

En estos bulos del PP y medias verdades no se hace alusión a los pactos que, por ejemplo, el número tres de Génova y portavoz en el Senado, Javier Maroto, hizo y presumió de desarrollar con Bildu mientras fue alcalde de Vitoria.

Tampoco que fue en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se consiguió el cese definitivo del terrorismo de ETA.

Los populares también olvidan recordar los encuentros, con fotos incluídas, de quien era ministro del Interior con Aznar, Jaime Mayor Oreja, con etarras para llegar a pactos que ayudaran a acabar con el terrorismo.