La operación del Banco Popular estaba diseñada de antemano. Esto es algo que a nadie le debería sorprender, ya está más que probado, y un aspecto en el que Diario16 lleva insistiendo desde el año 2017, sobre todo desde que Manuel Domínguez Moreno iniciara la investigación en el verano de 2016 cuando, entre otras cosas, tuvo conocimiento de la celebración de una cena en El Escorial en la que, según fuentes presenciales, Emilio Saracho ya anunció que regresaba a España para presidir el Banco Popular. Esta primera parte de la investigación está reflejada en el libro Banco Popular, Una Operación Diabólica. La documentación a la que hemos tenido acceso posteriormente así lo ha ido confirmando.

Una parte de dichos documentos se refieren a la declaración en sede judicial del exdirector general de Comunicación del Popular, Carlos Balado, una persona clave para desentrañar las estrategias de Emilio Saracho en los meses en que presidió la entidad.

En esa declaración judicial, Balado afirmó de manera contundente que Saracho, en los momentos previos a la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2017, mantuvo cuatro encuentros con cuatro periodistas a los que dejó claro que los accionistas lo iban a perder todo: «fue taxativo, él decía que el banco no valía nada que la acción valía cero y que por lo tanto los accionistas del banco tenían que saber que eran las reglas del mercado, tenían que saber que lo perdían todo».

Esta información, tal y como reconoce el propio Balado en su declaración, era absolutamente incoherente con lo que el propio banco presentó un mes después a la CNMV y que indicaba que el Popular tenía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros.

Balado también hace un análisis, desde el punto de vista de un profesional de la comunicación corporativa y de las consecuencias que tuvo posteriormente para el banco, del discurso de Emilio Saracho en esa Junta de Accionistas:

«El discurso es completamente ambiguo, inconcreto, y que deja muchas dudas a cualquier inversor sobre la conveniencia de invertir en el banco, no arroja claridad sobre cuestiones precisas que en el mercado inquietaban, cuando hablo del mercado no solo me refiero a analistas e inversores, me refiero también a periodistas, me refiero a empleados , me refiero a los grupos de interés, había mucho interés por saber cuál era el plan del banco, había mucho interés por saber que quería hacer el Presidente, qué solución le iba a dar y ese discurso no aclara sino que, desde mi punto de vista, confunde. Mi propuesta había sido otra en otro sentido, esa propuesta se rechaza e incluso en ese discurso se dejó una frase que luego no se llega a pronunciar, que se elimina, que es que si el banco no encontraba comprador o no ampliaba capital sería un banco “zombie”, yo pido que se retire esa expresión del discurso y esa expresión no llega a salir, pero en cualquier caso el discurso genera inestabilidad, pero sobre todo no es el discurso, sobre todo es la intervención después a preguntas de los accionistas, el tono en el que se responde, las afirmaciones que se hacen allí, vuelven otra vez a generar más dudas que certezas, es decir que se transmite la imagen de desconfianza hacia el banco por parte del propio Presidente de la entidad», afirmó Balado en su declaración judicial.

Lo que realmente transmitió Saracho, según Balado, a los clientes, a los accionistas y, sobre todo, al mercado fue que realmente no había ningún plan de recuperación de la entidad sino sólo una previsible ampliación de capital o una operación corporativa de venta. Un mensaje demoledor, como bien demostró la reacción del mercado. «Yo no he visto jamás a ningún Presidente de una entidad que hable mal de su propia entidad», afirma Balado en su declaración.

De la gestión de Emilio Saracho ya nada sorprende, pero hay que recordar que esa Junta de Accionistas se celebró justo después de una reunión del Consejo de Administración en la que se aprobó un Plan de Capital que, de haberse llevado a efecto, el Popular no habría sido resuelto.