Isabel Díaz Ayuso más Ayuso que nunca durante una entrevista en La Campos Móvil, donde ha soltado frases machistas antológicas, durante su paseo con María Teresa Campos en su excursión por la Puerta del Sol.

El mismo 8M la presidenta y líder de la derecha dijo: “No podemos rechazar al hombre como si fuera el enemigo eterno por un supuesto machismo que no es cierto, porque en la mayoría de los casos no es así. Cuando se politiza en exceso llega un momento en el que nos victimiza y algunas mujeres buscan ventajas por ser mujer».”.

Pero no se quedó ahí, y se superó al repetir un mantra de la extrema derecha de VOX sobre la violencia machista: “También hay violencia sobre el propio hombre, sufre incluso más agresiones que nosotras”.

Claro, claro, ‘rebatía’ la Campos, que continuó tirando del tema asegurando que “ahora mismo si hubiera que tirarse a la calle habría que tirarse por la violencia a las mujeres”. Y fue cuando Ayuso metió la pata y sacó todo lo de extrema derecha que hay en ella, saliéndose del guion, soltando la primera “Ayusada”.

Una frase que ha causado estupor en la sociedad española, por ser falsa y que ha sido replicada desde la cuenta oficial del Partido Socialista, que ha tachado “de discurso Trumpista”, unas declaraciones de Ayuso en las que dijo que «los hombres tienen más agresiones que nosotras

👉 El discurso 𝐭𝐫𝐮𝐦𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚 habita en la Puerta del Sol de la Comunidad de Madrid.#NiUnaMenos #NosMatanPorSerMujeres pic.twitter.com/CRSv2cMPNh — PSOE (@PSOE) March 11, 2021

La frase completa: “Es un tipo concreto de violencia que está ahí. Pero también hay violencia sobre el propio hombre. De hecho, los hombres sufren más agresiones que nosotras. Contra los menores, mujeres con mujeres… Yo entiendo que hay una violencia concreta que se puede atestiguar y existe y hay que erradicarla, pero hay muchos problemas de los que se habla menos”. Ahí queda eso.

Pero de lo que le preguntaba Campos era sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de machista, no la violencia en general, pero Ayuso saca los pies del tiesto y mete la pata, a la espera de ser otra vez presidenta. De estos lodos, estas políticas.

Pero aún hay más Ayusadas

“¿Te consideras conservadora?”, preguntó María Teresa Campos y, apareció la Ayuso lírica: “Me considero conservadora para quien quiere conservar. Me considero más conservadora, pero también liberal porque para mí ser conservadora es una forma de progresar”. ¿Cómo quiere que la conservemos? No vaya a caducar y se ponga mustia.

Como fue muy larga la entrevista aquí van algunas de sus frases más sonadas. ¿De verdad da la talla para estar representando a los madrileños y madrileñas?

Sobre la pandemia: “Ha habido por parte del gobierno una dejadez completa”,

Sobre su vida personal: “La cosa va como la legislatura. Siempre esperando”.

Sobre la maternidad: “No he conocido a ninguna madre que se haya arrepentido de serlo”.

¿Se le ha valorado?: “Cuando fui candidata fui menospreciada porque no era conocida, siempre trabajaba en tercera y en cuarta fila, y como di un salto muy grande, se me despreciaba”.

Sobre Pablo Iglesias: “No puedes aprovechar la oportunidad que tienes de estar ahí [en el gobierno] para destrozar todo e imponer tu hoja de ruta”.

Sobre la monarquía: “A España no le sienta bien la república (…) La preocupación de los ciudadanos no es si hay una monarquía o una república. Se empieza desdibujando la Historia de España y creando complejos a los jóvenes sobre su bandera, sus raíces…”.

Sobre Pablo Hasél: “A veces en España te intentan arrinconar, por parte de la izquierda, sobre todo, y ya eres radical. Ahora pasa con lo del rapero éste, y si lo criticas y dices que es un delincuente parece que el radical eres tú. No tiene gracia cantando ni nada”.

Sobre Pedro Sánchez y su gestión de la pandemia: “Ni siente ni padece y hace meses que decidió que fuéramos otros quienes gestionáramos esto”.

Sobre el rey emérito: “España olvida pronto y al rey se le deben muchas cosas. Ha sido un gran apoyo para empresarios españoles y un gran embajador. Pero no todo ha estado bien y no todo se puede entender. Espero que en su legado se haga un análisis en conjunto”.

Y, por último, sobre el hospital Enfermera Isabel Zendal: “Ahí está el polémico hospital que no es polémico. Le han tratado muy mal, le han hecho muchas campañas en contra y una campaña de desprestigio incluso antes de ser inaugurado”.