Ayuso politiza la sanidad pública y le sale bien ante la ausencia de oposición

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, politiza la sanidad pública para sacar redito electoral y, le está saliendo bien ante la ausencia de oposición. Además, habla de “boicot” y señala a los sanitarios en huelga: “Hacen activismo político contra mí” y apuesta por las vídeoconsultas con facultativo.

Ayuso politiza la sanidad pública

Díaz Ayuso, sigue acusando a los médicos, que esta semana inician una huelga indefinida de ir contra ella. “A la cabeza de todo esto tenemos activistas políticos, médicos del PSOE o Más Madrid, personas próximas a ellos que boicotean al servicio público de Madrid y a la población”, ha defendido en una entrevista en ‘Tele5’.

“No va de Sanidad, va de cambiar un modelo que en la Comunidad de Madrid nos ha dado mucho éxito, el de la colaboración público-privada, y que permite construir hospitales y atender a ciudadanos de forma gratuita. La izquierda se está hundiendo y utilizan estos centros para poner su pancarta”, ha señalado con absoluta prepotencia y sabiendo que nadie en la Comunidad de Madrid le hace sombra a Ayuso.

Para la populista madrileña, las movilizaciones que los sanitarios han convocado esta semana para protestar por el plan de reapertura de Urgencias del Gobierno de Ayuso, no es para mejorar el servicio, es para intentar tumbarla a ella.

Profesionales a la fuga

Considera que “si no hubiese reabierto los centros habría menos motivos para la crítica», pero que su decisión es la de reabrir todos los centros”.

Ayuso propone que la Consejería de Sanidad Siga hablando con los médicos, a pesar de no haber cumplido con los mínimos acuerdos a los que se había comprometido. Para que aquellos que “no quieran trasladarse de centro puedan seguir allí y para planificar las guardias de aquí hasta fin de año”.

El problema es que los sindicatos médicos no la creen. No tiene credibilidad. Y este es el mayor obstáculo hasta ahora.

Ayuso quiere menos médicos presenciales y más vídeoconsultas

Ayuso apuesta por la telemedicina y las vídeoconsultas. Estas medidas en urgencias pueden costar vidas. Y ante el caos de estos servicios, ha pedido a la población un uso racional del servicio público y poner de nuestra parte hasta que lleguen refuerzos.

La culpa siempre es de Sánchez o de ETA

Para la presidenta este es un problema nacional, no solo de la sanidad madrileña: “Esto ocurre en toda España. Y el Gobierno no hace nada porque está más ocupado en indultar, en soltar presos de ETA y empoderarse para el final de la legislatura”, ha afirmado.

