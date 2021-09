Yolanda Díaz: “Voy a trabajar para levantar un proyecto de país para los próximos 10 años”

- Publicidad-

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado no en estos momentos no “está pensando en su candidatura a la Presidencia del Gobierno”. Pero lo que sí ha dicho, es que “desde ya voy a trabajar para levantar un proyecto de país para los próximos 10 años”.

Los próximos pasos de futuro en el liderazgo de la coalición de Unidas Podemos, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo y economía Social, será abrir “un proceso de escucha activa tras el cual decidiré qué voy a hacer”.

Díaz activará en los próximos días un proceso de escucha activa a intensiva con el objetivo de avanzar en los grandes retos que España tiene por delante. «Se acabó el tiempo de que los gobernantes no escuchen. Desde ya me pongo a escuchar y no para una candidatura”, ha asegurado este viernes en una entrevista en La hora de La 1.

La ministra de Trabajo ha hecho alusión a las palabras del exvicepresidente, Pablo Iglesias, proponiéndola como una buena opción de cara a las urnas. “Agradezco a Iglesias su cariño, pero creo que ya sabe todo el mundo que no estoy en estas”, ha explicado.

“Es verdad que, aunque no estoy pensando en una candidatura, sí estoy trabajando para levantar un proyecto de país para la próxima década»

No está pensando en unas elecciones

Yolanda Diaz ha recodado que aún no está pensando en una candidatura a la Presidencia del Gobierno, en unas hipotéticas elecciones, pero lo que sí ha reconocido, es que “tras ese proceso de escucha activa, decidiré qué voy a hacer”.

“Desde ya mismo me pongo a escuchar ya a mucha gente, no para una candidatura”, ha desvelado de sus planes para este trimestre, “de carácter inmediato”, indicando que iniciará “un proceso de escucha activa”.

La vicepresidenta ha explicado que “ese proceso comenzará de forma inmediata y que va a escuchar a muchísima gente para trabajar para que mi país despliegue un proyecto nuevo para abordar los grandes retos que tenemos”.

“Necesitamos una España moderna, que quiere vida dignas y en la que los cuidados estén en el centro”, ha destacado.

Descarta cambios en el Gobierno

Díaz ha descartado que vayan a realizarse cambios en el ala de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición, tras la profunda remodelación realizada en el área socialista. “Nuestro espacio va a ir caminando con tranquilidad”, ha precisado, concretando que este será un trimestre muy importante.

Sobre la remodelación ministerial, Díaz ha explicado que ambas partes trabajan “más unidas”, no sin agradecer a los ministros salientes su papel en el Gobierno. “No tengo más que satisfacción con las mujeres y el ministro Albares”, ha reconocido de las nuevas incorporaciones.

Críticas a Casado

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha arremetido contra el PP y su líder, Pablo Casado, por mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial desde hace más de 1.000 días. “El PP, con el señor Casado a la cabeza, se rebela contra el mandato constitucional. No lo puedo entender”, ha asegurado.

“Es una vergüenza que no se respete el artículo 122 de la Constitución”, ha señalado en referencia a la renovación del CGPJ. La líder de Unidas Podemos en el Gobierno también se ha referido al mandato caducado de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional para sentenciar que “el PP quiere tener retenidos» dichos órganos para fines propios, partidistas. Es un desastre. Casado lo tendrá que explicar”, ha concluido.

Díaz ha lamentado la estrategia seguida por la oposición al Gobierno de coalición desde su proclamación, en enero de 2020. “Estoy bastante sorprendida con el tono de la oposición. Durante la pandemia, cuando los países tomaban medidas para abordar la crisis, teníamos una oposición que ha hecho más ruido que nunca. Y cuando hay ruido, no hay propuestas”, ha dicho.

También ha respondido a las continuas peticiones de dimisión de ministros por parte tanto del PP, como de Vox y Ciudadanos. “Si pides todo el rato dimisiones es que no tienes proyecto”, ha asegurado, para concluir: “Estoy dispuesta a discutir con el PP. Pero no tienen propuestas, solo ruido, jaleo y distorsión”.