La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó ayer las nuevas medidas públicas que modernizarán y “revolucionarán el mercado de trabajo para adaptarlo al siglo XXI”, a través de once reformas y siete inversiones, para las que se destinarán 2.363 millones de euros.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estas medidas, que integran el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están diseñadas además para contribuir a la transición ecológica y digital, ejes de este plan.



Abordar el paro y la precariedad

“El objetivo son dos materias que hacen de nuestro país una anomalía: abordar el paro y la precariedad como esas dos grandes causas que lastran las vidas de las personas de nuestro país o condicionan el futuro de las familias”, afirmó la vicepresidenta tercera en la presentación.

Incorporando los objetivos abordados con la Comisión Europea se han formulado once reformas estratégicas: “Durante las últimas décadas, las personas nos habíamos adaptado a un mercado laboral precario. Ahora construiremos un mercado laboral a la altura de las personas. No se trata de tener vidas para trabajar, sino de construir trabajos que nos permitan vivir mejor”, señaló la ministra Díaz.

Teletrabajo y plataformas digitales

La regulación del trabajo a distancia o del reparto a domicilio a través de plataformas digitales, “son vanguardia en Europa”. Esta última norma se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. El plan también prevé simplificar los tipos de contratos y modernizar las políticas activas de empleo, siempre con el objetivo en el horizonte de “promover un trabajo decente y ponerlo en el centro”.

Yolanda Díaz presenta los Planes de Recuperacion Europeos para el empleo. Foto Ministerio de Trabajo

Un nuevo Estatuto del Trabajo

El Componente 23 contempla modernizar las relaciones laborales con un nuevo Estatuto del Trabajo y transformar las Políticas Activas de Empleo buscando su máxima eficacia y adaptación a la era digital.

Juventud y empleo

Los jóvenes suponen uno de los hitos de atención, con inversiones estratégicas y proyectos, que facilitará la empleabilidad de las personas jóvenes o mejorarán los contratos de formación y los de investigación.

Una inversión en Empleo Joven que ascenderá a 765 millones de euros, y que incluye el programa Tándem, que combina la formación en alternancia y el empleo; el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas; y el Programa Investigo, centrado en las personas jóvenes e investigadoras de nuestras universidades, centros de investigación y empresas, con una destacada perspectiva de género.

A esto se suma el Plan de Garantía Juvenil, que “supondrá un revulsivo en la generación de empleo joven en nuestro país”.

“No es una cuestión de palabras. Vamos a ser el primer Gobierno que le dé una oportunidad a la juventud.”, aseguró Yolanda Díaz, durante su intervención.

Igualdad como motor de cambio

Las medidas para fomentar la igualdad son transversales. En concreto, las tomadas para eliminar la brecha de género se han traducido en efectivos instrumentos como la Herramienta Española de Igualdad Retributiva IR. Entre las inversiones contempladas figuran también programas de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano.

“Sin la mitad de la población no hay cambio posible. Las mujeres contamos. Aquí seremos radicales en un derecho fundamental. Las mujeres de este país tienen una aliada en esta Vicepresidencia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No solo las mujeres asalariadas, sino también las autónomas y las jóvenes que no pueden desarrollar un proyecto. No hay recuperación en España si no lo hacemos con las mujeres dentro”, subrayó Yolanda Díaz.

Modernización, digitalización y transición verde

Entre los pilares de esta revolución del empleo figura el empleo decente y la modernización del modelo productivo, guiados por la transición ecológica y digital. “La transición digital no puede ser un proceso para las generaciones más jóvenes, sino que tenemos que acompañar también a las personas de mayor edad”, señaló Yolanda Díaz.

Un nuevo Contrato Social

Díaz ha cifrado, en las históricas altas tasas de paro y precariedad, la “ineficacia” de las anteriores respuestas legislativa. “Han sido nocivas y se va a reformular el contrato social, contando con distintas voces”, ha dicho. Será “un pacto intergeneracional, con un futuro para todas y todos. Esto es lo que permite esta transformación.

Un contrato social, que recupere la movilidad social, y que permita trabajo decente a los jóvenes y pensiones decentes”, dijo la vicepresidenta tercera, que espera que ese documento constituya un refuerzo de las instituciones democráticas de España. “Ese contrato social debe mirar a la ciudadanía y a nuestras instituciones”, insistió, recordando la implicación de los agentes sociales y de los desempleados en su definición.

Con todas estas reformas, que estarán en el BOE antes de que acabe el año, ha recordado Díaz, “se busca devolver los derechos que han sido arrebatados en las anteriores crisis a las personas trabajadoras”.

Estamos desde el Gobierno ilusionadas, con más fortaleza que nunca, más unidos que nunca. La legislatura empieza ahora. Nuestro quehacer es dar esperanza a las personas: no nos escucharán que toca ajustarse el cinturón”, ha concluido la vicepresidente tercera.