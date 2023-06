Yolanda Díaz acusa a Feijóo de legitimar los malos tratos: “Ha justificado, legitimado, maltratar a una mujer”

- Publicidad-

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a las elecciones generales del próximo 23J, Yolanda Díaz ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de “legitimar el maltrato a una mujer”, acción que, según ha denunciado, hace que “no esté en condiciones para ser presidente del Gobierno”.

Para Díaz, la polémica reacción del líder del PP sobre el caso de Carlos Flores, candidato del partido ultra de Vox, condenado por violencia machista y al que Feijóo justificó, señalando que había pasado por un “divorcio duro” y con quien los populares ha pactado en la Comunitat Valenciana para formar una coalición con la ultraderecha.

Yolanda Díaz: Feijóo “ha legitimado los malos tratos”

“Sí, sin lugar a duda, ha legitimado los malos tratos. Ha justificado, legitimado, maltratar a una mujer porque el hombre vivía un divorcio duro. Quiero una sociedad en la que mi hija Carmela no escuche comentarios de dirigentes políticos de estas características”, ha afirmado Yolanda Díaz en El Objetivo de la sexta. Y ha recordado que el líder del PP “no ha pedido disculpas por esas palabras, lo que, en sí, supone una legitimación del maltrato a las mujeres”.

Para Díaz, “ningún dirigente puede hacer esto. Esta persona candidata no está en condiciones para ser presidente del Gobierno”, ha insistido, cuestionando también las declaraciones “inadecuadas” de Pedro Sánchez sobre feminismo.

Díaz: “Feijóo gobernaría con Abascal como vicepresidente”

Yolanda Díaz no tiene dudas de que Feijóo gobernaría “con Abascal como vicepresidente, lo que supondría pisotear los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Van a bajar los impuestos a los ricos, derogar la reforma laboral, congelar las pensiones… Vuelven a la mochila austriaca, es decir, al despido financiado por los trabajadores”, aunque también, tiene claro que van a ganar las elecciones.

Reducción de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales

La líder de Sumar ha explicado cómo llevaría a cabo, en caso de gobernar, una de sus propuestas estrella: la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales y del horario de trabajo a un máximo de las 18:00 horas. Díaz ha indicado que “España es una anomalía en lo que tiene que ver con sus horarios sociales y de trabajo”. La actual ministra de Trabajo ha indicado que se trata de un plan que comenzaría en 2024 y terminaría de implementarse al final de la legislatura por ley.

“En su estudio trabajan 60 profesionales que estudian esta materia” que, ha indicado Díaz, “ya han podido constatar que alargar la jornada laboral y defender la presencialidad, como hacen muchas empresas españolas, no solamente no aumenta la productividad, sino que hace que ésta descienda”.

La propuesta de Sumar es que “en 2024 se reduzca a 37 horas y media sin reducción salarial y a continuación empezar en un proceso de diálogo social con una reducción hasta las 32 horas a la semana sin reducción salarial”. El motivo, ha indicado, “es que ya hay pocas empresas a las que se apliquen convenios colectivos que estén disponiendo de jornadas tan extensas”.

Madrid y la libertad de horarios

Además, Yolanda Díaz ha indicado qué pasará con todos aquellos trabajadores que sus empleos conlleven horarios que se extienden más allá de las 18:00 horas, como la sanidad o los servicios mínimos de otras profesiones. «Van a tener que cumplir la directiva sobre esta materia del año 2003. En lo que tiene que ver con el personal sanitario vamos a hacer un estatuto que regule estas condiciones y el respeto escrupuloso a los descansos semanales”, ha asegurado.

“Queremos que la gente trabaje menos para que pueda vivir mejor, tenemos riqueza suficiente en este momento para hacerlo, y que la gente pueda hacer lo que estime conveniente, estar en su casa, pasear con sus hijos o simplemente aburrirse. Esto es la vida” ha añadido la líder de Sumar.

Y ha destacado la importancia de “cambiar los horarios sociales. La gente quiere vivir mejor, quiere trabajar menos. Hay tecnología suficiente para hacer esto y sin reducción salarial”.

Yolanda se siente orgullosa de la reforma laboral, la subida del SMI o la norma que da derechos a las trabajadoras del hogar

La candidata de Sumar ha afirmado sentirse muy orgullosa de hitos como la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Vital o la norma que da derechos a las trabajadoras del hogar. Sin embargo, también se ha pronunciado sobre aquellas que cree que no han dado sus frutos.

«Han cambiado la vida de millones de personas en España, pero voy a decir dos que me satisfacen muchísimo que es la norma que por primera vez da derechos a las trabajadoras del hogar y la de las gentes de la cultura”, ha recordado Yolanda Díaz como algunas de las medidas que más orgullosa le han hecho sentir durante la legislatura.

No obstante, ha destacado también el hito del Gobierno de coalición del que menos orgullosa se siente: “Creo que, en materia de igualdad retributiva, qué tenemos dos normas muy importantes, hay que avanzar. Son dos normas que no están dando todo el fruto que deberían dar”.

De Marruecos a Ucrania

La vicepresidenta del Gobierno apunta que “Sumar tiene una posición muy clara y que no hemos cambiado. Defendemos la libre determinación del Sáhara en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas”, comenta rotunda Díaz, que asegura que “los derechos humanos no se pueden relativizar en una parte del mundo y aquí todas las listas de toda España de Sumar defienden exactamente esto”.

En el caso de la guerra en Ucrania, se ha mostrado defensora de “las vías diplomáticas para alcanzar la paz”, pero ante “una invasión ilegítima y una vulneración de la legalidad internacional, los pueblos tienen derecho a ejercer la legítima defensa”.

Sumar respecto al referéndum en Cataluña

Yolanda Díaz ha aclarado que el programa electoral de Sumar para el 23J “no contemplará la realización de un referéndum en Cataluña, si bien tras el trabajo en la mesa de diálogo y cuando exista un acuerdo de mayorías en Cataluña, Sumar es partidaria de que los catalanes lo voten”.

Díaz ha negado que el referéndum estuviera en el último programa electoral de los Comunes. “El tiempo ha pasado para todo el mundo” y ha indicado que “en la mesa de diálogo, cuando exista un acuerdo amplio, van a votar los catalanes y catalanas”.

“Todo esto hay que hacerlo con diálogo, y me gustaría hacer una reflexión. ¿Alguien se cree que si gobierna la coalición PP-Vox vamos a mejorar la relación entre España y Cataluña? Yo sinceramente creo que no. No va a mejorar. Por lo que sigamos trabajando y, de ser posible, se llegue a un acuerdo de mayorías y los catalanes y catalanas puedan votar”.

Yolanda Díaz: “No hay que dar dinero a la banca, hay que compensar a las personas hipotecadas”

La vicepresidenta segunda ha defendido su bono hipotecario frente a las críticas de Nadia Calviño, “cuestionando los beneficios que la banca ha tenido como nunca. Todas las familias están siendo afectadas por esto. Con el impuesto a la banca, le hagamos un ingreso fiscal a las familias esta pérdida de poder adquisitivo. Lo que no funciona es no hacer nada”, ha recordado.