La reforma laboral de Yolanda Díaz, clave en la creación de empleo de calidad

Comisiones Obreras está convencida de que los buenos datos del paro del pasado mes están íntimamente relacionados con la reforma laboral. Así, la secretaria de Acción Sindical y Empleo del sindicato, María Cruz Vicente, asegura que “son datos muy positivos ya que se acelera la creación de empleo con 206.410 personas empleadas más, el mejor dato del mes de marzo desde que hay registros”.

Además, se han firmado 615.674 contratos indefinidos, alcanzando el 46,8% de todos los contratos firmados. María Cruz Vicente recuerda que “hace un año, antes de entrar en vigor la reforma laboral, este porcentaje no llegaba al 10%”. Este cambio de modelo en la contratación también ha reducido los contratos temporales del 30 al 14%, alcanzando un mínimo histórico.

El economista Gonzalo Bernardos también celebra los “excelentes” datos del paro. “La economía española está mostrando una resistencia tremenda a una coyuntura económica adversa en la economía internacional. Esto se circunscribe en que un primer trimestre, que normalmente es malo, y en el que se destruye empleo, según los datos de afiliaciones a la seguridad social, se han incrementado en 80.000”, señaló.

En la misma línea, el profesor de Economía destacó que “la calidad del empleo es mucho mayor que lo que era con Rajoy”, y que “ahora tenemos el 46,8% de los nuevos contratos a tiempo indefinido”. Así, recomendó a “a aquel que, como Feijóo, dice que los datos no son nada buenos, o que son mejorables, que se mire la vista, porque no ve bien”.

Con 2.862.260 personas en el paro se registra la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Además, por sectores económicos con respecto a febrero, el paro registrado desciende en los cuatro sectores: en el sector de Servicios en 42.789 personas (-2,05%), en la Construcción en 3.898 (-1,76%), en Industria baja en 3.419 personas (-1,47%) y en Agricultura disminuye en 2.648 personas (-2,28%). En relación a la afiliación a la seguridad social, aumenta a un ritmo significativo situándose el número de personas afiliadas en 20.349.825.

“Estos datos reflejan que la economía española se está mostrando resiliente ante un escenario internacional adverso, pero no podemos obviar que en España hay casi 3 millones de personas que quieren trabajar y no encuentran un empleo, lo que no es un problema menor que hay que resolver”, destacada María Cruz Vicente.

Por último, advierte de que “para seguir avanzando es necesario que se produzca un reparto equitativo de los beneficios empresariales, a través de la negociación colectiva, para posibilitar el consumo interno y seguir potenciando la creación de empleo. Por ello, es imprescindible mantener el diálogo social y la concertación que como hemos comprobado juega un papel determinante en la creación de empleo y en la mejora de la contratación estable y los derechos de las personas trabajadoras”.