Desde Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT) con el propósito de difundir malware.

En dicha campaña, se envía un correo al usuario suplantando al Ministerio del Interior, con el asunto «Bloqueo del Vehiculo – Multa no pagada». En el cuerpo del mensaje se indica al usuario que tiene una multa pendiente y puede acceder a la notificación desde el enlace que figura en el correo.

El enlace dirige al usuario a un sitio web externo desde donde se descarga un archivo comprimido en formato .zip que simula ser la multa y que contiene malware.

No se descarta que existan otras campañas similares que usen el nombre de otras instituciones, administraciones públicas o empresas para lograr sus fines.

Para evitar ser víctima de este tipo de engaños desde el INCIBE animan a seguir estos consejos:

No abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado: elimínalos directamente; no contestar en ningún caso a estos correos; revisar los enlaces antes hacer clic, aunque sean de contactos conocidos; desconfiar de los enlaces acortados y de los ficheros adjuntos, aunque sean de contactos conocidos.

Tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus. En el caso del antivirus, comprobar que está activo.

Además, es importante que se realicen periódicamente copias de seguridad. Guárdalas en una ubicación diferente. Verifica que se realizan correctamente y que sabes recuperarlas. De esta forma, en el caso de verte afectado por algún incidente de seguridad, podrás recuperar la actividad de tu empresa de forma ágil.