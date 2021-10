Vox se coloca en contra de decenas de millones de víctimas de los bancos

- Publicidad-

Vox presentó su Agenda España, una especie de contraprogramación cañí y patriotera de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tal y como publicó Diario16, ese proyecto «anti globalista» de los ultras llegó a colocar a Ana Patricia Botín al mismo nivel que Greta Thunberg, lo que supone un gran error, pero un gran efecto de marketing político hacia los negacionistas del cambio climático.

Sin embargo, esa agenda populista, ultra patriótica y nacionalista española ha llegado al fanatismo más absoluto, tan propio de los falangistas de la primera hora. En concreto, Vox se ha posicionado del lado de las dictaduras encubiertas y fascistas de Polonia y Hungría y ha reclamado el fin de la primacía de la Justicia europea frente a la española.

Santiago Abascal, en su sectarismo patriótico, no se ha dado cuenta de que está dejando en las cunetas (algo muy propio de la extrema derecha, por cierto) a decenas de millones de españoles víctimas de los abusos de los bancos que sólo han conseguido alcanzar la justicia justa en Luxemburgo porque en España el Tribunal Supremo y determinadas audiencias provinciales ya han demostrado claramente que son los mejores activos de la banca española.

La reclamación de Santiago Abascal se produjo ante un público enfervorizado de fanatismo que recordaba en su odio a Europa aquella manifestación de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente de Madrid en la que miles de personas aclamaron a Francisco Franco y a Juan Carlos de Borbón cuando salieron al balcón del Palacio Real.

Durante todos estos años se ha demostrado que las decenas de millones de personas víctimas de los abusos de la banca sólo han encontrado refugio y justicia en los tribunales europeos, esos que Abascal quiere evitar que dicten sentencias respecto a los asuntos españoles.

La situación judicial española respecto a la banca es de rebelión absoluta respecto a las decisiones de Europa. El último ejemplo de ello lo hemos tenido en la prejudicial remitida por el Tribunal Supremo en el que, a través de una cuestión prejudicial, tuvo la osadía de acusar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de estar manipulado. Esta acusación tan grave, evidentemente, venía relacionada con un asunto vinculado con los intereses de la banca. En concreto, la comisión de apertura.

Según la cuestión prejudicial, el Supremo quiso dejar constancia de su malestar por las repetidas doctrinas que habían sido tumbadas por el TJUE y dejó entrever que las decisiones del Tribunal de Justicia en contra de los intereses de la banca partieron de cuestiones prejudiciales que plantearon una «exposición inexacta e incompleta de las normas de Derecho nacional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español».

El Supremo español olvidó el principio de prevalencia de la jurisprudencia de la Unión sobre la nacional para intentar imponer criterios que favorecen a los bancos pero que son contrarios al derecho comunitario que, por cierto, también es prevalente sobre el español. Esto es, precisamente, lo que Abascal y sus socios ultras europeos (Jaroslaw Kaczynski y Viktor Orban) quieren eliminar porque el líder de Vox abogó por la recuperación de la soberanía nacional y «proclamar la primacía del derecho nacional sobre el europeo en cuestiones que afecten al bien común de España y los intereses generales del Estado». ¿No es interés de la patria que el pueblo no sea víctima de los delitos, de las estafas y de los productos con cláusulas abusivas de los bancos?

La posición del partido de extrema derecha respecto a las víctimas de la banca ya quedó clara en el Congreso de los Diputados cuando se presentó una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno no presentara a la Abogacía del Estado para defender los intereses de las entidades financieras ante el TJUE tras la elevación de dos cuestiones prejudiciales relacionadas con el IRPH. En concreto, la diputada Inés Cañizares defendió que la defensa del sistema financiero es la defensa de España. Esta intervención de la formación ultra señala claramente que son un peón más del entramado del capital y sus proclamas populistas no son más que humo.