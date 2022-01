- Publicidad-

El que fuera comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, declara en el juicio por el caso Tándem. Durante sus declaraciones, en las que siempre intenta dar información relevante y que puede comprometer seriamente a distintos responsables del Estado, hoy ha afirmado algo que no ha podido pasar inadvertido (y que seguramente haya sido dicho precisamente para ello). Se ha referido a los atentados de las Ramblas de Barcelona del 17 de agosto de 2017.

Literalmente, Villarejo ha dicho: «Yo he seguido trabajando con el CNI hasta el último día. Estuve trabajando con ellos para intentar arreglar el lío del famoso atentado del Imam de Ripoll, donde al final fue un grave error del Señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias para darle un pequeño susto a Cataluña».

Unas palabras que inmediatamente han sido valoradas por el abogado, Jaume Alonso Cuevillas, representante del padre del pequeño Xavi Martínez, que fue asesinado en el atentado. Para el abogado, tal y como ha señalado en sus redes sociales, «Desde el primer día vamos a pedir que se investigasen las (evidentes) conexiones entre el CNI y el imam. Negativa rotunda siempre. ¿Por qué?». Se refería precisamente a cuando la Audiencia Nacional decidió no abrir una investigación sobre los vínculos entre el imam de Ripoll y el CNI, pues se consideraba desde la AN que no había nada que fuera necesario aclarar.

Como ya informamos en Diario16.com, el imam de Ripoll era confidente del CNI. De hecho, durante el juicio ante la Audiencia Nacional, se cuestionaron las pruebas que apuntaban a la muerte del imam.