UPTA avisa, “la revalorización de las pensiones mínimas de los autónomos es intocable”

El pasado uno de abril del 2022, la pensión media de un trabajador por cuenta propia era de 749 euros al mes, la de jubilación de 833 euros mensuales y la de viudedad de 560 euros al mes. Por eso desde la Unión de profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA apuestan por el nuevo sistema de cotización corregirá esta anomalía

Pensiones ridículas para los autónomos

Este año 2023 en el mismo periodo, las pensiones medias de los autónomos se situaron en 821 euros mensuales, la de jubilación en 914 euros al mes y la de viudedad en 613 euros mensuales.

En tan sólo un año, las pensiones de los autónomos han subido lo mismo que en casi una década, 72 euros mensuales en la pensión media, 81 euros mensuales en la de jubilación y 53 euros mensuales en la de viudedad.

Para el año 2027, la pensión media de jubilación contributiva con cónyuge a cargo de nuestro colectivo se estima que se situará como mínimo en 1.178 euros mensuales, y el mismo incremento se producirá en las distintas pensiones mínimas contributivas con cónyuge a cargo de nuestro sistema, excepto en el caso de la incapacidad permanente total de menores de 60 años.

Las pensiones mínimas de los autónomos no se tocan

Así pues, con esta situación, desde UPTA defienden, con todos los mecanismos a su alcance, “que se mantengan estos porcentajes de aumento de las pensiones mínimas de los trabajadores por cuenta propia”.

Eduardo Abad, presidente de UPTA “seremos implacables a la hora de denunciar cualquier intento de romper con esta revalorización, nuestro colectivo ha sido el más castigado por las bajas cotizaciones que se han producido a lo largo de las carreras de cotización, afectando al 87% de los afiliados al RETA.

El nuevo sistema de cotización corregirá esta anomalía, “pero no es menos cierto que para los más de 1.9 millones de pensionistas autónomos que en su mayoría perciben una pensión contributiva más baja que lo reconocido como umbral de la pobreza, no tendrán oportunidad alguna de aumentar sus pensiones si no es con este nuevo sistema aprobado en la Ley de Reforma del Sistema de Pensiones”.