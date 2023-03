Una marea verde masiva abre un nuevo frente a Ayuso a poco menos de dos meses de las elecciones 

El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso es el que menos invierte en Educación Pública, y eso produce recortes y abandono. Los convocantes reivindican más profesores, más inversión en educación pública y derogar la Ley Maestra, en la región que menos invierte en educación pública.

La Comunidad de Madrid dedica cada vez más dinero público de todas y todos a centros privado-concertados. Beneficia a familias que ingresan más de 100.000 € con cheques para que sus hijos e hijas estudien Bachillerato y Formación Profesional en la privada, con becas que pagamos todos. El PP de Madrid incrementa un 15% el presupuesto para gastos de funcionamiento y para la contratación de personal no docente.

Ayuso reparte entre Centros privado-concertados 1,9 millones de euros de los fondos Next Generation al programa PROA+, pensado para garantizar el éxito escolar del alumnado vulnerable, que está escolarizado sobre todo en la Pública.

La Marea Verde, denuncia en el manifiesto que no hay “rastro de las ayudas suministradas a centros públicos para estos menesteres. El dinero europeo de todos se les da a unos pocos, a unas empresas. ¿Dónde está el control del Ministerio de Educación?”

La manifestación ha sido un grito para que se acaben con estos recortes a la pública y se acabe con el gran fiasco que supone la concertada, desde la plaza de Neptuno hasta la Consejería de Educación, en la calle Alcalá.

7% del Producto Interior Bruto para educación pública

La Marea Verde reivindica que la inversión en Educación llegue al 7% del Producto Interior Bruto: dinero público para la Educación Pública.

La falta de plazas públicas provoca masificación en nuestras aulas, con ratios muy por encima de las legalmente establecidas. La bajada de ratio que dice realizar Ayuso no es para favorecer la calidad de la enseñanza, sino para reducir aún más las plazas en los centros públicos.

Ayuso regala suelo público

En el manifiesto, los convocantes de la Marea Verde exigen una bajada de ratio a un máximo de 15 estudiantes por clase, sin pérdida de grupos ni de ninguna plaza pública.

“Ayuso regala suelo público y da el concierto a empresas antes de que construyan los centros educativos, pero construye pocos nuevos centros públicos y además en varias fases”, denuncian.

Ayuso y las obras interminables

La Marea Verde denuncia que “hay centros públicos que llevan una década con su alumnado entre obras interminables o desplazado a otros centros en los que se estudia en barracones año tras año. Una vez más, favorece el negocio educativo con dinero público en zonas donde hay una gran movilización y demanda de plazas públicas (Ensanche de Vallecas, Valdebebas y El Cañaveral). La libertad de elección es solo para las familias que quieren matricular a sus hijos e hijas en la privada-concertada”.

Más centros públicos

Los convocantes reclaman la construcción de centros públicos según la demanda demográfica y realizada en una sola fase.

No hay apenas plazas infantiles públicas para las niñas y niños más pequeños. Además, ha desmantelado el modelo de escuelas de 0-6 años y obligado a las familias a escolarizar a sus hijas e hijos en Colegios de Educación Infantil y Primaria a partir de los 3 años.

Más Escuelas Infantiles de 0-6 años

Reclaman la creación de más Escuelas Infantiles de 0-6 años públicas de gestión directa. No se crean plazas públicas de Formación Profesional y un 90% del alumnado se queda sin ellas. Se fomenta la creación de Universidades privadas, no se amplían plazas públicas universitarias y se cobran las tasas más altas del Estado.

Plazas públicas de Formación Profesional

Reclaman más plazas públicas de Formación Profesional y Universidad y una supresión de tasas ya.

En los centros faltan profesionales y profesorado de todas las especialidades, especialmente de aquellos que trabajan en atención a la diversidad. Además, se aprueban normas que atentan directamente contra la inclusión.

También reclaman más Orientadores y Orientadoras; docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y de Compensatoria; Profesorado de Servicios a la Comunidad, Técnicos Educativos y Técnicos de Integración Social.

Desde 2011 se aumentaron, contraviniendo la ley, los 18 y 23 períodos lectivos del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Primaria con el consiguiente deterioro de la calidad de la Educación Pública, al disponer de menos tiempo para la coordinación, la preparación de prácticas o de perder desdobles en talleres y laboratorios o periodos de biblioteca, entre otros.

No a la Ley Maestra de Ayuso

Piden 18 periodos lectivos para todas las etapas porque necesitamos más horas de coordinación y de atención a las familias ya. La llamada Ley Maestra que aprobó el gobierno de la Comunidad de Madrid atenta contra los principios de inclusión y de aumento de las plazas públicas que se defienden en la LOMLOE. Asimismo, fomenta la segregación y blinda el negocio de las empresas de la privada-concertada en detrimento de la Educación Pública.

Por eso piden la derogación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid.

El Programa Bilingüe madrileño perjudica la enseñanza del castellano en materias fundamentales de conocimiento propio y conlleva muchos problemas de aprendizaje que no han sido evaluados adecuadamente ni corregidos a tiempo. Además, obliga a muchas familias a llevar a sus hijos a centros bilingües porque casi no quedan centros no bilingües.

Piden la revisión y evaluación objetiva del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid.

No se cuenta con la participación de familias y agentes educativos o profesionales de la educación en la construcción del Proyecto Educativo. La opacidad y el autoritarismo con los que funciona el gobierno madrileño demuestran que no le gusta el modelo democrático y participativo.

Reclaman a Ayuso talante democrático

La Marea Verde reclama a Ayuso y su Gobierno, mayor transparencia y talante democrático en las políticas educativas de la Comunidad de Madrid.

El 25M nos manifestamos también en defensa de los Servicios Públicos que tanto han costado construir con el esfuerzo y la lucha común para el bienestar social. Los madrileños y madrileñas merecemos gestores responsables y no depredadores que los destruyan y los regalen a intereses privados para lucro de unos pocos.

Por todo lo anterior ha salido a la calle. Por una Educación Pública que garantice el derecho a una educación integral en la Comunidad de Madrid.

Porque, a pesar de los recortes de Ayuso, hay que luchar porque: “¡la Pública es la mejor opción!”