Un impuesto especial para los ricos no es nuevo, sólo se necesita voluntad política para aplicarlo

El pasado jueves, el PSOE de Pedro Sánchez se unió al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox para tumbar en el Congreso la proposición no de ley presentada por Unidas Podemos y otros grupos de la izquierda en la que se instaba al gobierno a iniciar los trámites para aprobar una reforma fiscal.

El texto de la PNL estaba basado en las propuestas planteadas por Unidas Podemos, con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, un recargo temporal a las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades, nuevos tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros y rebajas fiscales para pymes y la reducción del IVA aplicado a productos de higiene femenina, servicios veterinarios y peluquerías.

Sin embargo, un impuesto a los más ricos no es algo novedoso y no probado como parece. Los principales conceptos ya existen en los códigos tributarios. Lo único que ocurre es que en los países más desarrollados estas disposiciones actualmente están diseñadas para servir a los intereses de la clase ultrarrica, que hasta ahora ha eludido la mayoría de los impuestos destinados a la riqueza en lugar de los ingresos.

Los millonarios viven vidas financieras completamente diferentes a las de otras personas. Tal y como publicamos en Diario16, apenas ganan nada en salarios, o lo que el resto de nosotros conocemos como ingresos. Jeff Bezos tiene un salario base de clase media de alrededor de 80.000 dólares. Otros, como Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Ellison de Oracle y Larry Page de Google, en varios momentos han recibido un salario simbólico de 1 dólar.

Los multimillonarios han descubierto cómo financiar un estilo de vida lujoso sin tener que pagar impuestos sobre la renta. Su riqueza está casi en su totalidad en activos como acciones. Este es el caso de Elon Musk, cuyas acciones de Tesla representan la gran parte de su riqueza.

Algunos códigos tributarios imponen tasas sobre las ganancias del capital para aquellos con los ingresos más altos, pero solo en el momento en que se vende un activo. El patrimonio de los ultrarricos puede crecer en miles de millones de dólares al año, pero los ricos no pagan impuestos mientras se aferren a sus acciones.

Cuando necesitan dinero, lo piden prestado por una suma de miles de millones, al presentar el valor de las acciones como garantía. Se trata del esquema «Comprar, Pedir prestado, Morir», y es un sistema maravilloso para los superricos. Les permite disfrutar de coches de lujo, yates, casas en múltiples continentes y viajes ocasionales al espacio exterior mientras reportan, en algunos casos, un salario de un dólar al año o menos sus respectivas agencias tributarias.

Esta es la razón por la que los ultrarricos apenas pagan impuestos, especialmente en comparación con el crecimiento de su riqueza.

Una de las partes del proyecto no de ley de Podemos gravado a los multimillonarios sobre esas ganancias no realizadas. Sin embargo, el PSOE de Pedro Sánchez se ha opuesto escudándose en un argumento débil: falta el informe de los expertos. Esta es la razón por la que la creación de un impuesto específico sobre la riqueza depende de la voluntad política del gobierno, cosa que, por desgracia, en España no hay por parte del partido del presidente del Gobierno.