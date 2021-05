Toni Cantó vitorea a Israel por lanzar bombas al pueblo palestino

- Publicidad-

Con un «Ánimo, Israel», vitorea Toni Cantó en su cuenta de twitter a Israel mientras manda bombas contra el pueblo palestino:

El ex diputado de UPyD, y ex diputado valenciano por Ciudadanos, mientras lanza este tipo de mensajes ofensivos contra la vida de seres humanos en Palestina, espera ahora al pesebre de Isabel Díaz Ayuso para que le dé un cargo tras pasarse al PP y no poder ir finalmente en las listas a la comunidad de Madrid por empadronarse tarde.

La respuesta en las redes contra Toni Cantó no se ha hecho esperar después del horror que vivir el pueblo palestino por los bombardeos de Israel:

Para algunos, la vida de las personas deben de ser goles. https://t.co/p4CixF9MOJ — Ander Gil (@Ander_Gil) May 14, 2021

31 menores muertos

De hecho, el mensaje de Cantó en redes tiene lugar después de que La cifra de muertos en Gaza ascienda ya a 119, entre ellos 31 menores, tras la masiva ofensiva israelí desde tierra y aire de esta madrugada.

Según anunciaba Diario16 esta mañana, en la última noche se han incrementado los bombardeos, que se han ejecutado desde tierra, mar y aire, y, según han informado los medios proisraelíes de Jerusalén, el gobierno de Benjamín Netanyahu estaría valorando realizar una invasión terrestre de la Franja de Gaza, lo que podría suponer una verdadera matanza, como ya ocurrió en el año 2008.