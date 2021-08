Teresa Ribera visita el Mar Menor en busca de soluciones al desastre ecológico, ante la inacción del PP y Vox

- Publicidad-

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera está de visita en el Mar Menor en busca de soluciones al desastre ecológico, ante la inacción del PP y Vox.

Se cumplen diez días de la aparición de los primeros peces muertos en sus playas, pero no es la primera vez que sucede, la anoxia (aguas en las que el oxígeno disuelto está agotado) ha ocurrido en otras ocasiones, pero desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente no se han tomado medidas para evitarlo. El Mar Menor, uno de los ecosistemas únicos en Europa, se acerca a su fin, si no se toman medidas urgentes.

La vicepresidenta Teresa Ribera vista el MarMenor (Murcia)

Reunión de Teresa Ribera con López Miras

La vicepresidenta tiene previsto reunirse con el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, y con el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

Ribera se ha reunido con alcaldes de la zona, y ha podido comprobar sobre el terreno el grave deterioro ambiental y el desastre ecológico que se está produciendo en el ecosistema de sus aguas.

Expedientes sancionadores YA

La titular de Transición Ecológica ha recordado al Ejecutivo regional su obligación de resolver cuanto antes los expedientes sancionadores instruidos a los culpables de los vertidos contaminantes.

El Presidente de Murcia culpa a Sánchez

El presidenta de la Región de Murcia ha acusado estos días al Gobierno central de no hacer nada y le ha recordado la competencia para la reducción del acuífero. También, según López Miras, Sánchez tiene el control de ramblas, la retirada de fangos y la recuperación de playas, y la gestión y actuaciones necesarias para la mejora de la calidad del agua superficial y subterránea.

López Miras se lava las manos

Resumiendo, el Gobierno regional se lava las manos ante está tragedia. Que no solo es medioambiental, también lo es económica, al afectar al turismo.

La actividad agrícola es la raíz del problema

Ribera denunció el pasado domingo que la entrada de agua dulce y cargada con nutrientes y nitratos procedente de la actividad agrícola es la raíz del problema, y defendió que la Comunidad Autónoma tiene las herramientas para controlarlo.

El presidente de Murcia insiste en que no tiene competencias, por lo que, además de pedir su transferencia, exigirá a Ribera la recuperación del calado de la Gola de Marchamalo, prácticamente cerrada por colmatación, (Relleno de una cuenca sedimentaria con materiales detríticos arrastrados y depositados por el agua), y que impida la entrada de nutrientes por la rambla del Albujón.

Los agricultores a lo suyo

Los agricultores del campo de Cartagena rechazan que sean ellos el problema. Aseguran que la agricultura en la comarca está parada y no se plantan cultivos hortícolas hasta el mes de septiembre. Y culpan a la entrada de nutrientes no es por su culpa, sino que procede del acuífero cuaternario que hay en el subsuelo y que está cargado con agua con nitrato.