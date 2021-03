Sin embargo no tenemos noticias de esa civilización a pesar que todos esos mal llamados templos y pirámides inexplicables están por todo el planeta. Y la ciencia oficial se limita a decir que las construyeron los hombres de la edad de piedra y que son tumbas. Algo que produce risa, cada vez a más gente.

Esta civilización vino de las estrellas y esto es algo que veremos en el capítulo correspondiente. Aunque vamos a dar una pista… Vinieron de constelaciones de estrellas. Y además no solo se limitaron a llegar hasta aquí, sino que hicieron mucho más que eso.

Podemos decir que se trata de distintos asentamientos que llegaron a este planeta y se asentaron en distintos lugares porque pertenecían a distintas razas: La misma especie, distintas razas, la misma tecnología. Por tanto el origen de las razas no está en este planeta, sino que está ahí arriba… Digamos que la enorme comunidad humana a nivel galáctico o intergaláctico que tiene que haber por ahí arriba es algo increíble.

¡Porque vinieron de las estrellas! Esta civilización vino a este planeta a dejar su A.D.N., su civilización y su cultura.

Dejaron su A.D.N., que somos nosotros, pero no dejaron su tecnología ni su enorme saber. Y se asentaron en distintos lugares porque pertenecían a distintas razas. Luego está claro que el origen de las razas no está en este planeta, sino que está ahí arriba y por tanto la enorme comunidad humana a nivel galáctico o intergaláctico que tiene que haber por ahí arriba es algo increíble.

Entonces a mi me entra la risa, o no sé si la risa o las ganas de llorar y después partirme de risa cada vez que escucho que hacen un lanzamiento desde Cabo Cañaveral o desde cualquier otro sitio y dicen, que tal vez encuentren vida microbiana en algún sitio. Yo no sé si partirme de risa, ¡O llorar! Porque resulta que toda la humanidad es de origen extraterrestre.

Y las pruebas las estamos viendo ahí, están en los muros de esos templos. Vamos a ver: Estamos viendo que tienen unos determinados rasgos raciales y son personas como nosotros. Tienen unos determinados rasgos raciales que corresponden en este caso con los rasgos raciales de Egipto. Esa nación que está alrededor de esos templos y pirámides tienen los mismos rasgos raciales que las personas que están representadas en los muros de esos templos.

Esto que puede parecer una cosa muy lógica y muy normal, suponiendo que quien está representado en esos muros sean Ramses II y Nefertari, si es que alguna vez existieron, lógicamente los rasgos raciales de la gente de esa nación coincidirían con los de estos dos personajes.

¡Pero no! Estamos hablando, no de RamsesII y Nefertari, sino de los verdaderos constructores, de aquella civilización que vino a este planeta en una época remota, concretamente hace 12.500 años, que corresponde aproximadamente con medio ciclo precesional. De eso es de lo que estamos hablando y las connotaciones que tiene son muy distintas.

Esos son nuestros antepasados reales. También lo son Ramses II y Nefertari, si es que alguna vez existieron. Pero nuestros verdaderos antepasados son esos que están aquí representados. Que llegaron en una época remota, se pusieron a construir en todo el mundo y no solo eso evidentemente, sino que nos crearon a nosotros, nos crearon a su imagen y semejanza tanto en cuerpo como en alma (un tema que tocaremos más adelante, donde se aportaran datos interesantes).

Vamos a ver: Uno de los motivos por los que no tenemos esa tecnología, porque lógicamente deberíamos de tenerla puesto que somos sus iguales, pertenecemos a su misma especie; uno de los motivos por los que no tenemos esa tecnología es porque los constructores ya no están entre nosotros, si estuvieran entre nosotros tendríamos esa tecnología, sin embargo no es así, no la tenemos.

Por supuesto si abortaron la construcción de todos estos templos en todo el mundo y en el mismo instante, si abortaron el proyecto Tierra, no se van a quedar aquí. Abortaron la construcción y se fueron; se fueron por donde vinieron.

Si nosotros no nos fuimos con ellos es porque no vinimos con ellos, y desde luego no tenemos su tecnología por el mismo motivo, por tanto nosotros fuimos creados aquí por esos constructores que son tan humanos como nosotros y lo fuimos a su imagen y semejanza tanto en cuerpo como en alma.

Digamos que el principio de los tiempos para nosotros, para la especie humana es este, en el momento que se estaban construyendo todos estos templos.

Nosotros no venimos del mono ni somos un mono evolucionado y de esto hay pruebas científicas, que abordaremos en su momento. Ese es el origen de la especie humana en este planeta, tendremos 12.500 años sobre este planeta.

Podemos decir que lo mismo que los templos están sin terminar de construir, porque algo muy grave paso, como tendremos ocasión de ver. Lo mismo que esos templos están sin terminar, nosotros estamos sin terminar en el sentido que no tenemos su tecnología, su enorme saber ni su nivel de conciencia, nosotros no tenemos nada de eso.

Nos dejaron con una mano atrás y otra adelante cuando se fueron muy a su pesar, y nos quedamos aquí sin haber asimilado su tecnología, a lo mejor teníamos algunas nociones de matemáticas, cuidado de animales domésticos, cultivo de la tierra, conocimiento sobre plantas medicinales y comestibles, pero apenas teníamos nada.

Nos dejaron con una mano atrás y otra adelante y desde entonces estamos tratando de avanzar y no sabemos ni quiénes somos. Podemos decir que la respuesta a la famosa pregunta de ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Es esta, nosotros pertenecemos a esta especie que visito este planeta en una época remota y que tenía una tecnología que tal vez este un millón de años por delante de la nuestra.

Como vimos en el capítulo de Nazca el hecho de que llegaran a este planeta implica que tenían que tener muy superado el concepto básico que nosotros tenemos de viajes en el tiempo o viajes interestelares. Esta civilización tenia eso muy superado y se desplazaban de una forma distinta como tendremos ocasión de comprobar. Estos datos son los que tenemos que asimilar y nos llevaran a ver otros datos muy interesantes.

En el llamado templo de Nefertari podemos ver que además de esas 6 estatuas, también hay inscripciones entre una estatua y otra… ¿Por qué no se sabe lo que pone hay? Sin duda esas inscripciones nos están hablando de esos personajes y de este lugar. Nos habla de qué es este lugar en realidad y quiénes son esos personajes, ¿qué vinieron a hacer a este planeta? Y seguramente también entre otras cosas, que iban a enseñarnos todo su enorme saber.

Sin embargo no sabemos nada de eso ¿Por qué? Se supone que los jeroglíficos egipcios están traducidos. Se supone que Jean-François Champollion los tradujo en 1822, se supone que se devanó los sesos y finalmente lo consiguió, entonces; ¿Por qué no hay ni un solo cartel explicativo en varios idiomas en todos y cada uno de los templos egipcios? Porque hay muchos templos y todos están plagados de jeroglíficos. Entonces ¿Por qué no sabemos lo que pone en esos templos? Evidentemente porque los jeroglíficos egipcios no están traducidos.

Yo hice una vez esta pregunta y me remitieron a una serie de trámites burrocráticos interminables; y digo bien; ¡burrocráticos!

Los interiores: En el llamado santuario se produce un fenómeno astronómico; Los días 21 de Octubre y 21 de Febrero, 61 días antes y después respetivamente del solsticio de invierno los rayos del sol entran por el corredor e iluminan tres de las cuatro figuras que hay en el santuario, la única que no queda iluminada es la del Dios Ptha que es el Dios del inframundo.

Esto es lo que dice la egiptología. Pero yo me inclino a pensar que después de 12.500 años algo se ha movido y no se produce ese fenómeno astronómico tal y como lo planearon los verdaderos constructores, y ese desvío podría servir para datar este lugar astronómicamente. Esto también ocurre en la gran pirámide que está orientada al norte verdadero con un error de 5 minutos 31 segundos.

Este mismo error se tiene que dar en todas estas construcciones enigmáticas y maravillosas que están por todo el mundo y que todos sabemos cuáles son, lo que implica que ese error se da en todo el planeta, después de construir los mal llamados templos.

Abu Simbel lo subieron para arriba, pero lo subieron con el mismo error que tenia, fueron precisos en eso. La explicación de los académicos es que se trata de Dioses y con eso se explica todo.

Está claro que a esto hay que darle otra explicación porque este lugar jamás lo pudieron haber construido los hombres del neolítico. Mejor dicho los supuestos hombres del supuesto neolítico. Porque la edad de piedra o el neolítico jamás existieron.

En este interior y en el pasillo que lleva al supuesto santuario hay 8 estatuas de 8 m. de altura, que se suponen son Ramses II con el tocado del bajo y el alto Egipto. Más adelante cuando hayamos visto más datos veremos que el poder de las estatuas, de las columnas, de los menhires, de los moáis de la isla de Pascua, de los supuestos templos, nos va a parecer magia. Las piedras para nosotros son solo piedras, pero para los verdaderos constructores no son solo piedras, porque esas piedras fueron construidas con una tecnología que tal vez este un millón de años por delante de la nuestra.

Lo mismo que las piedras de la gran pirámide y de todas las demás pirámides, no fueron traídas de una cantera poniendo troncos de árbol debajo de las piedra y tirando con cuerdas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente imagen de este lugar.

Como podemos ver está sin terminar de construir, ya que los exteriores no pueden quedar así y los interiores están muy terminados, pero no lo están del todo.

A la derecha de la imagen podemos ver esa masa de roca con apariencia reblandecida y también a la izquierda de la imagen abajo, vemos que hay una puerta y un relieve que apenas están marcados. Así como algún otro relieve que claramente se ve (en otras imágenes) que está poco marcado en la roca. Algo muy posible ya que tampoco la portada donde están esas cuatro enormes estatuas, está terminada.

Pero el dato que nos va a confirmar como se construyeron los bloques supuestamente de caliza de la gran pirámide y todas las pirámides de Egipto, está a la izquierda de la imagen.

Si nos fijamos hay como bloques de piedra, pero si nos fijamos bien y tenemos presente la tecnología que ya hemos comentado, de ablandamiento de rocas y generación de formas. Podemos ver que esos bloques tienen una forma reblandecida. No están separados y puestos unos al lado de otros con alguna argamasa, ¡Están pegados unos a otros! Y además no tienen la forma de bloques definitiva.

Es decir: Se estaban generando, estaban apareciendo cuando se aborto la construcción y se quedaron así. Una vez más estamos viendo ese instante trágico para toda la humanidad que ocurrió hace 12.500 años. ¿Por qué trágico?.. Bueno tal como ya se ha comentado es un instante trágico para toda la humanidad, porque se aborto la construcción de todos estos mal llamados templos en todo el mundo, al mismo tiempo y en el mismo instante.

Lo que implica que ninguna civilización nuestra actual ni pasada tienen noticias claras de esa civilización alucinante, como no sea a través de mitos y leyendas que provienen de nuestros primeros antepasados que si convivieron un periodo corto de tiempo con los verdaderos constructores o con los Dioses.

Que de una forma tan inexplicable como repentina se fueron muy a su pesar, abandonándonos a nuestra suerte. Dejaron el Planeta Tierra de una forma y por unos motivos que todavía después de 12.500 años no tenemos contacto con ellos… Al menos en esta vida, o en este plano existencial.