Abu Simbel, este es un lugar muy conocido que está situado a 231 Km. de Assuan, en la orilla occidental del lago Nasser.

En este capítulo vamos a dar un importante salto cualitativo y desde luego si queremos tener la posibilidad de dar crédito a lo que aquí se va a decir, debemos tener muy en cuenta los datos que ya tenemos.

Es este lugar que subieron para arriba con una obra que comenzó en 1964 y acabo 4 años después, en 1968, consta de dos templos; el de Ramses II y el de Nefertari y están uno al lado del otro.

Esto estaba más abajo, a la orilla occidental del lago Naser pero con el nivel antiguo. Como sabemos en esa época se iba a construir la presa de Assuan y hubiese dejado el templo bajo las aguas de no haberse hecho esa obra.

Estos dos templos los subieron para arriba 65 m. y los desplazaron 200 m., de la futura orilla del lago Naser. Gracias a lo cual hoy podemos seguir disfrutando de estos lugares. Se hizo una obra impresionante participaron muchos países, se gastaron 40 millones de dólares, que entonces era una cifra impresionante.

Bien pues aquí vamos a ir directamente al grano porque ya tenemos ciertos datos como digo.

En primer lugar podemos ver que hay un volumen exterior de vaciado (aunque ya vimos en Petra como se hizo) dentro hay una especie de puerta que está sin terminar de construir. A la derecha del templo según miramos hay una masa de roca madre que tiene un aspecto reblandecido.

Esas muestras de ablandamiento de rocas no son tan evidentes en este lugar como en Petra, o en Mada’in Saleh, aunque veremos lugares incluso mayores que Petra donde esas muestras de ablandamiento de rocas están muy claras.

Por tanto tenemos: Que hay un volumen exterior de vaciado que parece haber sido cortado como un queso, que hay muestras de ablandamiento de rocas, que el interior está hueco y que está sin terminar de construir. Tanto el templo de Ramses II, como el de Nefertari.

En el templo de Nefertari se supone que están Ramses II y Nefertari ¡Si es que alguna vez existieron! Si de las seis figuras que hay, cuatro son de Ramses II, ¿Por qué hay unas que son más altas que otras y claramente no pertenecen a la misma persona? Luego aquí hay algo que no encaja.

Pero no es tan raro porque como ya se ha mencionado la cronología ortodoxa adjudica estos supuestos templos a un personaje histórico relevante, ya sea real o inventado, pero eso no tiene nada que ver con la realidad como iremos viendo.

No debemos permitir que esa versión académica nos tape los ojos y nos cierre la mente, porque nos lo creemos puesto que lo dicen los libros de texto, y pensamos ¿Cómo no va a ser cierto?.. Tiene que ser cierto. ¡Pues no, no es cierto, no tiene nada que ver con la realidad! Digamos que las conclusiones a las que llegan los arqueólogos y puesto que la arqueología es una disciplina que no está en absoluto preparada para saber que son todas estas cosas y además todos siguen la línea editorial de quien paga sus sueldos.

Esas conclusiones no tienen nada que ver con la realidad y valga el ejemplo de las tres famosas pirámides de Egipto, que dicen son tumbas y las construyeron los hombres de la edad de piedra. Cuando jamás se ha encontrado una momia en el interior de un sarcófago dentro de una pirámide de las 130 que hay en Egipto.

Y además tampoco seriamos capaces de construir la gran pirámide con esa precisión y con esa orientación y más aun teniendo en cuenta que ninguno de los más de 2.500.000 de bloques de caliza que la componen son iguales ni en forma ni en tamaño, Nosotros no tenemos tecnología para hacer eso y desde luego no podríamos ni soñar con imitar las funciones que esa supuesta tumba y todos los supuestos templos de Egipto tendrían de haberse terminado; eso es lo que está un millón de años por delante de nuestra tecnología actual.

Entonces se limitan a dar una versión infantil que hoy en día no se la creen ni los niños, siguiendo esa línea editorial de quien paga y que ya veremos en su momento de que entidad se trata. Entonces como digo estos supuesto templos se los adjudican a un personaje histórico, o a muchos, que en el caso de Egipto son inventados.

Bien, estos dos templos se han construido, a poco que nos fijemos, con la misma tecnología que Petra (Jordania). Estamos viendo un volumen exterior de vaciado, muestras de ablandamiento de rocas, el interior está hueco, esta sin terminar de construir y se estaba construyendo sobre una pared rocosa. Es lo mismo que Petra solo que en Petra era una portada.

Y luego vimos Mada’in Saleh y vimos lo mismo que en Petra, y este lugar está en Arabia Saudí a 700 Km., de Petra (Jordania). Luego estos dos lugares se estaban construyendo al mismo tiempo, al igual que Abu Simbel, ya que hubiese sido mucha casualidad que estando separados por cientos de Kilómetros y pertenecer a distintas civilizaciones (según la ciencia oficial), hiciesen lo mismo: Construyesen con esa tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas y lo dejasen todo sin terminar de construir.

Y además esto mismo lo veremos en absolutamente todos los supuestos templos que hay en todo el mundo y estos también se supone que están separados por miles de kilómetros y miles de años y además pertenecen a distintas civilizaciones.

Y desde luego tienen distinto estilo arquitectónico por que pertenecen a distintas razas y se estaban construyendo todos al mismo tiempo en todo el mundo. Lo que implica que también se aborto la construcción en todos ellos en el mismo instante como ya hemos comentado.

Y por tanto debemos deshacernos de las distintas cronologías y los distintos supuestos Reyes y faraones de cada país porque no tienen nada que ver con la realidad; es una mentira original que dan en cada país para incorporar estos lugares a su historia. Entonces como digo no debemos permitir que esta versión académica nos tape los ojos y nos cierre la mente. Por tanto si queremos llegar a la verdad debemos tener muy en cuenta los datos y las evidencias que ya hemos visto.

Ahora veamos: Aquí en Abu Simbel no estamos viendo una portada; sino que estamos viendo la representación de alguien ¿Pero de quien? Se supone que son Ramses II y Nefertari, pero yo dudo mucho que sean Ramses II y Nefertari si es que alguna vez existieron. Porque como sabemos las dinastías de Egipto las confecciono Manetón y eso está más que demostrado que tiene muy poca credibilidad.

Y no solo esto sino que todos los templos y las pirámides de Egipto, junto con todos los templos del mundo se estaban construyendo al mismo tiempo con esa tecnología alucinante. Como acabamos de comentar, ya podemos olvidarnos de todas las dinastías de faraones porque no tienen nada que ver con la realidad de esos templos. Entonces evidentemente no se trata ni de Ramses II ni de Nefertari.

Pero si no se trata ni de Ramses II ni de Nefertari, ¿De quién estamos viendo la representación en esta magnífica portada?.. Bueno pues estamos viendo la representación de los constructores, Claro ¿Quién va a estar representado en los muros de esos templos? ¡Pues los constructores! Como no puede ser de otra manera.

Estos son los que tienen o los que tenían esa tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas. A saber lo que tendrán ahora después de 12.500 años que hicieron esto.

Y vemos que son personas que aquí están representados a una escala muy grande porque esto mide 21 m. Podemos decir que somos sus iguales, o ellos son iguales que nosotros, pertenecemos a la misma especie, no estamos viendo aquí marcianitos verdes ni extraterrestres extraños, ¡No! Estamos viendo personas como nosotros.

Sin embargo ¿Porqué ellos tenían esa tecnología alucinante y nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué están los templos sin terminar de construir? Todos los templos de este planeta. ¿Por qué se comenzaron a construir al mismo tiempo en todo el planeta? ¿Por qué en el mismo instante se aborto la construcción de todos estos supuestos templos en el mismo instante en todo el planeta? Podemos decir que está todo relacionado, claro.

Ahora vamos a fijarnos en algunos detalles: En la portada de Nefertari estamos viendo representados 6 estatuas y se supone que 4 son de Ramses II y las otras 2 son de Nefertari.

En la imagen de esta portada podemos ver claramente que está sin terminar de construir, así como el tamaño de las estatuas. Y también hay inscripciones.

Y podemos ver también que tienen unos determinados rasgos raciales y llevan unas determinadas vestimentas, y también llevan unos tocados que yo relaciono con algo que veremos al llegar al templo de Kailash en la India. Y que no solo quieren decir la especialización en una rama de la ciencia; sino que quieren decir algo más.

Ahora vamos a fijarnos en otro detalle; si hay cuatro estatuas que son de Ramses II, ¿Porque hay alguna que es mucho más alta que otra? ¿Qué pasa que estamos viendo a Ramses II el alto y también a Ramses II el bajo?, está claro que hay algo que no encaja. Como ya se ha mencionado los historiadores oficiales y los arqueólogos oficiales adjudican este tipo de construcciones a un personaje histórico relevante ya sea real o inventado, pero eso no tiene nada que ver con la realidad.

Eso sí; podemos ver que son personas como nosotros, digamos que en todos estos supuestos templos que están por todo el planeta y que todos sabemos cuales son, estamos viendo la misma especie; la especie humana evidentemente, pero estamos viendo que tienen distintos rasgos raciales en cada distinto asentamiento: En las cuevas de Dazu en China son rasgos chinos y cuando veamos este lugar veremos que está sin terminar de construir y estaremos viendo la misma tecnología alucinante de construcción. Y en el templo de Kailash en la india son rasgos hindúes y también veremos la misma tecnología de construcción.

Ahora veamos: Está muy claro que semejante civilización por muy humana que sea no es de este planeta y desde luego si estuvieran entre nosotros tendríamos su misma tecnología; no solo de ablandamiento de rocas y generación de formas. Sino que estaríamos viajando por las estrellas.