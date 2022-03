Sindicatos y organizaciones sociales se movilizan el 23 de marzo ante la escalada de los precios

- Publicidad-

Los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez han participado en la rueda de prensa para presentar el manifiesto conjunto de las organizaciones convocantes, en el que se demanda al Gobierno de España y a la Unión Europea, UE que actúen “para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida”.

La sociedad española vive con una profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses se sufre en nuestro país. El pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica situándose en el 7,6%, su nivel más alto desde 1986.

La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas. Toca actuar con celeridad.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha comenzado afirmando que los convocantes “queremos que sea una convocatoria abierta, ciudadana y que combine la presencia en el ámbito laboral y centros de trabajo con la presencia en las calles”.

Manifestaciones el día 23

La convocatoria combinará la presencialidad en el ámbito laboral con la presencia en las calles. Así, por la mañana las concentraciones tendrán lugar en los centros de trabajo, mientras que por la tarde se celebrarán marchas en distintos puntos de España. En Madrid, la manifestación irá de Atocha a la Plaza de Jacinto Benavente y tendrá lugar a las 18.00 horas.

“La convocatoria del día 23 obedece al hecho de que el día 24 la Comisión Europea tiene un importantísimo encuentro donde se van a tomar decisiones para habilitar la posibilidad real de contener los precios disparatados que ahora mismo sufre no solo la sociedad española, sino el conjunto Europa”, ha explicado Unai Sordo en la rueda de prensa para presentar estas movilizaciones.

“Se pueden ir ya haciendo cosas. Hay países que están interviniendo ya en los beneficios de empresas energéticas. Las medidas públicas para contener los precios energéticos son clave”, ha recordado Unai Sordo.

Los precios de la especulación

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “los precios no se han trasladado a las estanterías de los supermercados, lo ha hecho la especulación” y que en una economía que no es de guerra, pero sí sufre los estragos económicos de una guerra, “los Estados y gobernantes deben tener todas las competencias para hacer frente a esta situación”.

Hay que exigir soluciones que faciliten un aumento del consumo interno y de los salarios, porque éstos, “no pueden pagar, una vez más, las consecuencias de esta crisis”. En este sentido, ha declarado que “nuestras reivindicaciones tienen tres destinatarios”: la UE, el Gobierno español y la patronal.

La UE porque “debe autorizar a los Estados a levantar las normas que impiden el control de precios”, en especial los de la energía. Hay que desvincular el precio de la electricidad del gas y lograr que el precio de la energía represente su valor real. Las empresas eléctricas, las petroleras y las del gas están teniendo unos beneficios absolutamente regalados, que caen del cielo, y que son consecuencia de la especulación. “No hay mercado, hay un oligopolio”.

Mejorar el escudo social

“Es importante que el Gobierno tenga visión estratégica. Además, pedimos proteger a los hogares vulnerables, alargando y mejorando las medidas de protección del escudo social, que tiene que reforzarse en el próximo periodo”, ha dejado claro el secretario general.

Por otro lado, ve necesario que se desacople el IPC de las rentas de los alquileres. “Hay que tomar medidas que sirvan para contener el encarecimiento del alquiler, así como avanzar también en una racionalización del uso del transporte público”, ha añadido.

“Lo que estamos pidiendo es una política general de país que evite que el impacto de esta crisis y de la guerra afecte a las rentas más bajas y al tejido productivo, que son los que más sufren las crisis. Muchísimos autónomos y empresas están teniendo sobrecostes que hay que intentar frenar con la contención de los precios energéticos”, según Unai Sordo.

Autonomía energética

“Instamos al Gobierno a que cuanto antes vaya anunciando que al país se le ofrece una oportunidad para lograr la autonomía energética”, porque “nuestras reivindicaciones pasan por tomar esas medidas que contribuyan a la contención de precios de energía, luz, gas, que están impactando en las economías familiares”, ha demandado Unai Sordo.

Los fondos UE, “no solo los que vienen vía transferencias, sino los que potencialmente pueden venir a través de los créditos en condiciones ventajosas, deberían servir, también, para que España gane autonomía energética”, ha asegurado el secretario general de CCOO.

Restringir los beneficios abusivos por la guerra

El Gobierno español porque debe utilizar a fondo sus competencias, restringir los beneficios de aquellas empresas que utilizan el conflicto bélico para forrarse y “huir de la simplicidad de bajar los impuestos como instrumento para bajar los precios”, porque “no es la solución” y con ello solo se rebaja la capacidad que tiene el Estado para redistribuir la riqueza. “El debate no es bajar los impuestos, sino poder garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una solución por la vía del control de precios”, ha recordado Pepe Álvarez.

La patronal, porque mientras unas empresas obtienen beneficios indecentes, otras se están arruinando. En este sentido, ha instado a la patronal a que no siga escondida y reme en la misma dirección para controlar los precios.

Asimismo, el secretario general de UGT ha señalado que “estamos trabajando para proteger el empleo en las empresas a través de los ERTES, en el nuevo marco RED”.

Contención de precios energéticos

Por último, Álvarez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “nos acompañe el día 23. Esta es una convocatoria con unos objetivos claros y definidos. Ponemos el foco en relación con quién puede y debe tomar las medidas para solucionar esta situación”.

Bajar los impuestos no es la solución

El Unai Sordo también ha hecho hincapié en que la reducción de la fiscalidad “no solo no va a reducir nada, sino que va a agravar el problema”. “Una cosa es que se tomen medidas temporales y otra es la que están haciendo algunos y algunas, que es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para promover una bajada de impuestos que oculta la raíz del problema”, ha dejado claro.

En este sentido, ha insistido en que “una cosa es tocar temporalmente las figuras impositivas y otra aprovechar para meter por medio un programa político que llevaría a la ruina al país en el medio plazo”.

También han querido señalar “que determinados llamamientos a una reducción de la fiscalidad no solo no van a solucionar nada, sino que es una trampa y van a agravar el problema. No se trata de salvaguardar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para reducir la inversión de guarderías hasta 3 años. Sino de tocar temporalmente algunas figuras impositivas. No se debe meter un programa que llevaría a la ruina al país a medio plazo”, ha recordado el secretario general de CCOO.

Pacto de rentas

Las medidas que se tomen en materia de contención de precios generales y energéticos son muy importantes de cara a facilitar un pacto salarial en España. “Sería más fácil un acuerdo salarial en la medida en que las medias de contención de precios fueran ambiciosas. La evolución de los salarios se pacta en mejores o peores condiciones si la perspectiva de incremento de precios es menor o mayor. O de si hay un paquete de medidas contundentes que permiten prever que los precios energéticos se van a parar de alguna manera”, destacó Unai Sordo, en relación con el pacto de rentas demandado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y ha concluido afirmando que las condiciones de CCOO las conocéis: “incrementos salariales de partida y cláusulas de salvaguarda”

Va a haber movilizaciones de distintos tipos en otros países. Hay concentraciones porque esta es una preocupación que trasciende mucho a España, seguramente haya que tomar medidas de emergencia para gravar en algunos sectores y empresas. “Pero no confundamos esto con la cuestión que no lleva a la calle: la evolución de los precios y el sistema de fijación de los precios eléctricos en España y en Europa”. Unai Sordo ha concluido afirmando que “con la nueva reforma laboral hemos situado una serie de herramientas que debieran jugar un papel importante para contener una vez más la destrucción de empleo en las próximas semanas y meses”

En esta rueda de prensa han participado, además de UGT y CCOO, UPTA, CEAV, FACUA y UATE.