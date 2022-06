Si eres un afectado por las huelgas de Ryanair, conoce aquí tus derechos

- Publicidad-

Como consecuencia de la ruptura de las negociaciones entre los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla y la aerolínea irlandesa para la firma de un primer convenio colectivo que mejore sustancialmente las condiciones laborales del personal, los clientes que hayan comprado billetes para los próximos días 24, 25, 26 y 30 de este mes, así como el 1 y 2 de julio, pueden verse imposibilitados de llegar a destino por la convocatoria de huelga de 24 horas, en principio, durante esas 6 jornadas.

Si bien hasta el momento la aerolínea aún no ha anunciado ninguna cancelación de vuelos, desde diario 16 entendemos oportuno recordar, como ya hicimos en otras ocasiones, los derechos que tendrán los pasajeros afectados, en caso de cancelaciones.

Tras finalizar sin acuerdo la mediación en el SIMA, #USO y @sitcpla mantienen la convocatoria de #HuelgaRyanair para 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. Ningún responsable de @Ryanair_ES ha acudido a la reunión, solo tres abogados.

(Abrimos hilo)👇 pic.twitter.com/HFMBAhKakg — Confederación USO (@USOConfe) June 16, 2022

Qué dice la ley

Desde el anuncio de la convocatoria de las jornadas de huelga, no fueron pocas las dudas suscitadas entre los clientes sobre si un conflicto laboral entre su personal y una aerolínea da derecho a alguna compensación.

En este sentido vale la pena recordar que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2018 determinó que una huelga de trabajadores no se considera dentro del concepto «circunstancias extraordinarias» que eximiría de entregar las cantidades indemnizatorias previstas por la normativa europea. En pocas palabras, para la justicia europea una huelga es un conflicto interno entre la empresa y su plantilla por lo que, de no resolverse, dará derecho a compensaciones económicas a sus clientes.

En este sentido, es el Reglamento Europeo 261/2004 el que regula una serie de compensaciones en caso de cancelación de los vuelos. Más concretamente en su artículo 7 determina que “los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500, y 600 euros para el resto de los vuelos».

Algunos matices

Sin embargo, la misma normativa europea prevé algunas excepciones sobre el derecho a la indemnización de los pasajeros si les informa “al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista» o «se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista».

Otro supuesto que exime a Ryan Air de abonar dichas compensaciones es si comunica la cancelación «con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista«.

Asimismo, de acuerdo al referido artículo 7 de la normativa europea, la compañía irlandesa también podría reducir estas compensaciones en un 50% en el caso de que ofrezca un transporte alternativo al pasajero con una diferencia de hora de llegada con respecto a la del vuelo inicial «que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos«, «que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros» o «que no sea superior a cuatro horas» para el resto de vuelos.

Qué está haciendo Ryan Air

Tras el anuncio de la convocatoria de las seis jornadas de huelga, el desconcierto se ha apoderado de los clientes que adquirieron billetes con la aerolínea irlandesa: quedan solo unos días y la compañía mantiene confirmados los vuelos sin que medie ninguna comunicación telefónica o escrita que indique los contrario.

Como duermo yo sabiendo que hay paro de Ryanair el día que volvemos a España 😭😭😭😭 — Maru (@marurdp) June 15, 2022

Consultados algunos de ellos, casi todos coinciden apesadumbrados en la incertidumbre de no saber qué hacer: ya no solo el mal trago de arruinar las esperadas vacaciones de verano, sino que además se agrava el perjuicio económico adicional de perder el importe de reservas de hoteles, excursiones, vehículo de alquiler o entradas a conciertos que ya fueron abonados o que, en caso de no presentarse en destino, serán cargados a sus tarjetas de crédito. Mas allá que en un futuro pudieran reclamarse dichos importes a Ryan Air el desasosiego reina entre sus clientes.

En las redes sociales ya se aprecia hartazgo, impotencia y rabia de algunos de ellos frente a la falta de información por parte de la compañía.

4 días para volar y @Ryanair_ES no dice nada de la huelga. Si habrá cancelación de vuelos o no.

Yo lo siento pero como me quedé sin ir a ver a mi familia la monto final.

Llevo días esperando respuesta y nada no ponen nada solo "memes". — Sara 🇮🇨 (@SaruchyAH) June 21, 2022

Hola @Ryanair_ES

Llevo 3 HORAS conectado a vuestro chat para saber si el viernes 24 voy a poder volar….

Es #inhumano el trato que dais a los clientes — Pedro Majolero 🇪🇸✈ (@pedromajolero73) June 20, 2022

Es una vergüenza que @Ryanair_ES siga año tras año tomando el pelo a sus pasajeros y que, encima, tengamos que leer en sus redes sociales cómo se cachondean del poco espacio que hay en sus aviones.



Es obvio que es la última vez que vuelo con esta compañía.@facua @consumidores — Diego FS (@DiegoFSRB) June 18, 2022

Como hasta el momento, la compañía irlandesa no ha comunicado la cancelación de ninguno de los vuelos previstos para dichas fechas, no se descarta que lo anuncie las mismas horas antes de las salidas previstas de los vuelos. En este supuesto, el artículo 9 de la normativa europea obliga a las aerolíneas a ofrecer a los pasajeros afectados «comida y refrescos suficientes», alojamiento en un hotel si fuera necesario y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Procedimiento de reclamación

De ser afectado, el cliente deberá acercarse a una oficina de la aerolínea en el aeropuerto de la ciudad de salida o en sus oficinas centrales en la calle Orense, 69 en el horario de 8,30 a 17,30 para poner la reclamación correspondiente.

Si transcurrido un mes, y la aerolínea no responde o se niega a afrontar el coste de las compensaciones económicas previstas legalmente, el pasajero deberá interponer la reclamación junto a la documentación obtenida en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, organismo dependiente del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. En caso de dudas sobre el procedimiento, el usuario puede obtener mayor información en el número de teléfono 913968210 de lunes a viernes de 8:30 a 14:30.