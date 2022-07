Sánchez: “Quisiera que cada uno se preguntara en su fuero interno qué hubiera sido de este país si hubieran gobernado otros estas adversidades”

- Publicidad-

Pedro Sánchez, sigue con su intervención este martes en el debate del estado de la nación e insiste: “Debemos salir de esta crisis más fuertes de los que entramos. Mucha gente me dice que este Gobierno de coalición progresista se ha enfrentado a pruebas muy duras: una pandemia, un volcán, fenómenos meteorológicos adversos fruto de la emergencia climática que vive el planeta y una guerra en Europa. Y es cierto. Pero quisiera que cada cual se preguntara en su fuero interno qué hubiera sido de este país si hubieran sido otros los que gobernaran estas adversidades”.

Y continua en clara alusión a gobiernos populares: “Cada cual puede preguntarse qué sucedería si estuvieran al frente del país quienes en otras crisis, como la financiera, nunca apostaron por los ERTE y sí por el despido libre; si estuvieran en el Gobierno quienes en lugar de fortalecer el estado del bienestar abrieron la puerta a su privatización”, añade el presidente.

Sánchez replica las llamadas al ahorro de energía de cara a un invierno que se presenta muy complicado para los países más dependientes del gas ruso pero matiza que en España el riesgo es mucho menor: la dependencia del país euroasiático es mínima y la amplia red de regasificadoras (seis) ofrece un margen de maniobra mucho mayor que en Alemania, por ejemplo.

Alemania, Francia e Italia habían hecho un llamamiento nítido en ese sentido. Otros, como el danés, han llegado incluso a pedir a sus ciudadanos que reduzcan el tiempo que dedican a ducharse. España no está ahí, pero sí hay una llamada clara a reducir el consumo de energía.

- Publicidad-

El presidente también aprovecha su intervención para mandar un mensaje a Bruselas, al Parlamento Europeo y a los países que han apoyado otorgar la etiqueta “verde” a la energía atómica y a las centrales de ciclo combinado más eficientes. Lo hace al referirse a la necesidad de ampliar las energías limpias para afrontar la crisis: habla de las “renovables, no de la nuclear ni el gas”.

El presidente del Gobierno arremete, aunque sin nombrarla, contra la oposición, y dice que “la reciente revocación del derecho de las mujeres estadounidenses a decidir cuándo ser madres y cuándo no nos alerta de la amplitud y la profundidad del movimiento reaccionario que recorre el mundo. La sentencia del Tribunal Supremo es producto de una mayoría conservadora del Tribunal Supremo en EE UU, y demuestra cuánto esfuerzo y tiempo cuestan las conquistas sociales y civiles y cómo en un suspiro se puede perder lo conseguido y retroceder un siglo”. Y añade: “España no es inmune a esta amenaza: la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de eutanasia, por citar solamente dos, están recurridas por quienes siempre han votado en contra de estos avances: ¿por qué no retiran estos recursos? ¿Por qué bloquean la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial? ¿A qué intereses obedecen? Desde luego, no a la mayoría social de España que aplaude todos estos avances en derechos y en libertades. Flaco favor hacen a la Constitución y al correcto funcionamiento de nuestra democracia. Su bloqueo no tiene justificación. No aceptan el veredicto de las urnas, esta es la verdadera explicación, y lo que tratan es de revocar conquistas civiles y sociales sin que los ciudadanos lo hayan decidido con su voto mayoritario”.

Continua Sánchez dirigiéndose a la oposición conservadora y respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial dice: «su bloqueo no tiene justificación«, solo un día después de que no hayan alcanzado un acuerdo a este respecto.

Sánchez pide el respaldo de la Cámara Baja a la aprobación de la ley de memoria democrática que se debatirá este jueves y recuerda que van a aprobar, entre otras normas, una ley de protección del informante para la lucha contra la corrupción y una ley contra la discriminación racial.

El presidente del Gobierno «tiende la mano a la derecha democrática para la respuesta colectiva a los efectos de la guerra: «necesitaremos diálogo, sobre todo el tesón de los ciudadanos. Les quiero trasladar la convicción de que vamos a superar esta situación al igual que hemos superado otras. «heremos todo y más para contener la inflación e intentar doblagarla».

El jefe del Ejecutivo no ha querido perder la ocasión de reiterar «la gratitud eterna» a los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia de coronavirus y vuelve a poner como ejemplo la campaña de vacunación.

También ha hecho referencia a Cataluña en su intervención y ha dicho que «no hay tarea más noble en política que trabajar por la convivencia«, tras recordar su voluntad de «diálogo» con las instituciones catalanas.

Termina Sánchez su intervención recordando que gracias a la reforma laboral, España ha «batido su récord de contratos indefinidos y tenemos un salario mínimo un 40% más alto del que hace diez años tenían nuestros trabajadores».

«Les pido a nuestros conciudadanos que no permitan que les roben la confianza, somos un país combativo que ha sacado lo mejor de sí mismo en las peores circunstancias».