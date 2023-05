Rita Maestre presenta su plan para el Madrid del futuro y de la igualdad de oportunidades

- Publicidad-

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid, Rita Maestre, ha expuesto, a pocas horas de que comience la campaña electoral, su proyecto para el “Madrid de los 15 minutos”, una propuesta ambiciosa de ciudad que consiste en “poner en marcha políticas públicas que hagan de Madrid una ciudad más próxima, más saludable, con barrios más vivos, más conectados, más seguros y con más equipamientos a menos de 15 minutos andando o en bici”, y que es, sobre todo, “la apuesta por una ciudad más igual que garantice la igualdad de oportunidades”.

Rita Maestre para ganar la Ciudad de Madrid

“Queremos que el código postal no determine las posibilidades de una persona. Nuestra apuesta por la ciudad de los 15 minutos es, fundamentalmente, una apuesta por la igualdad de oportunidades, una estrategia para distribuir las oportunidades por toda la ciudad”, ha afirmado Maestre, quien ha agradecido al profesor Carlos Moreno su apoyo en un día tan importante como es el del inicio de la campaña, que puede cambiar el gobierno de la ciudad.

Creemos que la política no tiene que estar basada en la bronca, al contrario, debe ser propositiva y útil a la ciudadanía.



Llevamos años haciendo política así, y hoy damos a conocer el programa completo para mejorar Madrid.



🧵Va hilo | #LoVaAHacerRitahttps://t.co/szW1g5OwUc pic.twitter.com/5YhxnwgLDf — Más Madrid Ciudad (@MasMadridCiudad) May 10, 2023

Repartir las oportunidades por toda la ciudad

Rita Maestre ha afirmado que, ante la complejidad: “Hay que actuar con rigor y con seriedad, por eso nuestra propuesta es ambiciosa y aborda muchos y diferentes aspectos de transformación de la ciudad, partiendo siempre de la base de que lo que proponemos es posible y positivo para nuestra ciudad. Lo que no tiene sentido es una ciudad paralizada, que no avanza y que no asume los nuevos retos”.

Por ello, el Madrid de los 15 minutos que propone Más Madrid incluye medidas económicas, para que las oportunidades se repartan por toda la ciudad,; educativas, para que el colegio se convierta en el centro de la ciudad, para garantizar el derecho a la vivienda o de mejora del entorno urbano.

A tiempo, la movilidad del futuro

En este modelo, la movilidad también tiene un papel clave. Más Madrid plantea una “revolución en el transporte público de la ciudad con la puesta en marcha de un nuevo sistema de autobuses, la Red de Bus de Alta Velocidad.

“Un modelo de ciudad de 15 minutos requiere de un transporte público eficiente, rápido y barato, además de limpio. Vamos a crear una red de 207 kilómetros en 11 líneas con plataforma segregada, prioridad semafórica y una velocidad comercial semejante a la de metro”, ha afirmado Maestre quien también ha hecho referencia a la apuesta por calles más verdes y por más zonas peatonales.

La mayor transformación urbana en décadas

Maestre ha reconocido: “Presentamos un proyecto muy ambicioso, seguramente estamos ante la mayor transformación urbana en décadas, pero es necesario para nuestra ciudad e incluye proyectos como Nuevo Sur, curando esa herida urbana en el sur de Madrid, la reforma de Santa María de la Cabeza y la A-42, la A-5, Bravo Murillo, el Bulevar del Ensanche de Vallecas, desmontando el scalextric de Vallecas, ganando espacio peatonal en el casco viejo de Vallecas o de Usera. En definitiva, una serie de intervenciones muy trabajadas técnicamente ya y asumibles por una gran ciudad como es Madrid”.