Racismo en Estados Unidos (II): La jueza que encarcela sistemáticamente a niños negros cree que Dios le encomendó una misión

Tal y como publicamos en Diario16, once niños en total fueron arrestados por un vídeo, incluido uno de 8 años capturado por error. Los padres y líderes comunitarios del condado de Rutherford, en Tennessee, condenaron las acciones de la policía. “Inimaginable, insondable”, dijo un pastor de Nashville. “Inconsciente”, “imperdonable”, “loco”, dijeron tres congresistas estatales.

Sin embargo, la jueza de la corte de menores del condado de Rutherford se centró en cambio en el estado de la juventud y le dijo a una cadena de televisión local que “estamos en una crisis con nuestros hijos en el condado de Rutherford… Nunca lo había visto tan mal”.

El condado de Rutherford nombró como jueza electa de la corte de menores en 2000 a Donna Scott Davenport. Desde entonces ha sido la única titular del puesto. A veces se llama a sí misma la “madre del condado”.

Davenport dirige el sistema de justicia juvenil, designa magistrados, establece reglas y preside casos que incluyen todo, desde niños acusados ​​de violar la ley hasta padres acusados ​​de descuidar a sus hijos. Si bien la alcaldesa, el alguacil y los comisionados del condado se han entregado, ella se ha quedado y se ha convertido en una figura inminente para miles de familias. “Si ella está teniendo un mal día, definitivamente, tú lo vas a tener”, afirmaron ante el Gran Jurado varias de las víctimas de esta jueza.

Si bien todo lo que ocurre en el tribunal de menores es confidencial, Davenport mantiene un perfil muy público. Durante los últimos 10 años ha tenido un programa mensual en WGNS, una cadena local de radio donde habla sobre su trabajo.

Ella ve un colapso en la moral. Los niños carecen de respeto: “Es peor ahora de lo que nunca lo he visto”, dijo en 2012. Los padres no son padres: “Es lo peor que he visto”, dijo en 2017. En su programa de radio, Davenport recuerda una época en la que las familias cenaban juntas y los padres siempre sabían dónde estaban sus hijos y con qué amigos estaban porque los niños llamaban a casa desde un teléfono fijo, no desde un teléfono móvil que podía estar en cualquier lugar. Para la jueza, los videojuegos, internet, las redes sociales son un veneno para los niños.

Davenport describe su trabajo como una vocación. “Estoy aquí en una misión. No es un trabajo. Es la misión de Dios”, declaró a un periódico local. Los niños en la sala del tribunal no son de ella, pero ella los llama suyos. “Veo mucha agresión en mis hijos de 9 y 10 años”, señaló en su programa de radio.

Ella anima a los padres preocupados por el comportamiento de sus hijos a usar kits para hacerles pruebas de detección de drogas. “No los compre en el Dollar Tree”, dijo en la radio. “Las mejores son los que se venden en las farmacias”.

Escudriñar el funcionamiento interno de los tribunales de menores de Tennessee puede ser difícil. Los archivos de la corte están en su mayoría prohibidos. Los procedimientos pueden cerrarse a discreción del juez. Pero en la radio, Davenport cuenta a los oyentes todo su trabajo.

Davenport aplica un estricto código de vestimenta en su sala del tribunal, lo que requiere que las personas “muestren deferencia”. No habrá camisas desabrochadas. No se permiten vestidos de verano, tirantes finos o licra. Sin piercings en el cuerpo, sin tatuajes descubiertos. Los pantalones deben estar subidos, y si un niño llega sin cinturón, les obliga a atárselos con una cuerda.

Davenport dice que los niños necesitan asumir las consecuencias de sus actos a través de la mano dura, sin tener en cuenta siquiera la edad.

En la radio, Davenport dice que ha sido bendecida con una amplia trayectoria en la aplicación de la ley: “Fui bien entrenada en 17 años por diferentes agencias”. Como jueza de un tribunal de menores, dice, puede detectar “signos sutiles” de actividad de pandillas, “llevar algo a la derecha o a la izquierda, o un color aquí o un color allá”.

Normalmente, en los casos de menores, la policía de Tennessee evita las esposas y la custodia, sobre todo en los casos menos graves. En cambio, entregan citaciones para instruir a los niños y a sus padres para que se presenten en la corte.

Sin embargo, esa no era la rutina en el condado de Rutherford. Cuando los agentes de Murfreesboro arrestaron a los niños en Hobgood, estaban siguiendo el “proceso” de Davenport: arresto, transporte al centro de detención para su revisión y luego presentar los documentos de acusación. En 2007 declaró que incluso los niños acusados ​​de infracciones menores como absentismo escolar deben ser detenidos y transportados a la cárcel.

Davenport declaró una vez al Daily News Journal de Murfreesboro: “Sé que soy dura, soy muy dura. Me gusta pensar que soy justa, pero soy dura”.

En algunos casos, los tribunales de apelaciones han criticado a Davenport con un lenguaje inusualmente franco.

En uno de ellos, Davenport fue reprendida dos veces. La jueza, al descubrir que una madre había descuidado a su hijo, otorgó la custodia a otra pareja. Dos tribunales superiores no estuvieron de acuerdo y ordenaron a Davenport que reunificara a la madre y al niño. En cambio, Davenport puso fin a la patria potestad de la madre. La otra pareja luego adoptó a la niña, después de que Davenport la “exhortara” a moverse rápidamente, según una declaración de la Corte de Apelaciones del estado.

La adopción se llevó a cabo mientras aún estaba pendiente la impugnación de la decisión de despido de los padres de Davenport. En la segunda ronda, un juez de la corte de apelaciones estatal dejó claro su disgusto y dijo, durante la vista oral, “Nuestro pequeño sistema funciona de manera bastante simple: si un tribunal superior le dice a un tribunal inferior que haga algo, el tribunal inferior lo hace. Eso no sucedió en este caso”, dijo. Dos meses después, la corte de apelaciones anuló la decisión de Davenport por segunda vez. Al decir que estaba «preocupado por los procedimientos hasta este punto», el tribunal ordenó a Davenport que reuniera a la madre y al niño, «sin demora».

Los niños detenidos por el vídeo de YouTube esperaban obtener justicia de esta persona.