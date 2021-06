Pepe Álvarez espera cerrar el acuerdo de pensiones la semana que viene

- Publicidad-

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones de manera próxima. “Hace un mes había bases para el acuerdo y hoy también. Espero que la semana que viene se acabe cerrando. Solo falta que nos sentemos y colectivamente le demos validez a un acuerdo que llevamos trabajando desde hace meses y que está listo a falta de temas menores”.

Derogar la reforma de las pensiones

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones tras su reunión con el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, y durante su participación en “Un café con…” de UGT-Cantabria, donde ha señalado que el acuerdo “va en línea con el Acuerdo Social de 2011 y en contra de la reforma de pensiones de 2013. Supone la derogación de esta reforma, con la inclusión de la revalorización automática de las pensiones en base al IPC y la derogación del Factor de Sostenibilidad. También están presente las bajas por enfermedad para las personas de más edad o la disminución de los coeficientes reductores para los jubilados y jubiladas anticipadas con largas carreras de cotización. Con este acuerdo, los pensionistas presentes y futuros no pierden”. “Queremos un sistema de pensiones contributivo, redistributivo y que tenga relación con los años cotizados por las personas”, ha considerado.

Reconstruir el país

Además, ha manifestado que el Gobierno “tiene que ser consciente del momento en el que vivimos y reconstruir el país desde el reequilibrio del tejido productivo. Hay retos que tenemos que abordar y que están aún pendientes, como es el caso de las pensiones; la estabilidad en el empleo, eliminando esta situación de precariedad, que es insoportable; o el restablecimiento definitivo de la negociación colectiva”.

Empleo, igualdad y salud laboral

Durante el café informativo en Santander, en el que ha participado también el Secretario General de UGT-Cantabria, Mariano Carmona, Pepe Álvarez ha abordado todos los temas de actualidad del sindicato. En este sentido, ha afirmado la necesidad de “aumentar los salarios a través de la negociación colectiva. El convenio colectivo es el instrumento fundamental para subir los salarios y repartir la riqueza, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores de este país. Pero el Gobierno también tiene que aumentar el SMI, con el fin de cumplir su promesa y llegar al 60% del salario medio en 2023”.

Un aumento de los salarios que mejoraría los niveles de empleo y de igualdad en las empresas, que ha dado un salto de calidad con la aprobación de los planes de igualdad y los registros salariales en los centros de trabajo. “El hecho de que las empresas tengan que analizar qué es lo que ocurre con la brecha en los salarios, la igualdad laboral en los puestos de trabajo, que tengan que implementar los planes de igualdad…eso ya genera un avance importante en la igualdad en las empresas y nos ayuda a reducir la brecha salarial y la discriminación que existe en la actualidad”.

Hay que derogar ya la reforma laboral de 2012

Además, Álvarez ha considerado que “hay que derogar ya la reforma laboral de 2012, que lo único que genera es más inestabilidad en el empleo y en el desempleo y más temporalidad y precariedad. Hay que estabilizar el empleo indefinido y cumplir el registro horario, ya que tenemos constancia de que las empresas están falsificando las actas sin que la inspección esté actuando”.

“En nuestro país, la precariedad y la siniestralidad van de la mano”, ha considerado. “La mayoría de los accidentes mortales que hay se producen por la falta de medios que tienen las personas trabajadoras en las empresas”.

En este sentido, ha afirmado que “la mesa que hay abierta en el Diálogo Social con el Gobierno pretende acabar con esa precariedad absurda que existe en muchas empresas. Las empresas deben acabar con el fraude en la contratación, y el Gobierno debe imponer sanciones más duras”.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Por ello, ha reclamado también una “Ley de Prevención de Riesgos Laborales más eficiente y actualizada. Queremos que incluya instrumentos prácticos para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras. La Inspección no tiene recursos y no puede garantizar que se está cumpliendo la ley de prevención. Hay que impulsar delegados territoriales de prevención para garantizar que se cumplen las normas en las empresas”.

Impuestos y energía

El Secretario General de UGT ha reclamado también durante su intervención “un sistema impositivo más justo, en el que paguen más los que más tienen. No nos fríen a impuestos como algunos dicen. Un país que no tiene un sistema impositivo justo, donde cada uno pague según lo que gana, no tiene futuro. No se pueden tener servicios públicos de calidad sin pagar impuestos. Si queremos un país justo, hay que pagar impuestos”.

Además, ha demandado también “una empresa estatal que genere energías más baratas para la población. Lo que está sucediendo en la actualidad con el precio de la luz es indecente. Las compañías eléctricas engordan los beneficios mientras cortan el suministro eléctrico. Hemos planteado al Gobierno la bajada del IVA al 10% para la energía, pero hay que cambiar la ley en general e ir a un sistema en el que el precio de la luz sea acorde al precio por el que las energéticas pagan por esta luz”.

Ley Trans

Pepe Álvarez también ha defendido la necesidad de aprobar una Ley Trans que proteja los derechos de este colectivo. “Hay una ultraderecha en España que tiene como objetivo acabar con los derechos LGTBI que hemos ido consiguiendo con el tiempo. La Ley Trans no puede convertirse en elemento de desunión. Los derechos de los trans son derechos humanos, hay que incorporarlos plenamente a la legislación y al día a día de esta sociedad. Queremos una Ley Trans que recoja los derechos de este colectivo a nivel general y que se haga con el soporte de la mayoría”.

Por ello, ha anunciado que el sindicato “cuenta con un área LGTBI a nivel Confederal, con el objetivo de trabajar por los derechos de este colectivo. Debemos poner en marcha los delegados por la igualdad en todas las empresas, de tal manera que cuando haya una agresión a una persona trans en una empresa, el sindicato esté allí para defenderla”.

Área de Juventud

Además, ha señalado que también “contamos con un área de Juventud, con el fin de dotar a este colectivo de más peso en el sindicato. Hay que visualizar en la estructura del sindicato y en los comités de empresa a la gente joven”.

Cambio Climático

Y también un área de Medio Ambiente, “con el fin de que los temas de la lucha contra el cambio climático, la transición justa, etc. formen parte de la vida ordinaria del sindicato. Los temas de medio ambiente deben formar parte del ADN de las políticas de UGT. No podemos optar entre medio ambiente sí o no…no podremos sobrevivir si no queremos medio ambiente. Si nosotros defendemos el Estado de Bienestar, no es posible sin preservar el medio ambiente”.

UGT es una organización libre y comprometida con todas las personas trabajadoras

Por último, el secretario General de UGT ha querido reconocer la lucha del sindicato en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas. “UGT es una organización libre, que solo se debe a sus afiliados y afiliadas. Nadie nos subvenciona, vivimos de la cuota de nuestra gente. Y el 50% de esa cuota, lo dedicamos a la mejora del bienestar de todas y todos los trabajadores”.

“Los convenios que firmamos son buenos”, ha considerado. “Cuando nos sentamos a negociar un convenio, lo hacemos representando a todos los trabajadores y trabajadoras de esa empresa o sector. No firmamos nada que no sea beneficioso para esas personas. Los convenios buenos tienen detrás sindicatos muy potentes, y esos sindicatos dependen de los empleados y empleadas y de sus afiliados y afiliadas, y UGT cuenta con un respaldo más que importante para realizar esa labor”.