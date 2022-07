Para Ayuso el Orgullo “dura mucho” y se olvida de que sus discursos homófobos ya duran 1.060 días

- Publicidad-

Como si fuera un condena, dos años, diez meses y 24 días son los que lleva Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid ejerciendo sus políticas homófobas. No obstante la presidenta de la comunidad tiene el cuajo de afirmar que el Orgullo dura mucho.

Para Ayuso el Orgullo “dura mucho”

Como si fuera un castigo divino, mientras otros países desechan los populismo de Trump e intentan desalojar a Bolsonaro y sus políticas homófobas. En la Comunidad de Madrid, su presidenta populista y homófoba, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido la caradura de afirmar que: “El Orgullo o el 8M se celebraba ese día, se hablaba de él el día anterior. Luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo”.

En una entrevista en la cadena de extrema derecha, de Federico Jiménez Losantos, Ayuso ha tenido la pachorra y la desvergüenza de minusvalorar la celebración del Orgullo LGTBI+ una vez finalizado.

Que se lo digan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que llevaba toda la semana intentando lavar su reputación manchada por las travas puestas a los organizadores de la mayor fiesta y manifestación de las que se organizan en toda España.

Pero Ayuso ha querido sacar su peor faceta, aquella que la aproxima a la derecha extrema de VOX. Y por ello se ha quitado la careta y ha sacado a lo que realmente lleva dentro, criticando tanto la celebración del Orgullo, como el Día de la Mujer. Para ella, que está todos los días, todos los meses y a todas horas en los medios de comunicación, que se dedique espacio al terrorismo machista o a los delitos de odio es insoportable. “Pasa cada dos veces al año y ya tenemos un secuestro mediático de un mes”.

Ayuso, contra la diversidad

“Desde febrero, hombres del mundo, id preparándoos que llega el 8M”, ha añadido Díaz Ayuso. A pesar de ser una frase desafortunada por ser suave, y no contenta, añadió: “ellos mismos hablaran del Orgullo Gay, y ahora hayan decidido que es el Orgullo o lo que quieran».

“Ahora tienes que hablar como ellos, hacerlo como lo ven ellos, pues en fin, que nos resistimos algunos. A mí ni esta, ni la del feminismo este que me intentan imponer como si yo no fuera mujer”, ha dicho la presidenta madrileña. Sin enterarse que el Orgullo es de todos, todas y todes. No solo de los hombres.

“Antes el Orgullo se celebraba un día y ahora estamos un mes aguantándolo”



La libertad de Ayuso termina donde empieza la de Madrid. pic.twitter.com/cU1cyYx5Rv — Más Madrid (@MasMadridCM) July 13, 2022

Las redes explotan

Las redes sociales han explotado contra de las palabras de Ayuso. Todos al unísono: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han criticado que la presidenta regional tenga que aguantar el Orgullo.

Señora @IdiazAyuso



❌ El Orgullo no es un día, ni un mes



🏳️‍🌈 El Orgullo son los 365 días del año



Le queda mucho que aguantar, porque nos va a tener enfrente pic.twitter.com/0REQ7XMNLV — Víctor Gutiérrez (@victorg91) July 13, 2022

🔴 @EduardoFRub responde a Ayuso:



“Se deben de pensar que las personas LGTBI+ solo existimos un día al año”. pic.twitter.com/KQdm25kjok — Más Madrid (@MasMadridCM) July 13, 2022

El PP no se esconde. De los creadores de “la bandera se lleva por dentro”, llega Ayuso con “estamos un mes aguantando el Orgullo”. Quieren que vuelvan los armarios. pic.twitter.com/Ad4SjgUrzo — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 13, 2022

La pobre: Ayuso, sobre el Orgullo: "Antes se celebraba ese día y ya estamos un mes entero aguantándolo" aunque para tortura malaya aguantarla a usted los 365 días del año.. https://t.co/oiVw93HQDp vía @eldiario_Madrid — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) July 14, 2022

Qué alguien le explique a Ayuso la diferencia entre el verbo acoger y soportar o aguantar.



Yo lo haría de buena gana pero ella ha decidido que no haya plenos hasta septiembre 🙄 pic.twitter.com/NALqY2d0mE — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) July 13, 2022