Mónica García exige a Sánchez que recurra al Constitucional las becas para ricos de Ayuso

La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, insta al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias para garantizar que el programa de becas de la Comunidad cumple con los principios constitucionales.

“Ayer escuchamos a Pedro Sánchez sumarse a nuestra preocupación por las becas de Ayuso a los cienmileuristas mientras abandona a los mileuristas y permite que cada día las familias madrileñas estén más asfixiadas. Por eso, le instamos a pasar de las palabras a los hechos, a hacer uso de sus competencias y llevar al Constitucional el actual sistema de becas de la Comunidad de Madrid. Resulta evidente que se están vulnerando los principios constitucionales con una medida a todas luces injusta, regresiva y desproporcionada”, ha afirmado la portavoz de Más Madrid ante los medios de comunicación al presentar este miércoles en la Asamblea de Madrid la Proposición No de Ley (PNL) que plasma las exigencias al gobierno de Pedro Sánchez.



Uno de los aspectos más espinosos del modelo de becas propuesto por la presidenta madrileña es que, de finalmente aprobarse, una familia con un hijo que ingrese más de 100.000 euros al año podría optar a una beca en un centro privado, mientras que las familias con menos ingresos, aunque pudieran optar a las becas, no podrían asumir el coste que no cubre las becas.

Desde Más Madrid insisten en que “De esa manera, las becas de Ayuso beneficiarían a aquellas familias con mayor nivel de renta produciendo, así, la exclusión de facto a las familias de rentas más bajas, provocando una situación de discriminación y desviándose del objetivo igualador que tienen las becas, por un lado, y generando que todos los madrileños sufraguen parte del coste de los estudios en centros privados de los niños y niñas de las familias de rentas más altas, por otro”. Para García, está más que justificada la exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez a recurrir ante el Tribunal Constitucional el programa de becas anunciado la pasada semana por el gobierno autonómico para asegurar, de esta manera, “que cumple con los principios constitucionales de igualdad y derecho a la educación”

No son becas para cienmileuristas, es quitarle dinero a los madrileños.



No es reorganizar las urgencias, es quitarle sanidad pública a los madrileños.



No es que el alquiler funcione solo, es quitarle más de medio salario a los madrileños. https://t.co/Eprxuex5pp — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 13, 2022

“Cada día que pasa, Ayuso demuestra que no conoce Madrid: llama clases medias a quienes cobran más de 100.000 euros, o incluso asegura que no hay alumnos vulnerables sin ayudas económicas. Esta vez se ha quedado sola en su ocurrencia de dar becas a quienes más tienen, incluso en su propio partido cuestionan esta propuesta y la tachan, en el mejor caso, de desafortunada”, ha añadido García.

🔴 Beca Ayuso: se la quita a los que la necesitan para dársela a los privilegiados. pic.twitter.com/ax0vl4mdN5 — Más Madrid (@MasMadridCM) July 6, 2022

Lleva días teniendo que hacer malabares de justificación porque no hay por dónde cogerlo.



"No sumando", dice, pero es ella quien considera "rentas medias" a una familia de 3 miembros con ingresos de 107.000 euros/año. https://t.co/uju3MI9lE1 — Javier Padilla (@javierpadillab) July 12, 2022

Los datos hablan por sí mismos

La Comunidad de Madrid es actualmente la región en la que más ha aumentado la brecha entre las rentas más altas y bajas en los últimos años. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, en 2021 esa diferencia fue de casi el 12%.

En cuanto a la situación educativa, de acuerdo con datos aportados por Save the Children, Madrid es ​​la comunidad con mayor segregación socioeconómica de España y la quinta que menos invierte por estudiante en ayudas para el comedor en educación infantil, obligatoria y especial. Además, es la segunda comunidad autónoma con las tasas de matrícula más altas para etapas universitarias o la única región del país que no complementa la beca Erasmus.

Recientemente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha modificado de cara al curso que viene los límites máximos de renta con respecto al curso anterior, por los que una familia podía optar a una beca para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres etapas educativas no obligatorias.