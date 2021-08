Otra cortina de humo es posible

- Publicidad-

A falta de canción del verano, que bien nos ha venido a los cuñados y los cAlumnistas (sí, con A), que Joe Biden cumpla la promesa electoral que no pudieron ni Obama ni Trump, retirarse del avispero afgano.

Formalmente, las bases de Rota y Morón son escala obligada para los vuelos desde Afganistán a USA de la OTAN, así que, Pedro Sanchez ha superado al maestro Iván Redondo y se ha marcado una cortina de humo digna de Hollywood. La cual, le viene de lujo para driblar una enrarecida vuelta al cole. Incluso ha conseguido el apoyo de Pablo Casado. A ver cuánto dura la tregua y se atreven ambos a gobernar con sentido de Estado.

Gran Bretaña fuera de la UE, Alemania todavía aplaudiendo a Merkel por los servicios prestados, Francia con un Macron al que no le pega el chaleco amarillo con la corbata, y un Draghi ensimismado con las medallas que han ganado los suyos, brindan a España la oportunidad para liderar el relato de esta enclenque Unión Europea, obligada a refundar sus pilares industriales en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas, y solo con capacidad para regular en nombre de una supuesta ética digtal lo que USA crea y China copia como hace años que dice Javier Sirvent. Vamos, ¡puro relato estético! Y en eso, Pedro es un artista. Así que, aprovechemos el talento de nuestro primer empleado público para mejorar nuestro IDH (Índice de Desarrollo Humano).

Ante este estreno de verano, digno de las pelis de Indiana Jones, y como los ex-pertos españoles publicamos columnas desde la comodidad de estar a salvo dentro de las fronteras del actual imperio romano europeo, he recurrido a varios gargantas profundas que están fuera de nuestras fronteras cuál fichas del tablero geoestratégico, al servicio de España. Dos de ellos, me enviaron una clarificadora reflexión del coronel José Luis Calvo Alvero en la revista Global Strategy cuyo enlace es https://global-strategy.org/afganistan-reflexiones-sobre-el-desastre/

Nunca imaginé lo que he leído en el artículo de Jose Luis, y me ha servido para darme cuenta que como dice Pedro estos 20 años si han valido para algo, porque aunque nos cueste creerlo es casi imposible pasar de la Edad Media al democrático siglo XXI. Cuando aquí en España nos cuesta no insultar al que piensa y actúa diferente. La democracia no es un principio si no un fin.

Incluso uno de mis gargantas profundas, militar que estuvo en Afganistán, me dijo lo analfabetos que son, que en las elecciones al no saber leer se votaba al dibujo de un animal que representaba a cada candidato. Sí, como en USA, al burro de los demócratas y al elefante de los republicanos.

Si, para los lectores de alta sensibilidad, reconocerles que yo tampoco sé leer y de ahí mi pobre puntuación gramatical que sufris semanalmente. Aunque si lo pensamos bien, aquí al otro lado de la alambrada, con la titulitis disparada, ¿cuántos dudamos de las fakes news que se sirven a diario en nuestros medios de comunicación? Sirva de ejemplo, que el día 18 la publicidad oficial intentaba en Twitter crear el personaje de héroe al ex embajador español (Gabriel Ferrán) del que se sabe poco. Para justificar una ejemplar retirada, que a lo mejor se debe a lo que pasó en Twitter el día 15 a las 01:50 hora española, donde el perfil @Panamach2 conseguía la bula papal del representante tuitero de los talibanes @Mansoor14769892, al decirle que fuimos obligados por América a ir a Afganistán, y consiguiendo que el representante talibán tuiteara que no se atacaría a los hermanos españoles en su retirada, y recordando Al-Ándalus. ¿Verdad? ¿Fake? Lo hemos sabido gracias a Elon Musk quien hizo de notario tuitero. Quizás por eso, salió la foto en The Washington Post y en el video en ABC News de la retirada española como ejemplar. Por cierto, a lo mejor, es la primera toma de Kabul vía Twitter, Facebook y Whatsapp, en este último hay hasta un número para quien quiera rendirse. vía chat. Puede que sea un inicio, hacia la ciberdiplomacia de la que escribí en esta misma columna hace un par de meses. Aquí el enlace

También nos sirve para mirarnos al espejo, y ver como muchos practicamos la solidaridad de salón al firmar un manifiesto digital pidiendo que se deje salir a las mujeres afganas del país y acogerlas como refugiadas. Pero ¿quién de los firmantes se comprometen a acoger en su casa, y dar sustento durante 1.000 días, o encontrar un trabajo a las mismas? Son 16 millones de mujeres afganas. Ojala haya por lo menos un millón de personas que me callen la boca, y tenga que felicitarles por acogerlas y no solo firmar para calmar nuestra conciencia. Por cierto, ¿valen más la vida de las afganas que de las niñas congoleñas que trabajan 14 horas al día en régimen de semiesclavitud en las minas de Coltan? Sí, ese mineral necesario para nuestros móviles, que cambiamos tan a menudo con la excusa de la economía circular. Pero, ahí como no hay foco informativo, ¡no tuiteamos! No vayamos a fastidiar la recuperación económica europea en base a la transformación digital y la SOStenibilidad. Mujeres del mundo, ¡activense ya! Y tomen un liderazgo inclusivo mundial, y no solo ser títeres de estrategas masculinos que les escriben cada palabra que dicen ante un micrófono cuando se dirigen a sus votantes.

Al final, como me planteaba el mismo garganta profunda, a nivel económico y geoestratégico, lo que pase en Afganistán no afecta a la sociedad española. Excepto, en lo referente a la opinión pública. De hecho, me comenta que ya desde el 2010 se hablaba de retirada en la coalición internacional, de ahí, el cambio de estar en guerra a reconstruir el país con fondos de ayuda al desarrollo, sí parecidos a los nuestros de Next Generation.

Por eso, los talibanes se han cuidado mucho de sorprendernos con un mensaje moderado, y diciendo que las mujeres serán respetadas si cumplen la Sharia (ley islámica). Para de alguna manera cumplir un mínimo de derechos humanos y seguir recibiendo ayuda económica internacional. ¡Otra cortina de humo! Que usaron los mismos diplomáticos que firmaron el acuerdo de Doha de 2020 con los talibanes, y que estos no han incumplido, aprovechando los viajes para reunirse con China y ampliar el acuerdo de explotación de las minas de litio como me decía mi garganta profunda. Curioso que la zona de influencia china sea donde ahora se refugian los “opositores” a los talibanes. A ver si lo de Afganistán es meramente un asunto económico, ya que Europa le compra a China el 80% de las tierras raras necesarias para construir el hardware por el que corre nuestra transformación digital, y China es el principal comprador de la deuda pública de USA.

Nuevo escenario de juego, unos hablan de fracaso y desastre de la comunidad internacional, yo no lo creo, ya que ahora que sabemos desde donde se partía. Bastante ha durado la mentira que nos hemos dejado contar centrados en nuestras rutinas. Además, con la industria armamentística patria cada país ha pagado muchos sueldos de votantes. Así mismo, mi garganta profunda, me explicaba que los conflctos belicos se están transformando, al crear acciones con capacidad de hacer sufrir a un país, sin que obligue a una declaración de guerra, al haber muchos grises entre el blanco y el negro, como han sido los recientes ciber ataques al SEPE promovidos por Rusia, al molestarla que la OTAN hiciera unas maniobras militares en el Mar Negro, que consideran suyo, y tomar represalias con los paiese participantes.